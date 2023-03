“Als vrouwen niet veilig zijn, is niemand veilig”, schreef de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock in haar richtlijnen voor feministisch buitenlands beleid. Volgens haar eigen verhaal hoorde ze de zin van een Oekraïense moeder vlak voordat Rusland binnenviel. Ze heeft het sindsdien verschillende keren geciteerd, onder meer in een dorp in het noorden van Nigeria dat werd verwoest door de Boko Haram-militie.

Baerbock’s reizen omvatten meestal bezoeken waardoor ze uit de eerste hand getuige kan zijn van de levensomstandigheden van lokale vrouwen. Niet iedereen is enthousiast over haar directe aanpak. Tijdens een bezoek aan Oezbekistan afgelopen najaar was haar collega, Vladimir Norov, verrast dat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken een vrouwenopvang wilde bezoeken om te zien hoe vrouwen daar leefden. Toen Narov interesse toonde om mee te gaan, zei ze dat dat niet mogelijk was, omdat ze wilde dat de vrouwen het gevoel hadden dat ze openlijk konden praten zonder dat er een mannelijke regeringsvertegenwoordiger aanwezig was.

Gelijke rechten voor iedereen

De nieuwe richtlijnen van Duitsland voor een feministisch buitenlands beleid zijn bedoeld om de situatie van vrouwen over de hele wereld te verbeteren. En het is niet alleen bedoeld om zich op vrouwen te richten – het doel is “wat in de 21e eeuw vanzelfsprekend zou moeten zijn, namelijk dat alle mensen dezelfde rechten, vrijheden en kansen hebben, ongeacht geslacht, ongeacht religie, ongeacht wie hun ouders zijn, hoe ze eruit zien of van wie ze houden,” zei Baerbock.

Federaal minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling Svenja Schulze presenteerde ook richtlijnen voor een feministisch ontwikkelingsbeleid. “We willen dat onze ontwikkelingssamenwerking helpt bij het bestrijden van honger in de wereld, bij het bestrijden van armoede”, zei ze. “We willen samenlevingen rechtvaardiger maken. Dat kan niet zonder de helft van het potentieel, zonder vrouwen.”

Annalena Baerbock en Svenja Schulze willen vrouwenrechten versterken Afbeelding: Kay Nietfeld/dpa/foto alliantie

Beide strategieën richten zich op wat bekend staat als de “drie V’s:” rechten, middelen en vertegenwoordiging voor vrouwen en andere kansarme groepen. Tegen het einde van de verkiezingsperiode wil het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken 85% van zijn projectgelden “gendergevoelig” besteden, wat betekent dat een project alleen wordt gefinancierd als rekening wordt gehouden met de zorgen van vrouwen. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking bepaalt dat tegen 2025 meer dan 90% van de nieuwe toegezegde fondsen moet gaan naar projecten die gendergelijkheid bevorderen.

Enorme vooruitgang, enorme verschillen

De nood in Afrika is groot. “Feministische strategieën zijn zeer nuttig binnen de Afrikaanse context”, zegt Ottilia Maunganidze van de Zuid-Afrikaanse denktank ISS. De Afrikaanse Unie heeft ook een genderstrategie aangenomen. Vrouwen zijn meer vertegenwoordigd in de politiek dan een paar jaar geleden.

“Sommige landen, zoals Kenia en Zuid-Afrika, hebben opmerkelijke constitutionele stappen gezet voor inclusieve vertegenwoordiging in de politiek”, vertelde Grace Mbungu van het in Berlijn gevestigde Africa Policy Research Institute aan DW. Maar dat geldt niet overal in gelijke mate: in Kaapverdië is bijna 38% van alle afgevaardigden vrouw, maar het Huis van Afgevaardigden van Nigeria noemde er minder dan vier.

Guinee-Bissau in 2022: meer vrouwen in Afrikaanse parlementen Afbeelding: Iancuba Danso/DW

Ook op andere gebieden moet er nog veel gebeuren. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat 33% van alle Afrikaanse vrouwen tijdens hun leven zal worden misbruikt door een partner of ex-partner. Achttien van de 20 landen met de hoogste frequentie van kindhuwelijken liggen in Afrika. In Guinee en Somalië heeft 90% van alle vrouwen en meisjes tussen de 15 en 49 jaar te maken gehad met een of andere vorm van vrouwelijke genitale verminking, volgens UNICEF, het Internationale Kindernoodfonds van de Verenigde Naties.

Spanningen over reproductieve rechten

De strategieën van Duitsland kunnen ook wrijving veroorzaken met Afrikaanse landen. Hoewel ze goed bedoeld zijn, “zouden ze te maken kunnen krijgen met veel kritiek en in sommige gevallen afwijzing door delen van de samenleving”, waarschuwde Mbungu.

Seksuele en reproductieve rechten zouden zo’n voorbeeld kunnen zijn. Het Duitse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking wil de toegang tot veilige abortus voor vrouwen en meisjes bevorderen, iets dat wordt betwist “in een aantal landen en onder Afrikaanse leiders”, vertelde Maunganidze aan DW. “Dit is een gebied waar sommige Afrikaanse landen het recht op veilige abortus verankeren in hun wetten, en andere landen niet. Dus in landen waar abortus niet legaal is, zal dat specifieke aspect worden betwist,” voegde ze eraan toe.

Een ander controversieel thema zijn de rechten van homo’s en lesbiennes, die beide federale ministeries ook willen versterken. Homoseksuele seks met wederzijds goedvinden wordt in veel Afrikaanse landen als een strafbaar feit beschouwd. Ghana plant nog strengere regels: als een nieuwe wet wordt aangenomen, kunnen leden van de LGBTQ-gemeenschap tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen.

Volgens een recente recensie van Afrobarometer keuren ongeveer vier op de vijf ondervraagde Afrikanen homo’s en lesbiennes af .

De nieuwe strategie van Duitsland is ook bedoeld om de LGBTQ-rechten in Afrika te helpen versterken Afbeelding: afbeeldingen van Sally Hayden/ZUMA/imago

“We hebben sociale en culturele waarden die al heel lang bestaan ​​en die vaak generaties nodig hebben om te veranderen”, zei Mbungu, eraan toevoegend dat het een soortgelijk proces was geweest in Duitsland, de VS en andere landen. “De Duitse regering en andere westerse regeringen moeten beseffen dat hun richtlijnen kunnen overkomen als een inmenging in sociale en culturele waarden in sommige landen, of in delen van de samenleving in deze landen.”

Geen ‘missionair pamflet’

Beide Duitse ministeries hebben nog werk voor de boeg. Zelfs als minister van Buitenlandse Zaken Baerbock duidelijk maakte dat haar strategie niet bedoeld was als een “missionair pamflet om de wereld naïef te verbeteren”, is er kritiek in Duitsland.

De coalitiepartner van de Vrije Democratische Partij (FDP) verzette zich tegen een motie waarin de Bondsdag symbolisch de richtlijnen van Baerbock zou hebben gesteund. Leden van de christen-democraten (CDU) eisten dat Baerbock “ophield met het uiten van kreten en met iets concreets moest komen”, bijvoorbeeld over Iran. “Met een onmiddellijke en ondubbelzinnige positionering aan de zijde van protesterende vrouwen in Iran, had de Duitse regering kunnen laten zien wat feministisch buitenlands beleid in de praktijk betekent”, betoogde Jürgen Hardt, een CDU-expert op het gebied van buitenlands beleid. Het lijkt erop dat er veel werk in het verschiet ligt om partners te overtuigen – in Duitsland en in het buitenland.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.