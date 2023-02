“Als we deze problemen echt willen aanpakken, moeten we serieus worden”, zegt Farid. Hij wil bijvoorbeeld dat cloudserviceproviders en app-winkels zoals die van Amazon, Microsoft en Google, en Apple, die allemaal deel uitmaken van de PAI, diensten verbieden waarmee mensen deepfake-technologie kunnen gebruiken met de bedoeling om niet-consensuele seksuele contacten te creëren. beeldspraak. Watermerken op alle door AI gegenereerde inhoud moeten ook verplicht worden gesteld, niet vrijwillig, zegt hij.

Een ander belangrijk ding dat ontbreekt, is hoe de AI-systemen zelf meer verantwoordelijk kunnen worden gemaakt, zegt Ilke Demir, een senior onderzoeker bij Intel die het werk van het bedrijf leidt op het gebied van de verantwoorde ontwikkeling van generatieve AI. Dit kan meer details bevatten over hoe het AI-model is getraind, welke gegevens erin zijn gestopt en of generatieve AI-modellen vooroordelen hebben.

De richtlijnen vermelden niet dat er geen toxische inhoud in de dataset van generatieve AI-modellen zit. “Het is een van de belangrijkste manieren waarop deze systemen schade aanrichten”, zegt Daniel Leufer, senior beleidsanalist bij de digitale rechtengroep Access Now.

De richtlijnen bevatten een lijst met schade die deze bedrijven willen voorkomen, zoals fraude, intimidatie en desinformatie. Maar een generatief AI-model dat altijd blanke mensen creëert, doet ook kwaad, en dat staat momenteel niet op de lijst, voegt Demir toe.

Farid werpt een meer fundamentele kwestie op. Aangezien de bedrijven erkennen dat de technologie tot ernstige schade kan leiden en manieren bieden om deze te verminderen, “waarom stellen ze niet de vraag ‘Moeten we dit in de eerste plaats doen?'”