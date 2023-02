Ze zal ook geen van die zorgen hardop uiten, zij en Paul zijn allebei heel voorzichtig om Kingsley negatieve body talk te laten absorberen.

“Je moet jezelf controleren, want ze pikken alles op – je energie, hoe je tegen jezelf praat, hoe je tegen elkaar praat”, zei ze over haar dochter. “We moeten aardiger zijn voor onszelf. Nu zijn we ons er tenminste van bewust – via tijdschriftomslagen en sociale media – dat vrouwen soms gewoon zo ongelooflijk stoer en giftig voor zichzelf zijn en we moeten echt aan het werk om onszelf te herprogrammeren op hoe we eruit zien op onszelf en hoe we tegen onszelf praten en wat we van onszelf verwachten.”

Gelukkig heeft Ashley een heel stel nieuwe ouders waar ze terecht kan als ze een herinnering nodig heeft.

Nog steeds een grote familie, zij en zij Schemering costars hebben “constant contact”, onthulde ze over hun voortdurende sms-berichtenketen. Kingsley werd onlangs voorgesteld aan Jackson Rathbonezijn drie kinderen: Monroe10, Presley6, en Felix3, en ze hopen toe te voegen Nikki Reeddochter van 5 jaar Bodhi En Peter Facinelli’s jongste, 5 maanden oude zoon Jackin de mix.