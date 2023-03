Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

PARIJS – De sancties van de Europese Unie waren bedoeld om het door de staat gecontroleerde Russische nieuwsnetwerk RT uit de lucht te houden. Maar het door het Kremlin gesteunde kanaal is doorgegaan met het verspreiden van desinformatie over de oorlog in Oekraïne vanuit zijn kantoren aan de rand van Parijs.

Op een zonnige maandagochtend in februari, bijna een jaar na de invasie van Oekraïne door de Russische president Vladimir Poetin, zag POLITICO de deur van het Franse hoofdkwartier van de televisiezender open en dicht gaan. Een constante stroom mensen drong het kantoorgebouw binnen waarin RT France, Huawei en een tak van de BBC zijn gehuisvest.

Een jaar geleden, op 2 maart, verbood de EU door de Russische overheid gefinancierde media zoals Sputnik en RT, voorheen bekend als Russia Today, om in Europa uit te zenden. Voor het online bekijken of lezen van RT in de EU is nu een VPN vereist, een tool waarmee gebruikers geolocatiebeperkingen kunnen omzeilen.

Zelfs terwijl de gevechten in Oekraïne woeden, is het personeel van het mediabedrijf doorgegaan met het produceren van inhoud uit de westelijke buitenwijken van Parijs – niet alleen gericht op Europeanen die bereid zijn om het op te zoeken, maar ook op Franstalige landen in Afrika, zoals Mali en Burkina Faso, waar Rusland heeft geprobeerd steun te krijgen voor zijn oorlog in Oekraïne.

“De sancties hebben op zijn zachtst gezegd niet hun doel bereikt”, zei een voormalige medewerker van RT France, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. “We hebben de uitzending verboden, maar de productie niet. Het bedrijf staat nog steeds overeind en bleef mensen aannemen alsof er niets was gebeurd.”

Voor dit verhaal sprak POLITICO met huidige en voormalige werknemers van RT France, huidige en voormalige ambtenaren in Brussel en Parijs, en technische leidinggevenden om een ​​idee te krijgen van hoe het Russische mediabedrijf zich heeft aangepast aan de sancties van de EU. De meesten van hen kregen anonimiteit om te spreken omdat ze niet in het openbaar mogen praten of omdat ze bang zijn voor repercussies van RT.

Ze beschreven hoe het verbod op het netwerk een einde heeft gemaakt aan de stroom van Kremlin-praatpunten die ooit ongehinderd door de Europese ether ging, maar waardoor de Franse dochteronderneming van het bedrijf de vrijheid kreeg om propaganda te blijven produceren.

“De intensiteit van de hersenspoeling van Europeanen is afgenomen”, zei Věra Jourová, vicevoorzitter van de Europese Commissie, in een interview op weg naar een bezoek aan Russische journalisten in ballingschap in Amsterdam.

Het bedrijf begon pas de afgelopen maanden de druk te voelen, nadat de Franse regering haar bankrekeningen blokkeerde na een bevriezing van tegoeden waartoe de EU in december had besloten. RT France wordt nu geconfronteerd met een faillissement; het werd eind februari onder curatele gesteld en in april is een hoorzitting gepland om te beslissen over de te volgen koers.

“Gezien de urgentie van de zaak was (het verbieden van de uitzending) de juiste oplossing”, zei Cédric O, die tot afgelopen mei de Franse minister van Digitale Zaken was. “Maar er ontbreekt een onderdeel”, voegde hij eraan toe. “Het pakt het kernprobleem niet aan: RT en Sputnik spelen in op het gebrek aan definitie van een media-outlet, en op de bescherming van de persvrijheid die daarmee gepaard gaat.”

‘Ongekende’ sancties

De door het Kremlin gesteunde mediabedrijven worden er al lang van beschuldigd Poetin’s verhaal te verspreiden en verdeeldheid te zaaien in Europese landen.

In Parijs, waar RT France in 2017 van start ging, werden journalisten op de zwarte lijst gezet door het Elysée, en de Franse president Emmanuel Macron heeft sinds zijn eerste presidentiële campagne beladen relaties met de media.

De Russische president Vladimir Poetin en de Franse president Emmanuel Macron in Moskou op 7 februari 2022 | Zwembadfoto door Thibault Camus/AFP via Getty Images

Al in januari 2022, toen de militaire druk van Moskou op de Oekraïense grenzen toenam, begonnen Europese politici, waaronder Jourová, met het idee om RT en Spoetnik te blokkeren.

Wat niet duidelijk is, in een blok dat vrijheid van meningsuiting en mediapluralisme omarmt, was wat er precies moest gebeuren.

“De sancties waren ongekend, dus we moesten een soort evenwicht vinden”, herinnert een ambtenaar van de Commissie zich. “We wilden hun personeel niet verbieden om op de grond te werken.”

In plaats van te vertrouwen op nationale regelgevende instanties voor de media – die beperkte macht hadden om Russische omroepen af ​​te sluiten – besloten EU-instellingen en nationale regeringen uiteindelijk in slechts een paar dagen tijd om economische sancties te gebruiken om de Russische zenders uit de lucht en offline te halen, een primeur in de EU . Maar hoewel de sancties gericht waren op de distributie van de omroepen, lieten ze hen nog steeds vanuit het blok opereren.

Achteraf gezien hebben Franse en EU-beleidsmakers geen spijt van hun beslissing om tot december te wachten om de tegoeden van het moederbedrijf van de outlet te bevriezen en in maart met een uitzendverbod te beginnen.

“Twee of drie jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest om de stekker uit RT te trekken”, zei een ambtenaar van het Franse digitale ministerie, daarbij verwijzend naar de berichtgeving van de zender over de Franse politiek, zoals de Yellow Jackets-protesten tegen brandstofheffingen.

Over het algemeen waren de sancties effectief, zei hij, maar Frankrijk blijft zeer alert omdat “Russische desinformatie een soort hydra is die steeds terugkomt.”

Business (bijna) zoals gewoonlijk

Aangezien Europese sancties RT France niet verbood om te opereren, bleef het dat doen. De website van RT France wordt nog steeds gevoed met het laatste nieuws uit het land en daarbuiten met een live feed die beschikbaar is via een VPN. Het gaat door met online uitzendingen van talkshows, programma’s gefilmd in het hart van Parijs en documentaires in het Russisch nagesynchroniseerd in het Frans.

In het afgelopen jaar kwam de redactionele lijn van de outlet zelfs dichter bij die van de propaganda van het Kremlin, zo blijkt uit onderzoek van Radio France.

“Gedurende de hele maand maart dachten we dat de zender zou zinken en uiteindelijk begrepen we (RT France) dat we de uitzendingen voor Europa wilden hervatten”, zei een voormalige medewerker.

Volgens drie voormalige en huidige medewerkers hervatten verslaggevers van RT France in het voorjaar de Franse berichtgeving en opnames vanuit hun tv-studio.

“We waren in september bijna weer normaal”, zegt Lucas Léger, een huidige medewerker van RT France en vakbondsafgevaardigde voor Force Ouvrière. Werknemers werden het hele jaar door betaald, voegde hij eraan toe. Er zijn geen redactionele wijzigingen geweest sinds het begin van de oorlog, zei hij, eraan toevoegend dat journalisten online werden lastiggevallen vanwege hun werk voor de zender.

RT France’s laatste live-uitzending, op de middag van 2 maart 2022 | Ludovic Marin/AFP via Getty Images

De organisatie opereerde met veel minder journalisten en verloor tientallen van haar 100 man sterke redactie na de invasie van Poetin. “We waren ons ervan bewust dat informatie deel uitmaakte van de oorlog zelf, dus we wilden niet worden gebruikt als oorlogspropaganda-instrumenten”, zei de voormalige medewerker.

“De meeste mensen vertrokken om ethische redenen; anderen dachten dat het hun carrière zou schaden”, zei Léger. “Ik ben gebleven omdat ik een vakbondsafgevaardigde ben.”

Een andere voormalige werknemer zei dat ze niet stopten omdat ze de rekeningen moesten betalen.

In de herfst begonnen wetgevers van de extreemrechtse National Rally – waaronder Thierry Mariani, een lid van het Europees Parlement dat bekend staat om zijn pro-Kremlin-uitspraken – volgens Libération weer in de ether te komen. RT France heeft naar verluidt ook nog steeds een contract met Agence-France Presse en plaatste nog in januari vacatures op LinkedIn, voordat de in december aangekondigde bevriezing van tegoeden van start ging.

In oktober stond de Russische outlet weer in de schijnwerpers nadat uit onderzoek van radio France Inter bleek dat de door het Kremlin gesteunde zender in Frankrijk zonder VPN goed bereikbaar was via het marginale platform Odysee. Het bedrijf stemde ermee in om de Russische zender op verzoek van de Franse regering te verwijderen. Rumble, een ander marginaal platform dat RT France host, besloot in plaats daarvan de toegang voor Franse gebruikers te blokkeren.

RT France reageerde niet op meerdere verzoeken om interviews en beantwoordde schriftelijke vragen niet op tijd voor publicatie.

Draai naar Afrika

In het afgelopen jaar heeft content geproduceerd door RT France uit Parijs bijgedragen aan de spil van het bedrijf naar Afrika. In juli verscheen de website van Sputnik France weer, omgedoopt tot Sputnik Africa.

“Sinds Rusland uit Europa is verdreven, herinvesteert het het informatieveld in Afrika, en we moeten ons aanpassen aan de gevolgen”, zei een hoge Franse diplomaat.

In september 2021 lanceerde RT France een talkshow genaamd “Africonnect”, die beweert verhalen over Afrikaanse landen te vertellen vanuit het perspectief van hun burgers. Na de EU-sancties in maart stopte de show een paar maanden met uitzenden, maar hervatte ze in juni, volgens de webpagina van de show.

Een samenwerking met Afrique Média, een in Kameroen gevestigde pan-Afrikaan web-tv – werd vorig jaar aangekondigd met de slogan: “Het einde van westerse propaganda-leugens.”

Een aflevering die deze week online werd geplaatst – en ook live gestreamd op Afrique Média – was getiteld: “Media in Afrika: het einde van het westerse monopolie?” Gedurende ongeveer 30 minuten hekelden de gastheer en gasten westerse verkooppunten – waaronder het Franse staatsbedrijf France 24 en Radio France Internationale – met het argument dat propagandabeschuldigingen tegen RT ongegrond zijn.

Een controlepost bij het gebouw van Russia Today in Moskou in 2018 | Yuri Kadobnov/AFP via Getty Images

Volgens Maxime Audinet, een research fellow bij het Instituut voor Strategisch Onderzoek van het Franse Ministerie van Strijdkrachten, zal RT France ooit vanuit Rusland worden bediend.

“De Franstalige site zal blijven bestaan, aangedreven vanuit Moskou, en zal proberen zich te ontwikkelen in de Maghreb en Franstalig Afrika ten zuiden van de Sahara”, zei hij.

“Ze zijn niet langer onderworpen aan mediaregulatoren zoals (Frankrijk) Arcom en (het Verenigd Koninkrijk) Ofcom, en kunnen daarom veel onbevangener zijn.”