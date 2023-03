DoorDash Inc.

werkt aan het verbeteren van zijn analyses en het vermogen om het effect van de vertragende economie op toekomstige inkomsten te voorspellen, in een poging om het bedrijf uit te breiden en de efficiëntie van zijn divisies te verbeteren.

Voedselbezorgers worstelen met een torenhoge inflatie die drukt op de koopkracht van consumenten en die een tragere groei doormaken dan tijdens de pandemie. Het in San Francisco gevestigde DoorDash zei in februari dat het nettoverlies in 2022 was toegenomen tot $ 1,37 miljard van $ 468 miljoen een jaar eerder, deels als gevolg van $ 312 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen. De omzet steeg in 2022 met 35% tot $ 6,58 miljard ten opzichte van het voorgaande jaar.

Maar DoorDash, dat voedsel en andere artikelen levert van restaurants, supermarkten en gemakswinkels, is optimistisch over de groei. Het bedrijf zegt dat het dit jaar $ 500 miljoen tot $ 800 miljoen aan aangepaste winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie verwacht, deels als gevolg van de sterke consumentenvraag, een stijging ten opzichte van $ 361 miljoen aan aangepaste Ebitda vorig jaar.

Het bedrijf neemt data-analyse op het gebied van prijzen en ordergroottes onder de loep, onder leiding van een analyseteam van bijna 200 personen onder leiding van Jessica Lachs, vice-president analyse en datawetenschap van DoorDash. Sommige bevindingen van het analyseteam zijn additief voor de aangepaste Ebitda, maar de uitkomsten zijn afhankelijk van verschillende teams, zei een woordvoerder.

Dit gebeurt nu het toezicht op de financiën van DoorDash onlangs van eigenaar is veranderd. Ravi Inukonda, de vice-president financiën van het bedrijf, werd met ingang van 1 maart de nieuwe chief financial officer, als opvolger van Prabir Adarkar, die nu president en chief operating officer is.

Jessica Lachs, vice-president analyse en datawetenschap bij DoorDash Inc.

WSJ’s CFO Journal sprak met mevrouw Lachs, die rapporteert aan de heer Inukonda, over hoe analyses de financiële activiteiten van DoorDash ondersteunen, vooral in een tijd van grote economische onzekerheid. Haar antwoorden zijn bewerkt voor lengte en duidelijkheid.

WSJ: Hoe ziet u analyses die overeenkomen met de financiële functie?

mevrouw Lachs: Het draait allemaal om onze wens om zoveel mogelijk te meten. Wanneer we een nieuwe productfunctie of een nieuw programma voor klanten uitrollen, kunnen we een experiment uitvoeren en de werkelijke impact die het op het bedrijf had kwantificeren, en al die dingen kunnen vervolgens in onze prognose worden opgenomen. Deze functies variëren van in-app wijzigingen zoals een nieuwe carrousel op de startpagina tot de prestaties van nieuwe machine learning-algoritmen tot onze release van de ophaalkaart in de DoorDash-app. Door te begrijpen wat we in de gegevens zien, kunnen we betere investeringsbeslissingen nemen.

WSJ: Heeft de vertragende economie invloed op de manier waarop het bedrijf prognoses maakt?

mevrouw Lachs: We houden alles wat er op de markt gebeurt nauwlettend in de gaten, vooral als het gaat om inflatie en consumentenverzachting. Een cool ding dat we hebben gedaan om onze CFO in staat te stellen goede beslissingen te nemen, is door het opbouwen van wat we de DoorDash-itemprijsindex noemen. We hebben onze eigen interne prijsindex die wekelijks wijzigingen in de gemiddelde artikelprijs op het platform volgt en meet. De index gebruikt de meest populaire koopmansartikelen die op het platform zijn besteld. We volgen maandelijks de Amerikaanse consumentenprijsindex om te begrijpen of de prijzen op ons platform versneld stijgen in vergelijking met (de) algemene prijzen in de economie.

We volgen prijsindexen op vaste en zwevende basislijnen om de gezondheid van de markt vanuit verschillende gezichtspunten te laten zien. De index met een vast gewicht toont prijsveranderingen die onafhankelijk zijn van veranderingen in de keuze van de consument. De index met een vast gewicht blijft gelijk als handelaren de prijzen niet bijwerken. De floating-weight index toont prijsveranderingen met de impact van de keuze van de consument. Het kan veranderen als gevolg van prijsupdates van verkopers of verschuivingen in de aankoop van consumenten.

WSJ: Wat laat de prijsindex met zwevend gewicht u zien?

mevrouw Lachs: Consumenten bestellen minder artikelen per winkelwagen. Maar interessant genoeg houden ze duurdere artikelen. Het is logisch omdat ze eerder een voorgerecht zijn. Waar je misschien een voorgerecht en een bijgerecht had besteld, bewaar je nu alleen het voorgerecht. Of, als je een voorgerecht, twee hoofdgerechten en een dessert had besteld, ga je nu misschien geen dessert bestellen.

We houden deze indices in de gaten en hoe ze de bredere CPI als een havik volgen, omdat we er zeker van willen zijn dat elke trendbreuk die we zien, in onze prognoses kan worden verwerkt. Het nettoresultaat van wat we zien was een lichte toename van de subtotalen, en we hebben dat in onze prognose opgenomen, omdat we verwachten dat dit doorzet.

WSJ: Heeft u een doel voor kostenbesparing in verband met uw analyse-inspanningen?

mevrouw Lachs: Ons doel is niet specifiek voor besparingen. We zullen een besparingsdoel hebben dat we bijvoorbeeld door kwaliteitsverbeteringen willen halen. Door een hogere kwaliteit op het platform te hebben en defecten te verminderen, resulteert dat in minder tegoeden en terugbetalingen, wat uiteraard een positief effect heeft op de marges. Dus dat kan iets zijn waar we een doel voor stellen. De teams voor product, operations, engineering en analytics zullen dat doel nastreven. En dan is het de verantwoordelijkheid van analytics om de belangrijkste oorzaken van defecten te identificeren, om echt te begrijpen wat er op het platform gebeurt, zodat we de grote kansen voor ons kunnen achterhalen om de kwaliteit te verbeteren, zodat we elk doel kunnen bereiken dat we hebben gesteld. kosten verlagen.

De rol van het analyseteam gaat iets meer over de informatie die we de teams bieden, de kansen die we kunnen identificeren en de geschatte omvang op basis van alle dingen die we in de loop der jaren hebben gekwantificeerd over wat we zouden kunnen verwachten.

Als we op een bepaald gebied $ 10 miljoen moeten besparen, waaruit zal dat dan bestaan? Misschien worden het vijf verschillende projecten, waarvan sommige ons $ 2 miljoen opleveren en andere $ 3 miljoen. Het analyseteam, met name het datawetenschapsteam, gaat de experimenten uitvoeren die de impact kwantificeren van de veranderingen die we aanbrengen, zodat we weten welke initiatieven op schema lagen en welke de verwachtingen overtroffen.

WSJ: Zijn er recente voorbeelden van analyses die helpen om een ​​bepaalde business line winstgevender te maken?

mevrouw Lachs: De experimenten die het analyseteam heeft gedaan om ons kruideniersbedrijf te helpen groeien, komen op het juiste moment. Het analyseteam ontdekte dat ervoor zorgen dat een artikel op voorraad en beschikbaar is op het DoorDash-platform belangrijker is voor het behouden van consumenten dan het bieden van een goede vervanging. Dit leidde tot verschillende werkstromen om het voorraadbeheer voor de kruideniersbranche te verbeteren. Het team voerde ook enkele tests uit die resulteerden in grotere mandmaten, wat een aanjager is van de winstgevendheid in de kruideniersbranche.

WSJ: Heeft de recente CFO-wissel enig effect op uw werk?

mevrouw Lachs: De veranderingen in leiderschap waren echt een natuurlijke evolutie en ik heb al geruime tijd nauw samengewerkt met Prabir en Ravi. De informatie die we verstrekken, toonden we al aan Ravi in ​​zijn vorige rol, dus ik denk niet dat er iets zal veranderen.

Schrijf naar Mark Maurer op mark.maurer@wsj.com