Everton zit dit seizoen opnieuw in een degradatieschandaal en Sean Dyche heeft de taak gekregen om de Toffees overeind te houden.

Everton overleefde het laatste semester maar net en eindigde vier punten boven de dropzone na een verzengende campagne.

Getty Dyche is de man die Everton in de Premier League probeert te houden

Hun strijd ging dit seizoen door en Frank Lampard betaalde de prijs voor hun slechte vorm in januari toen hem de deur werd gewezen.

Dyche zit nu op de hotseat, maar Everton blijft in de onderste drie nadat hij de vorige keer verloor van rivaal Liverpool.

De Merseysiders staan ​​de komende weken voor een belangrijke reeks wedstrijden, te beginnen met een degradatie zespunter tegen Leeds dit weekend – live op talkSPORT 2.

Hoe lang zit Everton al in de topvlucht?

Everton is een van de zes Engelse clubs die sinds de oprichting in 1992 nog nooit uit de Premier League zijn gedegradeerd.

De anderen zijn Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham en Chelsea, dus ze maken deel uit van een elitegroep.

In feite zijn Liverpool, United, Spurs en Chelsea recenter allemaal gedegradeerd uit de top van het Engelse voetbal dan de Toffees.

Arsenal is de enige club met een betere staat van dienst, aangezien ze sinds het seizoen 1912/1913 niet meer zijn gedaald.

De laatste keer dat Everton degradeerde, was in het seizoen 1950/51 en ze zitten in de hoogste klasse sinds 1954/55.

The Toffees zijn een van de meest herkenbare clubs van Engeland en de Premier League zou veel slechter af zijn zonder hen.

Maar zijn deze spelersgroep goed genoeg om de club te redden van degradatie? Dyche gelooft van wel…

Premier League-clubs degradeerden nooit Laatste degradatie op het hoogste niveau Arsenaal – 1912/13 Everton – 1950/51 Liverpool – 1953/54 Manchester United – 1973/74 Tottenham – 1976/77 Chelsea- 1987/88

Getty Everton was treurig onder Lampard en degradatie is dit seizoen een reële dreiging

“Mijn staf en ik staan ​​klaar en staan ​​te popelen om te helpen deze geweldige club weer op de rails te krijgen.

“Ik weet van de gepassioneerde fanbase van Everton en hoe waardevol deze club voor hen is. We zijn klaar om te werken en klaar om ze te geven wat ze willen.

“Dat begint met zweet op het shirt, inspanning en teruggaan naar enkele van de basisprincipes van waar Everton Football Club al lang voor staat.

“We willen een goed gevoel terugbrengen. We hebben de fans nodig, we hebben eenheid nodig en we hebben iedereen op één lijn nodig. Dat begint bij ons als staf en spelers.

“Ons doel is om een ​​team neer te zetten dat werkt, dat vecht en de badge met trots draagt. De band met de fans kan dan heel snel groeien omdat ze zo gepassioneerd zijn.

“Er zit kwaliteit in deze ploeg. Maar we moeten ze laten stralen. Dat is de taak van mij en mijn medewerkers.”