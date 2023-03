Een elektrische auto heeft eigenlijk niet veel lithium nodig om te rijden. Een batterij van 300 kilogram (50 kWh) van een middelgroot model bevat slechts zo’n acht kilogram van het lichtmetaal.

Toch neemt de vraag naar het element, dat nodig is voor het maken van batterijen, toe naarmate de sector elektrische voertuigen sneller gaat dan velen hadden verwacht. Gezien het feit dat lithiumwinningsprojecten meerdere jaren nodig hebben om te ontwikkelen en controversieel kunnen zijn, is dat problematisch.

Sommige projecten stuitten op protest omdat dagbouwmijnen landschappen vernietigen en de watervoorziening kan worden aangetast.

Volgens de Duitse Mineral Resources Agency (DERA) werd in 2016 wereldwijd 43.000 ton lithium gedolven. Tegen 2022 was dat cijfer drie keer hoger, namelijk 130.000 ton, en tegen 2030, zegt het lichaam, zou de hoeveelheid gedolven meer dan verviervoudigd kunnen zijn.

DERA-lithiumexpert Michael Schmidt zegt dat de vraag nu is hoe duurzaam genoeg lithium van batterijkwaliteit kan worden gewonnen om aan de vraag te voldoen. “Er is een dynamiek in het spel die ik in 12 jaar resource management niet eerder heb gezien.”

Lithium komt eigenlijk overvloedig voor in de aardkorst, maar is zeer fijn verdeeld. Onderzoekers schatten de hoeveelheid licht metaal in de oceanen van de wereld op ongeveer 200 miljard ton. Aangenomen wordt dat afzettingen in rotsen en zoutmeren op het land oplopen tot 98 miljoen ton, waarvan 26 miljoen in de komende decennia economisch kan worden ontgonnen.

In 2022 werd aan 47% van de wereldwijde vraag naar lithium voldaan door het delven van vast gesteente in de dagbouwmijnen van Australië, 35% uit de zoutmeren van Zuid-Amerika, 15% uit China en iets minder dan 1% elk uit Zimbabwe, Portugal en Noord-Amerika.

De Salton Sea in Californië bevat lithium en veroorzaakt schade aan de waterstanden Afbeelding: Marcio Jose Sanchez/AP/foto alliantie

1. Lithium uit zoutmeren

De grootste lithiumafzettingen ter wereld zijn te vinden in de ondergrondse zoutmeren van Bolivia, Argentinië en Chili, die naar schatting 42 miljoen ton van het metaal bevatten. Volgens voorlopige cijfers van de US Geological Survey werd daar in 2022 zo’n 45.000 ton gedolven.

De zoute pekel wordt vanuit de diepte in enorme bassins gepompt, waar het binnen maximaal twee jaar in de zon verdampt. De geconcentreerde pekel wordt vervolgens gefilterd en lithiumcarbonaat, een basismateriaal voor de productie van batterijen, wordt chemisch gewonnen. De CO2-uitstoot van deze extractiemethode is relatief laag, variërend van 50 tot 100 kg CO2 voor een auto-accu (50 kWh), volgens een studie van het Swedish Environmental Research Institute.

Deze vorm van lithiumwinning kan echter leiden tot problemen in het drinkwater. Het wegpompen van pekel kan het grondwaterpeil verlagen, terwijl rivierlopen en wetlands kunnen opdrogen. In sommige regio’s is er een gebrek aan water voor de landbouw.

2. Lithium uit vast gesteente

Het grootste volume lithium wordt momenteel gewonnen door vast gesteente (pegmatieten) te ontginnen in open mijnen in Australië. Volgens voorlopige schattingen werd daar in 2022 ongeveer 61.000 ton gewonnen. Momenteel wordt aangenomen dat de lithiumreserves van Australië in totaal 6,2 miljoen ton bedragen.

Lithiumerts wordt gewonnen door middel van boren en explosieven. De brokken worden vervolgens in een fabriek vermalen en het lithium wordt door chemische en metallurgische processen van de deklaag gescheiden.

Vervolgens gaat het lithium per schip naar China, waar het wordt geraffineerd en verwerkt tot batterijcellen. Volgens een studie van Argonnen National Laboratory – een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onderzoeks- en ontwikkelingscentrum – is de winning van lithium uit ertsen ongeveer zes keer energie-intensiever dan uit zoutmeren, en daarom schadelijker voor het klimaat.

Volgens een Amerikaanse studie wordt bij het winnen van lithium uit ertsen ook ongeveer twee keer zoveel zoet water gebruikt als bij het verwijderen uit zoutmeren. De grote dagbouwmijn van Greenbushes bevindt zich in een zeer vochtige regio in het zuidwesten van Australië. Volgens het duurzaamheidsrapport van het Federaal Instituut voor Geowetenschappen en Natuurlijke Hulpbronnen is waterverbruik in dat geval dus minder problematisch. In de droge mijnbouwregio Pilbara in Noord-Australië is de watervoorziening echter een grotere uitdaging.

3. Lithium uit aardwarmte

De lithiumprijzen zijn erg hoog en om aan de snel stijgende vraag naar autobatterijen te voldoen, worden er nu ook in Europa verschillende initiatieven gepromoot. Dit omvat mijnbouwprojecten in Finland, Ierland, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Servië, Spanje en Portugal.

Net als bij het systeem in Australië, moet lithium worden gewonnen uit vaste rotsafzettingen in dag- en ondergrondse mijnen. De projecten worden allemaal als winstgevend beschouwd.

Los daarvan worden projecten voor lithiumwinning uit thermaal water ontwikkeld in het VK, Frankrijk en Duitsland. Geothermische centrales pompen water op tot een diepte van 5000 meter bij temperaturen tot 200 graden Celcius (392 Fahrenheit) en gebruiken de warmte om elektriciteit op te wekken en voor verwarmingsnetwerken. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer ondergronds geperst.

In sommige gevallen bevat het onttrokken water lithium, dat direct kan worden gescheiden door geavanceerde lithiumextractietechnologie (DLE). Tot op heden bestaan ​​dergelijke extractie-installaties niet op grote industriële schaal.

Het Australische bedrijf Vulcan Energy is van plan om commerciële winning te starten in het Bovenrijndal in Zuid-Duitsland, waarbij in de eerste fase in 2025 4.500 ton lithium wordt geproduceerd. Aangenomen wordt dat ongeveer drie miljoen ton van het lichte metaal in het mijngebied van Vulcan aanwezig is.

Als voordeel van dit proces wordt de lagere milieu-impact genoemd: de energie voor het extractieproces komt uit diepe geothermie, dus klimaatneutraal, en bovendien hoeft dit lithium voor de Europese batterijproductie niet meer over de oceanen te worden getransporteerd .

Open mijnen in Australië zijn momenteel een van de grootste bronnen van lithium Afbeelding: Fleet Space Technologies/AAP/dpa/picture Alliance

4. Lithium besparen door recycling en verkoop

Over een paar decennia zou lithium ook als bijproduct kunnen worden gewonnen in ontziltingsinstallaties en de leemten in de levering kunnen opvullen. Op dit moment wordt deze extractiemethode niet rendabel geacht.

In de toekomst zal ook lithiumwinning uit oude batterijen belangrijk worden. Volgens DERA-scenario’s zal recycling in de jaren 2030 een deel van de vraag naar lithium dekken.

Momenteel zijn de beschikbare batterijvolumes echter te klein voor commerciële winning en worden lithiumbatterijen uit e-auto’s geïnstalleerd in grote batterijopslagsystemen, bijvoorbeeld in zonneparken.

“Zodra de volumes van gebruikte batterijen echter toenemen, zullen we meer lithium uit recycling zien. Dit is ook absoluut noodzakelijk in termen van duurzaam gebruik”, aldus Michael Schmidt.

Daarnaast pleiten grondstoffenexperts als Schmidt en milieuverenigingen voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van lithium en batterijen. Ze zeggen dat het bouwen van grote e-auto’s met de grootst mogelijke batterijen geen duurzaam gebruik van hulpbronnen is.

In plaats daarvan zouden met voorrang lichtere voertuigen met accu’s moeten worden verkocht en beschikbaar moeten worden gesteld voor een zo breed mogelijk consumentenbestand. Het zou ook nuttig zijn om autodeeldiensten en openbaar vervoer uit te breiden, zodat minder mensen een eigen e-auto nodig hebben, waardoor de vraag naar het zogenaamde witte goud afneemt.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd.