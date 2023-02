De toekomst van online spraak is in handen van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Op dinsdag en woensdag zal het Hooggerechtshof mondelinge argumenten horen in twee spraakmakende zaken waarbij Google, Twitter en Facebook betrokken zijn, die de manier waarop mensen internet gebruiken en wat ze online kunnen posten, zouden kunnen veranderen. Beide gevallen komen voort uit rechtszaken gebracht door familieleden van mensen die zijn omgekomen bij terroristische aanslagen, waarbij wordt beweerd dat de socialemediabedrijven aansprakelijk zijn voor de schadelijke inhoud die op hun platforms verschijnt.

Het gaat om de vraag of deze online platforms wettelijk verantwoordelijk moeten worden gehouden voor inhoud die is gemaakt door gebruikers maar wordt gepromoot door de algoritmen van de bedrijven. Technologiebedrijven hebben met succes teruggevochten tegen dit soort rechtszaken vanwege de bescherming die ze krijgen onder een 27 jaar oude federale wet.

Maar wetgevers aan beide kanten van het gangpad, inclusief De Amerikaanse president Joe Bidenhebben opgeroepen tot wijzigingen in wat bekend staat als Artikel 230 vanwege de groeiende bezorgdheid doen technologiebedrijven niet genoeg om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. Technologiebedrijven zeggen dat het verwijderen van dit juridische schild de vrijheid van meningsuiting zou kunnen schaden omdat ze met meer rechtszaken te maken zouden kunnen krijgen.

Eric Goldman, een professor aan de Santa Clara University School of Law, zei dat technologieplatforms mensen de mogelijkheid bieden om online met anderen te praten. Dat kan verdwijnen, afhankelijk van wat de Hoge Raad beslist.

“Als het Hooggerechtshof zegt dat dat een riskante optie is, dan houdt het Hooggerechtshof het niet bij big tech”, zei Goldman, die een korte ondersteunende sectie 230-bescherming schreef. “Het plakt het aan ons allemaal.” Bedrijven zouden kunnen beperken wie op hun platforms kan posten of door gebruikers gegenereerde inhoud kunnen schrappen, voegde hij eraan toe.

Dit is wat u moet weten over deze strijd om online spraak, waar veel op het spel staat:

Wat is sectie 230?

Sectie 230 maakt deel uit van de Communications Decency Act uit 1996, die platforms, waaronder Google, Facebook, Twitter en andere diensten van Meta, beschermt tegen bepaalde rechtszaken over berichten die door gebruikers zijn gemaakt. Het stelt deze platforms ook in staat om actie te ondernemen tegen aanstootgevende inhoud.

De bepaling stelt dat geen enkele aanbieder van “interactieve computerdiensten” of zijn gebruiker mag worden behandeld als een uitgever van inhoud van derden.

De co-auteurs van Sectie 230 — de Amerikaanse senator Ron Wyden, een democraat uit Oregon, en voormalig afgevaardigde Chris Cox, een republikein uit Californië — vertelden het Hooggerechtshof in een kort geding dat het Congres het in het leven heeft geroepen “om het vermogen van internetplatforms om door gebruikers gegenereerde inhoud in realtime te publiceren en te presenteren, en om hen aan te moedigen illegale of aanstootgevende inhoud te screenen en te verwijderen.” Zelfs toen al werden online diensten geconfronteerd met rechtszaken over gebruikersinhoud. In 1995 oordeelde het Hooggerechtshof van New York bijvoorbeeld dat internetprikbordplatform Prodigy Services aansprakelijk kon worden gesteld voor het publiceren van vermeende lasterlijke inhoud.

Sectie 230 is niet van toepassing op inhoud die in strijd is met wetten op het gebied van strafrecht, intellectueel eigendom, staat, communicatieprivacy en sekshandel.

Waarom zou ik erom geven?

Sectie 230 is ontworpen om de vrijheid van meningsuiting online aan te moedigen. Maar een uitspraak van het Hooggerechtshof over deze kwestie kan de manier veranderen waarop u internet gebruikt en wat u online kunt plaatsen. Als een online platform zich zorgen maakt over meer rechtszaken, kunnen ze de manier wijzigen waarop ze content modereren en mogelijk de controle op wat u zegt vergroten.

“Zonder de bescherming van Section 230 zouden veel online tussenpersonen de spraak van gebruikers intensief filteren en censureren, terwijl anderen misschien helemaal geen gebruikersinhoud hosten”, zei de Electronic Frontier Foundation in een blogpost over het onderwerp.

Welke zaken behandelt de Hoge Raad?

Het Hooggerechtshof onderzoekt twee zaken met betrekking tot online spraak: Gonzalez v. Google en Twitter v. Taamneh.

Gonzalez v. Google, die dinsdag zal worden gehoord, gaat over de vraag of Sectie 230 online platforms, inclusief sociale netwerken, beschermt tegen rechtszaken wanneer ze inhoud van derden aanbevelen. De zaak komt voort uit een rechtszaak die is aangespannen door de familie van Nohemi Gonzalez, een 23-jarige Amerikaanse student die in 2015 omkwam bij terroristische aanslagen in Parijs. De familie beweerde dat YouTube, eigendom van Google, de ISIS-terroristen hielp omdat het platform voor het delen van video’s hen in staat stelde video’s te plaatsen die aanzetten tot geweld en aanhangers rekruteerden. De rechtszaak beschuldigt YouTube ook van het aanbevelen van ISIS-video’s aan gebruikers.

Een districtsrechtbank en het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Ninth Circuit oordeelden in het voordeel van Google en wezen de vorderingen van Gonzalez af.

In de Twitter v. Taamneh-zaak van woensdag onderzoekt het Hooggerechtshof of mensen online platforms kunnen aanklagen wegens medeplichtigheid aan een terroristische daad. De zaak betreft de dood in 2017 van Nawras Alassaf, een Jordaanse burger die dodelijk werd neergeschoten in een nachtclub in Istanbul tijdens een massale schietpartij. ISIS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Familieleden van Alassaf klaagden Twitter, Google en Facebook aan en beweerden dat de platforms volgens de antiterrorismewet aansprakelijk waren voor het helpen en aanzetten tot terrorisme omdat de bedrijven niet genoeg deden om deze schadelijke inhoud te bestrijden.

Een districtsrechtbank verwierp de vorderingen in de rechtszaak, maar het Amerikaanse Hof van Beroep voor het 9th Circuit draaide de beslissing terug.

Hoe hebben technologiebedrijven gereageerd?

Google zegt dat de beslissing van het Hooggerechtshof over Sectie 230 “de manier waarop Amerikanen internet gebruiken radicaal kan veranderen”.

“Je zou gedwongen worden te kiezen tussen overdreven beheerde reguliere sites of marginale sites die worden overspoeld met aanstootgevende inhoud”, zei Google in een bericht over de zaak.

Als het platform zou kunnen worden aangeklaagd voor inhoud die het aanbeveelt, zou het voor consumenten moeilijker kunnen zijn om inhoud te vinden die ze willen bekijken. De technologiegigant zegt ook dat het verwijderen van Sectie 230-beveiligingen het internet minder veilig zou maken, zowel grote als kleine online platforms zou schaden en ervoor zou zorgen dat websites meer inhoud beperken of sommige diensten sluiten vanwege de juridische risico’s.

“Het congres was duidelijk dat Sectie 230 het vermogen van online diensten om inhoud te organiseren beschermt”, zei Halimah DeLaine Prado, algemeen adviseur van Google, in een verklaring. “Het uithollen van deze beveiligingen zou de werking van het internet fundamenteel veranderen, waardoor het minder open, minder veilig en minder nuttig zou worden.”

Andere technologiebedrijven, waaronder Reddit, Yelp, Microsoft en Meta, hebben ook sectie 230-beschermingen verdedigd in korte stukken die bij de rechtbank zijn ingediend.

“Bedrijven blootstellen aan aansprakelijkheid voor beslissingen om inhoud te organiseren en te filteren uit de enorme hoeveelheid online geplaatste inhoud, zou hen ertoe aanzetten om gewoon meer inhoud te verwijderen op een manier die het Congres nooit heeft bedoeld”, zei Jennifer Newstead, Chief Legal Officer van Meta, in een blogpost over het onderwerp.

Reddit zei in zijn briefing dat gebruikers meer op hun hoede zouden kunnen worden om vrijwillig inhoud op zijn platform te modereren of inhoud aan te bevelen door middel van acties zoals “upvoting” vanwege juridische risico’s.

In Twitter v. Taamneh zei Twitter dat het geen terroristische daad hielp of aanmoedigde omdat het bedrijf niet van plan was terroristen te helpen, regels had tegen het plaatsen van terroristische inhoud en niet verband hield met de terroristische aanslag in Turkije. Facebook en YouTube, dat eigendom is van Google, steunden Twitter in een korte samenvatting en stelden dat de uitspraak van het hof van beroep over de antiterrorismewet “onjuist” is en zou kunnen leiden tot meer rechtszaken tegen elke leverancier van goederen of diensten, zoals een luchtvaartmaatschappij, financiële dienstverlener en farmaceutische zaken die terroristen misbruiken.

Twitter, dat geen communicatieafdeling meer heeft, reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Wat vinden Amerikaanse wetgevers hiervan?

Democraten en Republikeinen, verrassend genoeg, het erover eens dat hervormingen van Sectie 230 nodig zijn. Maar hun motieven spreken elkaar sterk tegen.

Republikeinen beschuldigen Big Tech van het onderdrukken van conservatieve stemmen, met de voorzitter van de Amerikaanse House Judiciary Committee, Jim Jordan vorige week dagvaardingen uitbrengen aan de CEO’s van Google’s moederbedrijf Alphabet, Amazon, Apple, Meta en Microsoft.

Democraten beweren dat Sectie 230 verhindert dat socialemediabedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor het niet modereren van haatzaaiende uitlatingen, verkeerde informatie en andere aanstootgevende inhoud.

“We hebben Big Tech-bedrijven nodig die verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die ze verspreiden en de algoritmen die ze gebruiken”, schreef Biden in een opiniestuk dat in januari in The Wall Street Journal werd gepubliceerd.

Wat gebeurt er nu?

De Hoge Raad doet naar verwachting dit jaar uitspraak in de zaken. De rechtbank wordt gevraagd om andere zaken met betrekking tot online spraak te herzien. In januari stelde het uit of het zaken zal horen over controversiële wetten die in Texas en Florida zijn aangenomen en die beperken hoe socialemediabedrijven inhoud kunnen modereren.