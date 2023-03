Zoals het gebeurt7:05Hoe stomme filmster Anna May Wong de weg vrijmaakte voor Aziatische vertegenwoordiging bij de Oscars

De Oscarspeech van Michelle Yeoh bezorgde Anna Wong koude rillingen.

Wong, een evenementenplanner en productiemanager, is de nicht en naamgenoot van Anna May Wong, een Chinees-Amerikaanse filmlegende die de weg vrijmaakte voor Aziatische vertegenwoordiging in Hollywood, maar nooit de onderscheidingen kreeg die ze verdiende.

“Het was zo’n emotioneel moment”, vertelde Wong Zoals het gebeurt gastheer Nil Koksal. “Het is een geweldig moment voor de Aziatische gemeenschap en het is een geweldig moment voor Aziatische acteurs. En dan is het geweldig voor vrouwen. Het is gewoon geweldig.”

Zondag was een enorme avond voor Aziatische vertegenwoordiging bij de Oscars. Alles overal tegelijk schreef geschiedenis in meerdere dimensies en domineerde de ceremonie met 11 nominaties en zeven overwinningen.

Wiebelogen, hotdoghanden en bewuste stenen vormden het recept voor de beste foto. En voor het eerst in 95 jaar werd de Oscar voor beste actrice in een hoofdrol uitgereikt aan een vrouw van Aziatische afkomst.

Is Hollywood een alternatief universum binnengetreden?

Aziatische acteurs winnen Oscars

Michelle Yeoh uit Maleisië won voor haar rol als Evelyn Quan Wang, een Chinees-Amerikaanse wasserette-eigenaar die het hele universum afstruint en worstelt met belastingen, familie en het waarmaken van haar volledige potentieel.

“Voor alle kleine jongens en meisjes die vanavond op mij lijken, is dit een baken van hoop en mogelijkheden”, zei Yeoh tijdens haar gepassioneerde acceptatietoespraak.

Ke Huy Quan bracht velen tot tranen, waaronder hijzelf, toen hij de Oscar voor beste mannelijke bijrol in ontvangst nam voor zijn rol in dezelfde film als Yeoh.

“Mijn reis begon op een boot”, zei de in Vietnam geboren acteur. “Ik heb een jaar in een vluchtelingenkamp gezeten. Op de een of andere manier ben ik hier op het grootste podium van Hollywood beland.”

‘Everything Everywhere All At Once’ won zeven Oscars tijdens de 95e jaarlijkse Academy Awards, waaronder die voor beste film en beste actrice voor Michelle Yeoh. (Van links naar rechts: Jamie Lee Curtis, James Hong, Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Jonathan Wang, Daniel Kwan, Stephanie Hsu en Daniel Scheinert) (Rodin Eckenroth/Getty Images)

De Aziatische vertegenwoordiging bij de 95e Academy Awards was volgens haar nichtje vooral fenomenaal in vergelijking met het tijdperk van Anna May Wong.

“Het is gek hoe ver we zijn gekomen,” zei Wong. “In die tijd had niemand een Aziatische man en een Aziatische vrouw in de hoofdrollen.”

Wie is Anna May Wong?

Tijdens en na het stomme-filmtijdperk vocht Anna May Wong hard tegen stereotypen en was ze een pionier als het erom ging te demonstreren dat Aziaten meer konden zijn dan alleen figuranten voor films over China of Chinatown. Ondanks het creëren van een toekomst voor talloze Aziatische acteurs, kwam ze vast te zitten in onwinbare situaties, niet in staat om te ontsnappen aan het flagrante racisme dat de filmindustrie doordrong.

In 1937 leed Anna May Wong een van de grootste teleurstellingen uit haar carrière toen ze de hoofdrol van een Chinese dorpeling verloor in De goede aarde aan Luise Rainer, die blank was. Rainer speelde niet alleen de rol in Yellowface, haar vertolking leverde haar uiteindelijk de Oscar voor beste actrice op. Het zelfvertrouwen van Anna May Wong kreeg een enorme deuk, zei haar nichtje, en ze werd gedwongen om veel dingen in haar carrière te heroverwegen.

Hier afgebeeld in januari 1946, werd Wong gevierd voor het doorbreken van barrières in de Hollywood-filmindustrie. Meer dan 60 jaar na haar dood werd ze de eerste Aziatische Amerikaan die op de Amerikaanse valuta te zien was. (Carl Nesensohn/The Associated Press)

Wong wordt vaak gevraagd of ze denkt dat haar tante de Oscar in 1937 zou hebben gewonnen als ze de rol had gewonnen, maar ze zegt van niet te denken. Hollywood had veel te veel in te halen en het was gewoon te moeilijk voor mensen van kleur om dezelfde kansen te krijgen of in hetzelfde licht gezien te worden als hun blanke tegenhangers, zei ze.

Hollywood blijft achter

“Ik weet niet waarom Hollywood zo, zo langzaam en zo ver achter de achtste bal staat”, zei Wong. “Is het omdat mensen geen verandering willen accepteren? Is het omdat PR niet buiten de gebaande paden kan denken? Ik weet het niet. Het is een moeilijke vraag.”

Nadat Anna May Wong was beroofd van de Oscar-waardige rol, zou het nog 86 jaar duren voordat een vrouw van Aziatische afkomst – Yeoh in 2023 – de trofee voor beste actrice mee naar huis nam. En in al die tijd ging de prijs maar één keer naar een andere vrouw van kleur: Halle Berry in 2002.

Wong gelooft dat haar tante erg trots zou zijn geweest op Yeoh’s emotionele overwinning op zondagavond en zegt dat ze de nalatenschap van Anna May Wong voelde toen haar telefoon “begon op te blazen” met sms’jes en telefoontjes. Ze zei dat euforie en trots haar de hele nacht wakker hielden.

“Aziaten schrijven nu geschiedenis. En ik denk dat (mijn tante) een deel van die geschiedenis is”, zei ze.

Anna Wong poseert met Shannon Lee, dochter van wijlen vechtsportacteur Bruce Lee. Ze delen parallelle ervaringen met het beschermen van de nalatenschappen van familieleden die toevallig zowel Hollywood- als Aziatisch-Amerikaanse iconen zijn. (Damian Dovarganes/The Associated Press)

Aziatische trots en inclusiviteit

De roem van Anna May Wong bestaat al voordat films zelfs maar geluid hadden. Haar nichtje wil ervoor zorgen dat iedereen weet wie ze was en hoe ze geschiedenis schreef, waarmee ze het pad afsneed dat Yeoh na zoveel generaties eindelijk kon aanleggen.

Als het gaat om het benutten van dit niveau van inclusiviteit voor Aziatische acteurs, producers en schrijvers, hoopt Wong dat Hollywood zal leren verder te kijken dan etniciteit als het gaat om casting en het idee van welke rollen Aziatische acteurs kunnen spelen, zal uitbreiden.

Ze wil dat alle acteurs, ongeacht hun etniciteit, worden gezien als complexe individuen die in staat zijn om een ​​multiversum van karakters die verwachtingen tarten te omvatten.

Als Wong kon, zou ze Yeoh graag de hand schudden en haar vertellen hoe trots ze is.

“Ik ben zo trots. Ik ben zo trots om Aziatisch te zijn,” zei ze.

“En ik denk dat andere mensen, als je het geluk hebt om Aziatisch te zijn, ook trots moeten zijn.”