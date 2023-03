Toen Nepal in april en mei 2015 werd getroffen door opeenvolgende aardbevingen, kwamen ongeveer 9.000 mensen om het leven en raakten er nog vele duizenden gewond. Gebouwen met meerdere verdiepingen, huizen en tempels, die niet gebouwd waren om de bevingen te weerstaan, stortten in. Schade en wederopbouwkosten liepen in de miljarden.

Bijna acht jaar later hebben de Nepalese regering en internationale hulporganisaties geholpen bij de wederopbouw van honderdduizenden huizen in het hele Himalaya-land, om deze gebouwen voor te bereiden op de schok van de volgende onvermijdelijke aardbeving.

Maar in Turkije en Syrië – waar het dodental en de vernietiging veel hoger zijn – wordt dit naar verwachting een veel grotere uitdaging.

Turkije: Slachtoffers van aardbevingen bekritiseren slechte constructie Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Dringende wereldwijde behoefte aan rampbestendige huisvesting

Het doel van wederopbouwgroepen is om “beter terug te bouwen”, vaak met behulp van “lokaal beschikbare, algemeen bekende en kostenconcurrerende” bouwtechnieken, zei Elizabeth Hausler, de oprichter en CEO van de in de VS gevestigde ngo Build Change, die actief is in Azië. , Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

In Nepal moesten huiseigenaren worden betrokken bij de wederopbouw. Voor het Japan International Cooperation Agency omvatte dat een sterke focus op gemeenschapsnetwerken en ‘mobiele metselaars’. Deze lokale ingenieurs zijn opgeleid in aardbevingsbestendig bouwen door Japanse experts, die bedreven zijn in het ontwerpen van aardbevingsbestendige gebouwen. Mobiele metselaars trokken van dorp naar dorp, hielpen bij de wederopbouw en gaven hun nieuw geleerde technieken door.

“De mobiele metsers hebben ons geholpen ons huis steen voor steen te bouwen, dat sterker is en niet zal instorten, zelfs niet als er nog een aardbeving toeslaat”, zegt Resham Binita Bhujel, een alleenstaande moeder van vijf jonge kinderen in een dorp ten noordoosten van Kathmandu, in een JICA-voortgangsrapport 2020.

In Nepal waren huiseigenaren direct betrokken bij het wederopbouwproces Afbeelding: Sunil Sharma/ZUMA Pers/foto alliantie

De meeste van de meer dan 1 miljoen gebouwen die op het platteland van Nepal zijn beschadigd of verwoest, bevatten traditioneel steenmetselwerk en moddermorteltechnieken, gemiddeld twee verdiepingen hoog. Na onderzoek van de schade ontdekte Build Change dat veel beschadigde gebouwen niet per se afgebroken en vervangen hoefden te worden.

“Veel van de door de aardbeving beschadigde eengezinswoningen kunnen worden gerepareerd en versterkt voor ongeveer $ 3.000”, vertelde Hausler aan DW. “Aangezien deze gebouwen $ 20.000 zouden kosten om te vervangen, was de kosten-batenverhouding van het versterken ervan overtuigend.” Door retrofitting – het repareren en versterken van onveilige gebouwen – versterkten bouwers zwakke muren, versterkte kolommen en andere ondersteunende constructies en vervingen ze inferieure bouwmaterialen.

Om in aanmerking te komen voor overheidssteun, moesten huiseigenaren aardbevingsbestendige maatregelen gebruiken bij hun wederopbouw, zei Kamran Akbar, specialist in rampenrisicobeheer bij de Wereldbank in Kathmandu. “Er was geen beperking op bouwmaterialen of -methoden zolang ze voldeden aan de minimale seismische veerkrachtvereiste,” zei hij.

Veel van de oplossingen die in Nepal door Build Change en andere organisaties werden gebruikt, waren gebaseerd op gesloten metselwerk, dat gebruikmaakt van gelijkmatig verdeelde horizontale en verticale balken en kolommen van gewapend beton om huizen tijdens aardbevingen beter te ondersteunen.

In een YouTube-video gepubliceerd door Build Change, vergelijkt een ingenieur in Haïti de versterkingen met verstrengelde vingers die externe druk veel efficiënter weerstaan ​​dan twee gesloten vuisten naast elkaar.

Er is een kritieke behoefte aan rampbestendige huisvesting, niet alleen in Turkije en Syrië, maar wereldwijd. Hausler zei dat tegen 2030 tot 40% van de wereldbevolking in kwetsbare woningen zal leven. “Het is een van de urgente uitdagingen van onze tijd, die bijna evenveel mensen treft als degenen die geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg”, zei ze. .

Aardbevingen maken deel uit van het dagelijks leven in Chili

Chili, waar miljoenen mensen leven op een uitgebreid stelsel van breuklijnen, is erin geslaagd om die uitdaging met succes aan te gaan. Bijna dagelijkse seismische gebeurtenissen zijn een “voortdurende herinnering dat we ons op wankele grond bevinden”, zegt Magdalena Gil, een onderzoeker naar de wederopbouw na rampen bij het Research Center for Integrated Disaster Risk Management, CIGIDEN. “Elke Chileen die 30 jaar oud is, heeft minstens één grote (aardbeving) gebeurtenis meegemaakt.”

“Gelukkig heeft Chili strikte seismische ontwerpcodes”, zegt Gabriel Gonzalez, plaatsvervangend directeur van CIGIDEN, die deze voorschriften toeschrijft aan het feit dat slechts één gebouw instortte tijdens de laatste grote aardbeving, een beving met een kracht van 8,8, in februari 2010. Het gebouw, een 15 In de centrale stad Concepcion, die net was opgeleverd, stond nog grotendeels leeg. Door de aardbeving en de daaropvolgende tsunami kwamen in het hele land zo’n 500 mensen om het leven.

Inwoners van Santiago, Chili, zijn afhankelijk van de strikte seismische ontwerpcodes van het land om hun gebouwen overeind te houden Afbeelding: Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/foto alliantie

In de loop der jaren heeft de bouwsector — in Chili en andere seismisch actieve regio’s — technieken ontwikkeld om moderne hoogbouw te versterken. Gonzalez zei dat er geen hoogtelimieten zijn voor gebouwen in de seismische ontwerpcodes van Chili. In plaats daarvan gebruiken deze risicovolle gebouwen kolommen en balken van gewapend beton, ondersteund door stalen frames, om de flexibiliteit te ontwikkelen om sterke aardbevingen te weerstaan. De betonnen balken kunnen breken, maar de stalen verstevigingskolommen zijn ontworpen om te blijven staan ​​en volledige instorting te voorkomen.

Verrassingsinspecties op bouwplaatsen zorgen er ook voor dat ontwerpcodes tot op de letter worden gevolgd. Deze codes, zei Gil, zijn gestaag verbeterd na elke grote aardbeving die teruggaat tot de ramp met een kracht van 9,5 in mei 1960, de krachtigste seismische gebeurtenis ooit geregistreerd.

‘Bouwcodes zijn geen magie’

Gonzalez vertelde DW dat sinds de aardbeving van 2010 de focus van de regering ook is verschoven naar het verbeteren van de samenwerking tussen noodhulpdiensten. Hij voegde eraan toe dat anticipatie op risico’s en rampenparaatheid – noodoefeningen, onderwijs en het achteraf aanpassen van oudere infrastructuur – een grotere rol spelen om de impact van toekomstige aardbevingen en andere natuurrampen te verzachten.

Met enkele van de strengste ontwerpcodes ter wereld, wordt Chili naast Japan gezien als een model van paraatheid en reactie op aardbevingen. “Maar de bouwvoorschriften zijn geen magie”, zegt onderzoeker Gil, erop wijzend dat bijvoorbeeld ook Turkije bouwvoorschriften heeft die voldoen aan moderne normen.

“Je moet ook kijken naar de verschillende instellingen en processen en actoren die de codes afdwingen”, zei ze. “De code heeft geen betekenis zonder dit netwerk. Als je de codes niet afdwingt, is het gewoon papier.”

Turkije en Syrië staan ​​voor uitdagingen bij de wederopbouw

Deskundigen zijn van mening dat de zwakke handhaving van bouwvoorschriften – deels om een ​​bouwhausse en economische groei in de afgelopen twee decennia te stimuleren – op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk was voor de wijdverbreide verwoesting in Turkije na de recente aardbevingen.

Door het periodieke amnestiebeleid sinds de jaren zestig hebben Turkse bouwbedrijven en particulieren een boete kunnen betalen om te voorkomen dat ze hun gebouwen aan de voorschriften moesten aanpassen. Ten tijde van de laatste amnestie in 2018 zei het ministerie van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering, verantwoordelijk voor de handhaving van bouwvoorschriften, dat meer dan de helft van alle gebouwen in Turkije niet voldeed aan de huidige normen.

Voor Gonzalez was het zien van enkele gebouwen die nog overeind stonden te midden van een uitgestrekt puinveld in de nieuwsbeelden uit Turkije “een duidelijk beeld dat sommige gebouwen zich niet aan de voorschriften hebben gehouden”.

In Turkije stortten hele gebouwen in, terwijl andere slechts enkele meters verderop bleven staan Afbeelding: DHA/AFP

Bij de wederopbouw van Turkije en Syrië zullen de autoriteiten moeten overwegen wat er moet veranderen om hun huizen en torens overeind te houden tijdens de volgende grote aardbeving of klimaatgerelateerde ramp. Volgens een schatting van de Turkse Confederatie voor ondernemingen en bedrijven bedragen de wederopbouwkosten meer dan 70 miljard dollar (65,2 miljard euro).

“Het is absoluut noodzakelijk dat niet alleen nieuwe constructies rampbestendig worden gemaakt, maar dat de bestaande constructies achteraf worden aangepast om rampenuitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Akbar. De laatste optie heeft vaak de voorkeur: het kan goedkoper zijn en sneller te realiseren.

Het is ook beter voor het milieu: in een wereldwijd onderzoek dat later dit jaar zal verschijnen, ontdekte Build Change dat het achteraf inbouwen van kwetsbare woningen gemiddeld ongeveer 60% van de ingebedde koolstof die gepaard gaat met nieuwbouw kan vermijden. Huisvesting beter bestand maken tegen de gevolgen van aardbevingen kan ook helpen beschermen tegen andere gevaren, zoals orkanen, stormen en overstromingen.

Turkije: Experts inspecteren gebouwen die na aardbeving zijn blijven staan Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Bewerkt door: Tamsin Walker, Sarah Steffen