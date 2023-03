Volgens het Transamerica Center for Retirement Studies zullen Amerikaanse vrouwen minder snel investeren in een door de werkgever gesponsord plan of een effectenrekening als het gaat om sparen voor hun pensioen. De 22e jaarlijkse enquête onder werknemers, uitgebracht in november 2022, werd in de VS uitgevoerd door de Harris Poll tussen 28 oktober en 10 december 2021, onder een nationaal representatieve steekproef van 5.493 werknemers.

De investeringsongelijkheid is enorm: als vrouwen in hetzelfde tempo zouden beleggen als mannen, zou er ten minste $ 3,22 biljoen aan beheerd vermogen van particulieren zijn, zo bleek uit een rapport van BNY Mellon Investment Management. Het wereldwijde onderzoek van het bedrijf, uitgevoerd in 2021, omvatte 8.000 mannen en vrouwen in 16 markten. BNY Mellon interviewde ook 100 wereldwijde vermogensbeheerders met $ 60 biljoen aan beheerd vermogen.

Vrouwen investeren niet in hetzelfde tempo in de markt als mannen, en de redenen hiervoor zijn genuanceerder dan een lager winstvermogen.

Vrouwen worden geconfronteerd met een aantal barrières als het gaat om beleggen. Een daarvan is dat de investeringsindustrie vrouwen niet in dezelfde mate aantrekt als mannen, zo bleek uit het onderzoek van BNY Mellon.

Volgens het wereldwijde onderzoek heeft een op de tien vrouwen het gevoel dat ze beleggen niet helemaal begrijpen en heeft slechts ongeveer 28% er vertrouwen in om een ​​deel van hun geld te beleggen. In de VS voelt ongeveer 41% van de vrouwen zich zelfverzekerd.

Toch zei 86% van de ondervraagde vermogensbeheerders dat ze zich op een mannelijke klant richten, zo blijkt uit het onderzoek.

Volgens het Bureau of Labor Statistics zijn in feite de meeste Amerikaanse financiële adviseurs man – slechts 35% was vrouw in 2022.

Dan is er nog de hoge drempel van het beschikbare inkomen dat vrouwen denken nodig te hebben voordat ze investeren. Gemiddeld geloven vrouwen over de hele wereld dat ze $ 4.092 per maand nodig hebben voordat ze zouden overwegen om er iets van te investeren, ontdekte BNY Mellon. In de VS denken vrouwen gemiddeld dat ze meer dan $ 6.000 per maand nodig hebben – of iets meer dan $ 72.000 per jaar.

Bovendien beschreef meer dan een kwart van de ondervraagde vrouwen hun financiële gezondheid als slecht of zeer slecht, zegt Stephanie Pierce, CEO van Dreyfus, Mellon & Exchange-Traded Funds bij BNY Mellon Investment Management.

“Als vrouwen denken dat ze geen goede financiële gezondheid hebben en ze een zeer hoge (besteedbaar inkomen) hindernis hebben, dan is dat een barrière die mensen er echt van zal weerhouden om de financiële markten te betreden,” zei ze.

Ten slotte zei 45% van de door BNY Mellon ondervraagde vrouwen dat geld beleggen op de aandelenmarkt, via een individueel effect of een fonds, te riskant is.