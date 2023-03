In januari van dit jaar liet Kameroen 32 spelers vallen uit de nationale selectie voor mannen onder de 17 nadat ze niet waren geslaagd voor de leeftijdstest.

Het was niet het eerste incident. In 2016 werd iets minder dan de helft van het Nigeriaanse team onder de 17 uitgesloten van een kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup of Nations vanwege mislukte tests.

En het zijn niet alleen de nationale teams die worden getroffen, met verschillende spelers van Afrikaanse afkomst die in Europa spelen en die onderhevig zijn aan verschillende gradaties van twijfel over hun leeftijd, waaronder Borussia Dortmund’s Duitse international Youssoufa Moukoko en Hamburg’s Bakery Jatta.

Hoewel dergelijke beschuldigingen vaak gepaard gaan met racisme, blijft leeftijdsfraude of leeftijdsfraude jonge Afrikaanse voetballers achtervolgen.

MRI-polsscans

En aangezien betrouwbare, officiële staatsgegevens niet altijd beschikbaar zijn, maken voetbalfederaties over het hele continent steeds meer gebruik van magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) -scans op de polsen van de spelers om de leeftijd te bepalen.

Ook in Kameroen, waar de nationale voetbalfederatie (FECAFOOT) onder voormalig Barcelona-ster en Kameroense international Samuel Eto’o vastbesloten is om potentiële leeftijdsfrasen van de selectie van het land af te schrikken tijdens de U17 Africa Cup of Nations volgende maand in Algerije.

De MRI-scans, die als meer ethisch worden beschouwd dan röntgenfoto’s, onthullen de mate waarin kraakbeen aan het uiteinde van botten, bekend als groeischijven, is omgezet in botmateriaal, waardoor de botten kunnen samensmelten, een proces dat meestal plaatsvindt tussen de leeftijd van 18-19 bij mannen.

Volgens de FIFA, verwijzend naar een studie uitgevoerd door haar Medical Assessment and Research Centre en gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine in 2007, geeft volledige fusie van de pols van een speler aan dat het voor 99% zeker is dat de speler ouder is dan 17 – hoewel dit wordt betwist in sommige medische kringen.

“We weten dat deze meting niet altijd nauwkeurig is”, zegt Chuka Onwumechili, professor en sportonderzoeker aan Howard University, Washington DC. “Hoewel het degenen kan detecteren die ouder zijn, worden soms minderjarige mensen ten onrechte gedetecteerd. Daarom ben ik een beetje ambivalent over het gebruik van deze methode.”

Kameroense FA-voorzitter Samuel Eto’o wil leeftijdsfraude in het jeugdvoetbal uitroeien Afbeelding: Omar Zoheiry/dpa/foto alliantie

‘Je kunt de paspoorten niet vertrouwen’

“Desalniettemin”, vervolgt hij, “lijkt het de beste van alle methoden die worden gebruikt, omdat je de paspoorten niet kunt vertrouwen.”

De aantrekkingskracht van rijkdom en roem drijft veel ongeschoolde jonge mensen uit arme gezinnen en harde omgevingen naar het profvoetbal, waardoor ze overgeleverd zijn aan de genade van gewetenloze agenten en ambtenaren.

Het ontbreken van digitale gegevens in veel Afrikaanse landen helpt voetballers en hun zaakwaarnemers hun leeftijd te vervalsen om er jonger uit te zien en kansen te krijgen bij clubs in Europa en de groeiende competities in de VS en Azië.

“In Ghana gebruiken we nu de Ghanese nationale identiteitskaarten die gekoppeld zijn aan de meeste van onze overheidsinstellingen om leeftijdsfraude te controleren”, legt Ernest Yeboah Acheampong uit, een sport- en gezondheidsonderzoeker aan de University of Education, Winneba, net buiten de Ghanese hoofdstad, Accra.

“Maar de federaties zouden ook moeten stoppen met het accepteren van beëdigde verklaringen van steun voor een verandering van naam en leeftijd. Op het moment dat dit gebeurt, is er een probleem en wil de persoon vals spelen. Soms zijn ouders zich er niet eens van bewust dat dit is wat hun is aangedaan. kinderen.”

Ghana heeft twee keer de FIFA U17 World Cup en één keer de U20 World Cup gewonnen Afbeelding: Ulmar/IMAGO

Succes op jeugdniveau niet herhaald

Acheampong’s onderzoek onder 55 Ghanese profvoetballers tussen 1994 en 2014 heeft aangetoond dat veel spelers hun prestatie- en waarderingspieken bereikten tussen de leeftijd van 20-24 jaar en begonnen te dalen op de leeftijd van 25, wat wijst op de mogelijkheid van leeftijdsdokteren. Daarentegen zijn de waarden en prestaties van veel Europese voetballers stabiel in de leeftijd van 20 tot 30 jaar.

“Je kunt me niet vertellen dat een 10-jarige jongen in Ghana of Nigeria zich anders zou gedragen dan een 10-jarige in Europa. Ze zouden vergelijkbare kenmerken moeten hebben”, zegt hij. “Onze coaches, teameigenaren en FA maken deel uit van het probleem.”

Nu leeftijdsfraude zo gewoon is, wordt het fenomeen steeds vaker gebruikt om de kloof in succes tussen Afrikaanse teams op jeugd- en seniorenniveau te verklaren.

Het continent heeft zeven Wereldbekers onder 17 jaar gewonnen (twee keer Ghana en vijf keer Nigeria), terwijl Ghana in 2009 ook de Wereldbeker U20 won. Volgens een CIES-voetbalmigratierapport uit 2019 vertegenwoordigt het voetbaltalent van deze twee West-Afrikaanse landen 50 procent van de Afrikaanse voetballers speelt in de grootste competities ter wereld.

Toch is dat succes nooit op seniorenniveau herhaald, met Ghana’s run naar de WK-kwartfinale in 2010 en Marokko’s halve finale in Qatar 2022 als de beste runs van het continent.

Goed onderwijs voor jonge voetballers helpt hun toekomst veilig te stellen Afbeelding: Monkeybusiness /Panthermedia/imago-afbeeldingen

Andere verklaringen

Maar met veel problemen die het succes op het niveau van senior nationale teams beïnvloeden, waaronder de kracht van de organisatie, de kwaliteit van het management en mentale paraatheid, gelooft professor Onwumechili in Washington DC dat er meer aan de hand is.

“Nergens ter wereld hebben prestaties op jeugdniveau zich direct vertaald in overwinningen bij het volledige nationale team, behalve misschien in Brazilië. Dat is een uitschieter. In de meeste andere landen werkt het gewoon niet zo”, betoogt hij.

“Als Afrikaanse spelers het goed doen bij de junioren, gaan velen van hen door naar Europa. Daar trainen ze bij enkele van de beste clubs in Europa, dus waarom helpt dat hen niet in het nationale seniorenteam?” hij vraagt.

Tot die concrete sportieve oplossingen worden gevonden, zal de kloof tussen succes op jeugd- en seniorenniveau in Afrika blijven bestaan. En totdat Afrikaanse landen prioriteit geven aan het bijhouden van gegevens in een digitaal formaat dat gemakkelijk toegankelijk is voor verificatie, zullen beschuldigingen van leeftijdsfraude als verklaring blijven bestaan.

Bewerkt door Matt Ford