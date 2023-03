“Tristan was de naam die Tarek zou moeten hebben, Jay is de middelste naam van mijn vader”, schreef Heather in een Instagram-bericht van 15 februari, waarin ze de betekenis achter de naam van haar baby uitlegde. “We hebben in onze eigen privé-bubbel gezeten, maar vandaag zijn we zo blij om Tristan en een deel van ons geboorteverhaal met de wereld te delen.”

En terwijl de El Moussa omdraaien paar hals over kop voor de nieuwste aanwinst van hun familie, ze zijn niet van plan om de clan in de nabije toekomst uit te breiden. Zoals Heather onlangs deelde met E! Nieuws, “Op dit moment is het een nee voor mij.”

“Ik ben met zwangerschapsverlof, maar binnenkort ga ik terug en concentreer ik me op mijn werk”, voegde ze eraan toe. “Ik moet zien hoe ik alles in evenwicht kan brengen. Taylor en Brayden hebben, een echtgenoot, een hond, een carrière en een nieuwe baby. Ik ga kijken hoe we het in evenwicht kunnen brengen voordat we beslissen.”

