PARIJS – De Franse vlag werd gestreken voor de laatste keer in het militaire kamp Bila Zagré in Burkina Faso op zondag, het einde van 13 jaar aanwezigheid van Franse strijdkrachten in het West-Afrikaanse land.

De terugtrekking van Frankrijk uit Burkina Faso komt op een moment dat je de Fransen minder snel zult zien driekleur in de hoofdstad Ouagadougou dan het Russische rood, wit en blauw, wat een snel en verbluffend verlies aan invloed markeert voor de voormalige koloniale macht.

Sinds 2010 waren ongeveer 400 Franse troepen gestationeerd in Burkina Faso, als onderdeel van de inspanningen van Parijs om gijzelingen te stoppen en later om de uitbreiding van terroristische groeperingen in de bredere Sahelregio te beteugelen. In januari kregen de Fransen een maand de tijd om het land te verlaten – een beslissing die volgde op een periode van toenemende instabiliteit in het land, waaronder twee staatsgrepen in 2022.

De terugtrekking uit Burkina Faso is de derde tegenslag voor de Franse president Emmanuel Macron, die een nieuwe benadering van Afrika beloofde toen hij in 2017 aan de macht kwam, gebaseerd op een “partnerschap van gelijken”.

In de afgelopen maanden heeft Frankrijk ook Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek moeten verlaten, waardoor de vrees voor een domino-effect over het hele continent is ontstaan ​​nu Macron de tien jaar durende Barkhane-operatie van zijn land om te vechten tegen jihadisten in de Sahel afbouwt.

“Het is een echte test voor Frankrijk”, zegt Seidik Abba, een schrijver uit Niger en specialist in Afrikaanse veiligheidsstudies aan de Universiteit van Valenciennes in Frankrijk. “Als het geen besmetting wil zien (in heel Afrika), moet het zijn aanpak veranderen.”

“In Burkina Faso is de situatie wankel”, voegde Abba eraan toe. “En nu willen mensen in Tsjaad en Niger een nieuw soort partnerschap met Frankrijk zien.”

Volgens lokale rapporten zijn er nog steeds ongeveer 6.000 Franse laarzen op de grond op het Afrikaanse continent, waarvan 1.000 in Niger en 900 in Ivoorkust.

De redenen voor de afnemende invloed van Frankrijk in de Sahelregio zijn veelzijdig, geworteld in de koloniale geschiedenis en versneld door de lokale politiek, maar de problemen zijn ook een gevolg van de ambities van Rusland om zijn voet aan de grond op het continent uit te breiden, vooral sinds het begin van zijn grootschalige invasie van Oekraïne.

Het Elysée-paleis heeft er echter nota van genomen en Macron gaat volgende week naar Angola, de Democratische Republiek Congo, de Republiek Congo en Gabon, op de hielen van de tournee van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov door Mali, Mauritanië en Soedan in januari.

Terwijl Franse troepen systematisch worden weggestuurd, worden ze in sommige gevallen vervangen door huurlingen van de Russische paramilitaire organisatie Wagner Group – die wordt geleid door Vladimir Poetin-bondgenoot Yevgeny Prigozhin. In Burkina Faso ontkennen de militaire leiders van het land dat ze een deal hebben gesloten met de Wagner Group, maar er zijn Russische huurlingen in het land waargenomen.

Rusland steunt de Wagner-laarzen op de grond en voert ook geavanceerde en gecoördineerde informatieoorlogvoering, waarbij Frankrijk op grove wijze verkeerd wordt voorgesteld, dat tot nu toe moeite heeft gehad om effectief terug te slaan.

De Franse president Emmanuel Macron op de nieuwe top Afrika-Frankrijk 2021 in Montpellier | Guillaume Horcajuelo/EFE via EPA

“We hebben niet genoeg soft power opgebouwd”, gaf een Franse regeringsfunctionaris toe die op voorwaarde van anonimiteit sprak omdat ze niet bevoegd waren om in het openbaar te spreken. “Onze ambassadeurs moeten offensief zijn als het gaat om het naar buiten brengen van tegenverhalen, in plaats van alleen te communiceren binnen institutionele kaders.”

In zijn verdedigingstoespraak in november voerde Macron aan dat het leger zich ook moet concentreren op beïnvloedingsoperaties, ondanks desinformatiecampagnes en pogingen om burgers te manipuleren – met name in Afrika.

“We zullen niet de blijvende toeschouwers van deze evolutie zijn”, zei hij. “We moeten het onmiddellijk opsporen en stoppen – maar met behulp van democratische (tools).”

De Franse minister van strijdkrachten, Sébastien Lecornu, bezocht eerder deze week voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd Ivoorkust om de voorwaarden van de Franse militaire aanwezigheid in de regio te bespreken. Op het moment van schrijven was Lecornu in Senegal.

En in een poging om terug te vechten in de virtuele sfeer van diplomatie, heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe eenheid opgericht om vroege tekenen van desinformatiecampagnes op te sporen en Franse functionarissen over de hele wereld een “backoffice” te bieden om te helpen reageren op nepnieuwsoperaties , aldus een Franse diplomaat met kennis van zaken.

Bij Wagner gaan de handschoenen uit

In de afgelopen jaren, Rusland heeft golven van grof vervalste beschuldigingen tegen Frankrijk ingezet in Afrikaanse landen, waaronder Mali, Burkina Faso en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar de pogingen van Frankrijk om de zaken recht te zetten, zijn vaak mislukt.

Er is een “geaccepteerde asymmetrie tussen liberale democratieën en autoritaire staten” in de manier waarop ze online kunnen vechten, betoogt Maxime Audinet, research fellow bij het Instituut voor Strategisch Onderzoek van het Franse Ministerie van Strijdkrachten.

Een Russische gepantserde personeelscarrier in Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek, in 2020 | Camille Laffont/AFP via Getty Images

“Een democratie kan geen toevlucht nemen tot desinformatie zonder een boemerangeffect”, voegde Audinet eraan toe. In 2020 probeert Frankrijk Russische online desinformatiecampagnes in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali tegen te gaan met valse accounts mislukte, toen Facebook de deelname bekendmaakte van personen die verbonden waren met de Franse strijdkrachten.

Onderzoek door Mark Duerksen, van het Africa Center for Strategic Studies, een academische instelling binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie, toont aan dat verhalen die door Russische belangen worden aangewakkerd, afbeeldingen bevatten van Moskou als een bevrijdende, antikoloniale kracht tegen het westerse imperialisme. Frankrijk daarentegen wordt voorgesteld als samenwerkend met islamitische jihadisten, het stelen van natuurlijke hulpbronnen en wordt in video’s afgeschilderd als slangen, zombies en ratten.

Voorafgaand aan de militaire terugtrekking van Frankrijk uit zijn drie voormalige koloniën, werd het discours tegen Parijs en Macron verspreid via officiële door het Kremlin gesteunde verkooppunten zoals RT en Sputnik, die hun inspanningen in Afrika hebben opgevoerd nadat ze in de EU waren verboden. Tegelijkertijd werd Radio France Internationale (RFI) het afgelopen jaar zowel in Mali als in Burkina Faso verboden en werd France 24 in Mali geschorst.

Het anti-Franse sentiment wordt ook versterkt door een informeel netwerk van trollenboerderijen, filmproducties, nep-accounts op sociale media, pro-Russische Afrikaanse online influencers en samenwerkingsverbanden met lokale media die kunnen worden gekoppeld aan wat experts en onderzoekers het ‘Prigozhin-stelsel’ noemen. naar de oprichter van de Wagner Group.

“(De Russen) zijn blij als anti-Franse verhalen worden overgenomen door jonge mannen in Ouagadougou of Bamako,” zei Duerksen, “maar hun (hoofd)doel is het afsluiten van het publieke debat en het sluiten van de informatieruimte.”

Resetten te midden van angst voor een ‘domino-effect’

De Russische desinformatiemachine zou in Afrika niet zo effectief zijn geweest als Frankrijk de afgelopen decennia beter was geweest op het continent, zeggen sommige Franse experts en wetgevers. De voormalige Franse koloniën Mali, Burkina Faso en Tsjaad behielden lange tijd banden met Frankrijk, maar behoren tot de armste landen ter wereld. En hoewel Franse troepen sinds 2013 tegen jihadisten in de Sahel hebben gevochten, is de veiligheid in de regio gestaag verslechterd.

“Russische propaganda profiteert van een situatie, maar creëert deze niet. Het zou geen stand houden als we geen fouten hadden gemaakt’, zegt Arnaud Le Gall, een wetgever van de linkse oppositiepartij France Unbowed, voorzitter van de vriendschapsgroep Frankrijk-Burkina Faso van de Nationale Assemblee.

Frankrijk probeert nu een grote verandering teweeg te brengen in zijn betrekkingen met Afrikaanse naties. Toen Macron vorig jaar de Barkhane-operatie beëindigde, werd besloten om meer ondersteunende rollen in Afrika op zich te nemen.

“We moeten leren om te ‘werken met’ (Afrikaanse strijdkrachten), niet ‘in plaats van’ hen”, zei een Franse regeringsfunctionaris met betrekking tot succesvolle gezamenlijke Franse en Niger-eenheden die samenwerken. Maar deze initiatieven bevinden zich nog in een relatief jonge fase en zijn nog niet wijdverspreid.

Door de snelheid waarmee de Franse troepen uit Mali, Burkina Faso en CAR werden verdreven, vroegen veel waarnemers zich af welk land Frankrijk de volgende keer de rug zal toekeren.

Demonstranten verzamelen zich in maart 2022 in Bangui om de Russische invasie van Oekraïne te steunen | Carol Valade/AFP via Getty Images

“Het anti-Franse sentiment is overal. Wagner is slechts in een paar landen aanwezig, maar de Russische verhalen zijn overal”, waarschuwde de Franse regeringsfunctionaris, die zei dat hij minder bang was voor een domino-effect dan voor een “anti-Franse besmetting” die de Franse invloed en economische belangen zou ondermijnen.

Een cartoon die sinds januari op sociale media circuleert – en die kan worden gekoppeld aan het Prigozhin-stelsel – toont soldaten uit Mali die terugvechten terwijl ze Franse zombies veroveren met de hulp van Wagner-huurlingen, en vervolgens soortgelijke scènes uit Burkina Faso. In de laatste frames komt ook een soldaat uit Ivoorkust hun hulp zoeken.

“De Russen proberen self-fulfilling prophecies te creëren”, zei de hoge Franse diplomaat.