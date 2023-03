CNN

—



Dinsdag dwong een Russische Su-27-jager een Amerikaanse MQ-9-drone neer boven de Zwarte Zee.

Amerikaanse topfunctionarissen legden snel de schuld bij Rusland: luchtmachtgeneraal James B. Hecker, commandant van US Air Forces Europe en Air Forces Africa, zei dat “onveilig en onprofessioneel” vliegen door het Russische vliegtuig de Su-27 bijna veroorzaakte en de Reaper om te crashen. Het Amerikaanse Europese commando zei dat een van de twee Russische jets die de Reaper schaduwden, opzettelijk voor de drone vloog en er verschillende keren brandstof op gooide.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontbood de Russische ambassadeur bij de VS, Anatoly Antonov, vanwege het incident. En in commentaren de volgende dag waarschuwde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dat de betrekkingen tussen Rusland en de VS hun “dieptepunt” hadden bereikt.

Maar het dieptepunt sinds wanneer? Sinds de annexatie van de Krim door Moskou in 2014? Sinds de inmenging van het Kremlin in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016? Of misschien sinds Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne vorig jaar? Nu de VS en Rusland routinematig de bodem schrapen als het gaat om bilaterale betrekkingen, hebben we misschien nieuwe superlatieven nodig om te beschrijven hoe slecht de zaken zijn.

Het valt niet te ontkennen dat de ontmoeting in de lucht – Rusland ontkent dat er een botsing was – de spanningen tussen Moskou en Washington heeft verergerd. Maar een beetje historisch perspectief herinnert ons eraan dat de confrontatie tussen de twee nucleair bewapende naties veel scherper kan zijn.

Neem bijvoorbeeld een vaak over het hoofd gezien hoofdstuk uit de oorlog in Syrië. In februari 2018 kwam een ​​Amerikaans contingent op de grond in Oost-Syrië in botsing met een troepenmacht die naar hun basis oprukte, waaronder leden van het Russische particuliere militaire bedrijf Wagner. Amerikaanse troepen voerden luchtaanvallen en artillerie uit op de tegenmacht, waarbij tientallen slachtoffers vielen bij de Wagner-huurlingen en hun Syrische bondgenoten.

De strijd was de dodelijkste ontmoeting tussen Amerikaanse troepen en Russische strijders sinds het einde van de Koude Oorlog, maar leidde niet tot escalatie: de Russische regering ontkende destijds het bestaan ​​van de huursoldatengroep (Wagner krijgt tegenwoordig vrij publiekelijk de dupe van vechten voor Rusland rond de Oekraïense stad Bakhmut). Maar in 2018 werd in de berichtgeving over de strijd ook gewezen op het bestaan ​​van een al lang bestaande “deconflictielijn” tussen de Amerikaanse en Russische legers, bedoeld om het risico van onbedoelde escalatie te minimaliseren door communicatiekanalen open te houden over militaire bewegingen en operaties.

Dergelijke kanalen bleven open, zelfs na Ruslands volledige invasie van Oekraïne vorig jaar. Afgelopen maart erkende het Pentagon dat het een deconflictielijn open had staan ​​om militaire misrekeningen in de buurt van Oekraïne te voorkomen.

Het is niet duidelijk of routinematige Amerikaanse drone-vluchten boven het Zwarte-Zeegebied het niveau van deconflict bereiken: de communicatiecoördinator van de National Security Council, John Kirby, zei dat Amerikaanse middelen “een jaar lang consequent over dat luchtruim hebben gevlogen”, zei hij, met het argument dat er geen reden om deconflictielijnen te activeren voordat ze over de Zwarte Zee vliegen. En volgens Kremlin-woordvoerder Peskov werd de Russische president Vladimir Poetin ingelicht over het neerhalen van de drone, maar waren er geen contacten op het hoogste niveau tussen Moskou en Washington over de kwestie.

Hoewel de communicatielijnen open zijn, is de confrontatie tussen de VS en Rusland zeker op een niveau dat sinds de gevaarlijkste momenten van de Koude Oorlog niet meer is gezien.

“Sinds Kennedy en de Cubaanse rakettencrisis hebben we het vooruitzicht van Armageddon niet meer onder ogen gezien”, zei president Joe Biden vorig jaar tegen een groep Democraten als reactie op het gerammel van Poetin met nucleaire sabels. “Ik denk niet dat er zoiets bestaat als de mogelijkheid om gemakkelijk een tactisch kernwapen te gebruiken en niet te eindigen in Armageddon.”

Maar hoewel de Koude Oorlog de Cubaanse rakettencrisis en verschillende nucleaire close calls zag, wordt tegenwoordig minder herinnerd dat de Koude Oorlog op verschillende punten tijdens de decennialange confrontatie escaleerde tot een hete strijd tussen de Amerikaanse en Sovjet-troepen.

Tijdens de Koreaanse oorlog voerden Amerikaanse gevechtspiloten bijvoorbeeld luchtgevechten uit tegen Sovjet MiG’s. Die luchtgevechten bleven echter in het geheim gehuld, waarbij records snel werden geclassificeerd en deelnemers tot geheimhouding werden gezworen. Een van de redenen? De vrees dat het openbaar maken van dergelijke incidenten de spanningen tussen de twee supermachten zou kunnen vergroten.

Hetzelfde gold ook voor bemande surveillancevluchten die de VS rond – en soms over – Sovjetgebied uitvoerden. Het neerhalen van het U-2-spionagevliegtuig bestuurd door Francis Gary Powers in 1960 is het meest bekende geval, dat de Verenigde Staten in grote verlegenheid bracht en wereldwijde media-aandacht opriep. Maar de meeste van die programma’s bleven tientallen jaren geheim en uit het nieuws.

Een van de incidenten die pas decennia later werd vrijgegeven, was het neerhalen van vlucht 60528, een Amerikaanse C-130 op een spionagemissie die werd neergeschoten boven Sovjet-Armenië, waarbij de bemanning van 17 omkwam. De Amerikaanse regering heeft erkend dat tussen 1945 en 1977 Tijdens dergelijke missies werden meer dan 40 Amerikaanse verkenningsvliegtuigen neergeschoten.

Dus waarom het geluid en de woede over het neerhalen van de Reaper? Enerzijds is er een voortdurende informatieoorlog rond de oorlog die in Oekraïne woedt. De Russen hebben bijvoorbeeld geprofiteerd van het incident: in een beetje deskundig trollen zei de secretaris van de Russische Veiligheidsraad, Nikolai Patrushev, dat Rusland zou proberen het wrak van de MQ-9 te bergen om het te bestuderen (twee Amerikaanse functionarissen vertelden CNN dat gevoelige software op het onbemande vliegtuig werd gewist voordat het neerstortte in de Zwarte Zee).

Andrew Weiss, een Rusland-expert en Vice President for Studies & James Family Chair bij de Carnegie Endowment, suggereerde in een draadje op Twitter dat het neerhalen van de drone een ander doel had voor de Russen, waardoor Moskou een geloofwaardige bluf kon volhouden over hun bereidheid om te escaleren in een confrontatie met het Westen.

“Russische irritatie over de activiteiten van de VS en de NAVO in/rond de Zwarte Zee is niets nieuws”, schreef hij. “Zeker, mensen in het Kremlin zijn slim genoeg om te weten dat de VS niet zullen terugdeinzen voor het uitvoeren van bewakingsmissies zoals de dronevlucht waar een Russisch vliegtuig vandaag tegenaan botste.”

Weiss voegde eraan toe: “Al meer dan een jaar heeft het Kremlin routinematig gedreigd zich te bemoeien met de verzending van westerse wapens naar Oekraïne, maar heeft niets gedaan om dat te ondersteunen. Ondanks al het eindeloze gepraat over mogelijke escalatierisico’s van een Russische aanval, is de realiteit dat afschrikking heeft standgehouden. … Knoeien met een dronevlucht was voor Moskou een manier om te proberen zijn verloren geloofwaardigheid weer op te bouwen – zonder levens van de VS/NAVO in gevaar te brengen.”

Maar dat is het tweesnijdende zwaard van afschrikking. Knoeien met een dronevlucht is één ding, maar als Moskou handelt op een manier die (openbaar) levens bedreigt, dan hebben we het misschien over een ander scenario.