Dat is omdat het zo was. Garcetti’s toekomst in de gekozen politiek van de hoofdklasse zou aanzienlijk zijn verslechterd als hij er niet in was geslaagd om naar New Delhi te komen. De 52-jarige Democraat probeerde maandenlang beschuldigingen te weerleggen die hij kende van beschuldigingen dat een topassistent onder andere seksueel had lastiggevallen en mishandeld. Woensdag kon Garcetti opschuiven met de hulp van zeven Republikeinen en won hij de bevestiging van de Senaat met 52-42 stemmen.

Een groot deel van de houding van het publiek rond de stemming was gericht op het plaatsen van een topdiplomaat in een belangrijk geopolitiek land.

Voor Garcetti en zijn team – maar tot op zekere hoogte ook voor het Witte Huis – ging het ook om overleven. Breng Eric naar India zodat hij kan proberen dit achter zich te laten. Daarom keerde Garcetti keer op keer terug naar Washington, dook privé de kantoren van de Senaat binnen en bracht zoveel dagen door in het Capitool toen hij nog burgemeester was, dat mensen die dicht bij hem stonden het een satelliet-stadhuis begonnen te noemen. (West Wing Playbook zag Garcetti twee keer in het Witte Huis tussen ontmoetingen met hoge functionarissen in de afgelopen 20 maanden).

Daarom gaven Garcetti’s ouders, Gil en Suki, eind vorig jaar $90.000 van hun eigen geld uit aan lobbyisten voor hem. Het is ook de reden waarom hij tientallen stafleden in dienst nam om petities en brieven te ondertekenen en senatoren te bellen om zijn karakter te bevestigen. En daarom haastten Biden’s belangrijkste stafleden voor wetgevende zaken, Louisa Terrell en Reema Dodin, zich samen met Garcetti de laatste uren in om nog een paar stemmen binnen te halen.

“Ik heb de beste baan gehad die je je maar kunt voorstellen in de politiek en als ik morgen nooit een politieke baan zou hebben, zou ik gelukkig sterven”, vertelde Garcetti na de stemming aan West Wing Playbook. Op een gegeven moment beantwoordde hij een felicitatiegesprek van senator Catherine Cortez Masto (D-Nev.). “Wat pijn doet, zijn onwaarheden en aanvallen op je reputatie. … Uw reputatie is alles. Dat is alles wat je hebt. En je kunt het maar beter verdedigen. En mensen die in je geloven, kunnen het maar beter verdedigen. En dat deden ze.”

Het probleem dat zijn nominatie bijna deed zinken had voor Garcetti duidelijk moeten zijn, maar de radioactiviteit was dat in eerste instantie niet. Tijdens zijn eerste hoorzitting in de Senaat stelde Garcetti slechts één wegwerpvraag over de vraag of hij op dat moment op de hoogte was van beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen een vertrouweling, Rick Jacobs. Garcetti getuigde onder ede dat hij dat niet deed en snel zou hebben gehandeld als hij dat wel had gedaan.

Maar de campagne tegen hem was zo meedogenloos en formidabel dat het zelfs Garcetti verraste. Voormalige assistenten, geleid door Naomi Seligman, werkten de afgelopen 20 maanden de klok rond. Ze verwezen naar getuigenissen van de rechtbank en hun eigen ervaringen met Jacobs en Garcetti om te beweren dat de burgemeester onmogelijk iets niet wist en dat hij toezicht hield op een kantoorcultuur die slachtoffers het zwijgen oplegde. Ze ontmoetten bijna een derde van de senaat en wonnen conservatieve bondgenoten zoals senator Chuck Grassley (R-Iowa), maar werden uiteindelijk teleurgesteld door anderen, namelijk democraten die zich tijdens hun carrière hebben uitgesproken over intimidatie en aanranding.

“Ja, we hebben een ambassadeur in India nodig”, zei Seligman na de stemming. “Maar het hebben van de juiste persoon is belangrijker dan het hebben van een persoon op dit moment. We wisten allemaal wie Eric Garcetti is. Deze stemming heeft daar niets aan veranderd.”

Garcetti handhaafde zijn gebrek aan kennis over Jacobs en wees op de mensen van zijn kantoorpersoneel en om hem heen die al jaren hetzelfde zeggen. “Er waren zoveel dingen die zo gemakkelijk te weerleggen waren als mensen eenmaal de tijd hadden genomen en niet alleen naar mij luisterden, maar luisterden naar de getuigen uit de eerste hand die aanwezig waren”, zei Garcetti. Hij suggereerde dat zijn tegenstanders de Jacobs-controverse gebruikten om hem te vernederen.

“Andere beschuldigingen of problemen die mensen hebben, ik heb nooit afgesloten dat die ergens anders moeten worden berecht”, zei hij. “Maar probeer me niet binnen te halen alleen maar omdat ik een openbare naam of titel heb.”

Garcetti, een loyale en vroege bondgenoot van de president, was diplomatiek over hoe lang senatoren erover deden om hun vloerstemming te houden. Toen de nominatie eenmaal vastliep, vond hij het prima om te wachten tot na de tussentijdse verkiezingen. Hij had invloedrijke bondgenoten die bereid waren ook geduldig te zijn, waaronder senator Cory Booker (DN.J.) en minister van Handel Gina Raimondo, oude vrienden die telefoontjes plegen en stemmen winnen.

‘Ik kan je niet vertellen hoeveel senatoren zeiden dat ik met X, Y en Z heb gesproken die met je naar de universiteit gingen, de persoon die met je trouwde, de persoon die aan het hoofd staat van een organisatie die je al 20 jaar kent, die met je heeft gereisd voor twee of drie weken. Dat soort dingen betekenden veel voor mensen’, zei Garcetti.

Wat zijn politieke toekomst betreft, hij ontkent niet dat er geruchten gaan over een mogelijke staatsgreep in Californië, misschien voor gouverneur wanneer Gavin Newsom aftreedt. Dergelijke mogelijkheden kunnen er nu immers zijn als hij terugkeert.

“Ik weet dat elke politicus geheime plannen heeft. Mijn enige focus ligt op deze baan. Ik wil dit land dienen en mijn best doen op dit moment”, zei hij. “Ik kom altijd terug naar LA, maar ik heb geen idee of ik ooit voor iets zal vluchten of niet.”