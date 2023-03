Newcastle zal het de komende wedstrijden zonder Joelinton moeten stellen nadat hij een gele kaart pakte tegen Manchester City.

De Braziliaan kreeg dit seizoen voor de tiende keer een gele kaart tijdens de 2-0 nederlaag van de Magpies in het Etihad Stadium en zal nu aan de zijlijn moeten blijven staan ​​omdat hij een schorsing uitzit.

Getty-afbeeldingen – Getty Joelinton is na zijn tiende gele kaart dit seizoen geschorst

Joelinton zal een enorme misser zijn voor Newcastle, aangezien zijn nieuwe rol op het middenveld een cruciaal onderdeel wordt van de set-up van Eddie Howe.

Hij is op twee na alle wedstrijden begonnen waarvoor hij dit seizoen beschikbaar was, terwijl Toon aandrong op een plaats in de top vier van de Premier League.

Maar nu zal hij ontbreken in de line-up en zal de kant van Howe zonder hem sleutelwedstrijden moeten spelen in de race om Europa.

Hoe lang is Joelinton geschorst?

Joelinton is voor twee wedstrijden geschorst.

Hij zal de ontmoetingen van Newcastle met Wolves en Nottingham Forest missen voordat hij waarschijnlijk op zondag 2 april terugkeert tegen Manchester United.

De Braziliaan kreeg kort na rust tegen Man City een gele kaart voor een late tackle op verdediger Ruben Dias.

Tijdens het live commentaar op talkSPORT gaf decaan Ashton zijn mening over de schorsing door te zeggen: “Dat is een klap voor Newcastle. Hij zal een misser zijn.”

AFP Joelinton heeft zijn Newcastle-carrière omgegooid en zal een enorme misser zijn voor Toon

Laura Woods vernietigt Spurs-fan die belde om te klagen over Arsenal-feesten De boze Ten Hag onthult wat hij de spelers vertelde in de kleedkamer na het verlies van Liverpool Arteta geeft ‘zorgwekkende’ Trossard-update, maar Arsenal in Jesus boost over return Neville gooit ‘puinhoop’ Fernandes temidden van capriolen tijdens Man United’s pak slaag bij Liverpool Souness heeft voor het laatst gelachen nadat Neville en Keane giechelden om zijn voorspelling voorafgaand aan de wedstrijd Klopp baalt van een Liverpool-fan die het veld op rende en Robertson vloerde





Na de wedstrijd zei Howe: “Het was waarschijnlijk onvermijdelijk dat het zou komen, hoewel we enorm teleurgesteld zijn dat het vandaag was. Gezien de twee wedstrijden die we nog hebben voor de interlandpauze, zal dat een lange afwezigheid voor hem worden.” .

“Ik vond het een harde boeking voor hem en hij speelt op het randje. Hij is een geduchte concurrent. Ik vond dat hij vandaag weer erg goed speelde. We gaan hem zeker missen.”

Het is de tweede keer dat Joelinton dit seizoen geschorst is nadat hij in november voor één wedstrijd geschorst was.

Hij miste de reis van Newcastle naar Southampton nadat hij tegen Aston Villa zijn vijfde gele kaart van het seizoen had gekregen.

Toon won die wedstrijd, maar aangezien de Braziliaan dit seizoen een sleutelrol speelt in de ploeg, kan zijn afwezigheid een grote impact hebben op de Magpies.

Newcastle staat zesde in de Premier League, maar heeft slechts vier punten achterstand op Tottenham op de vierde plaats en heeft ook nog twee wedstrijden te spelen.