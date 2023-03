Bovenal gelooft Samsung Electronics dat een bedrijfscultuur die diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) respecteert essentieel is voor voortdurende innovatie. Ter ere van de Internationale Vrouwendag van de VN op 8 maart geeft Samsung een platform aan haar vrouwelijke werknemers en laat het zien hoe een bedrijf rechtvaardigheid van binnen en van buiten kan omarmen.

Als wereldleider op het gebied van technologie en innovatie wil Samsung het goede voorbeeld geven en pleiten voor gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen op de werkplek. Bovendien toont onderzoek aan dat werkplekken die uitblinken in DEI leiden tot betere resultaten voor bedrijven, waaronder een betere werknemersbetrokkenheid, het behouden van talent en hogere financiële prestaties.

Om deze wereldwijde feestdag te vieren, sprak Samsung Newsroom met werknemers in Azië, Noord-Amerika, Europa, Zuidwest-Azië en Midden- en Zuid-Amerika om verhalen te delen over de DEI-cultuur van het bedrijf. Bekijk de interviews hieronder om te zien hoe Samsung een veilige en inclusieve werkplek creëert voor al haar werknemers.

Vrouwen die vrouwen ondersteunen door middel van open communicatie

Naast Head of Procurement voor de Visual Display-divisie van Samsung, is Clara Han ook een werkende moeder van twee kinderen op de basisschool.

“Hoewel er nu een groeiende beweging is rond mannen die deelnemen aan het ouderschap, hebben vrouwen nog steeds moeite om hun carrière ononderbroken op te bouwen en voort te zetten vanwege het krijgen van kinderen,” zei Clara. “Daarom streeft Samsung er voortdurend naar een cultuur te creëren waarin werknemers kunnen worden herkend en kunnen groeien, ongeacht geslacht, nationaliteit of leeftijd.”

“We proberen een omgeving te creëren waarin elk groepslid de individuele verschillen begrijpt en erkent, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt, een eerlijke beoordeling krijgt en het beste uit zichzelf haalt in elke situatie”, aldus Clara. “Elke stem telt, en een houding hebben om naar iedereen te luisteren, heeft een positieve invloed op de efficiëntie en prestaties op het werk.”

Megan Detwiler, een ingenieur bij Samsung, raakte betrokken bij Women in Technology bij Samsung (WITS) kort nadat ze bij Samsung Austin Semiconductor was gaan werken. Binnen het programma voert Megan verschillende campagnes om het bewustzijn over DEI onder medewerkers te vergroten. Hoewel ze de professionele ontwikkelingsmogelijkheden van WITS voor vrouwen toejuichte, inclusief brancheconferenties, lessen en maandelijkse bijeenkomsten, was voor Megan het meest lonende onderdeel van het programma het gemeenschapsgevoel.

“Via WITS heb ik contact kunnen leggen met mensen in alle aspecten van het bedrijf, mensen ontmoet in technische en niet-technische rollen, op elk niveau van leiderschap, van technici en professionals tot vice-presidenten”, aldus Megan. “Zulke mensen bij Samsung, vooral bij WITS, worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat je niet alleen bent ingesteld om te slagen, maar hier echt kunt groeien en bloeien.”

“WITS heeft me geholpen mijn stem te vinden, zodat ik niet alleen dat zelfvertrouwen heb, maar ook de moed om ook de stemmen van andere vrouwen te versterken”, aldus Megan.

Manavi Pathak, Head of Learning and Organizational Development bij Samsung R&D Institute India-Bangalore (SRI-B), is ook een actief lid van het Samsung Women’s Accelerated Network (SWAN). Ze benadrukte hoe een inclusieve werkplek met succes voldoet aan de behoeften van de vrouwen die er werken, en merkte op hoe de DEI-initiatieven en -cultuur van Samsung ervoor zorgen dat getalenteerde vrouwen slagen.

“Vrouwen eisen zelf meer van hun werk”, zegt Manavi. “Bij het Samsung R&D Institute India-Bangalore hebben we programma’s voor leiderschapsontwikkeling voor vrouwen, doelstellingen voor het aannemen van diversiteit, beleid voor dagopvang, speciaal verlof, flexibele roosters en meer, die allemaal mijn professionele ontwikkeling hebben ondersteund, evenals de carrières van andere vrouwelijke collega’s bij Samsung-onderzoek.”

“De COVID-19-crisis heeft de manier waarop we werken opnieuw uitgevonden. Steeds meer vrouwen willen voor bedrijven werken die prioriteit geven aan culturele verandering en het verbeteren van de flexibiliteit op de werkplek, waaronder het welzijn van werknemers, diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie”, aldus Manavi. “Bedrijven die opkomen voor het moment zullen vrouwelijke leiders aantrekken en behouden.”

Adam Eaglefield, een Engagement Team Manager bij Samsung Electronics UK, is ook lid van de Women @Samsung ERG en het Male Allies-team. Deze vereniging voert mentorschap- en netwerkprogramma’s uit om vrouwelijk talent te ontwikkelen. Hij zegt dat om DEI te realiseren, het belangrijkste is dat we niet alleen naar vrouwen moeten luisteren, maar ook onbewuste vooroordelen moeten doorbreken en elkaars standpunt moeten begrijpen.

“Allyship is fundamenteel in elke zaak of beweging,” zei Adam. “In dit geval kunnen mannelijke bondgenoten voorvechters zijn van vrouwen in het bedrijfsleven en de industrie in alle interacties, van werken om vertegenwoordiging op hogere niveaus te zien tot ervoor zorgen dat vrouwen vertegenwoordigd en gehoord worden in dagelijkse vergaderingen.”

“Als bondgenoot zorg ik ervoor dat ik actief luister naar vrouwen en hun ervaringen, frustraties, passies en verlangens”, aldus Adam. “We moeten meer leren over elkaars perspectieven, en onze eigen privileges en onbewuste vooroordelen, en vooral, samenkomen om op een positieve manier te handelen.”

Maria Fernanda Gonzalez, Senior Manager Public Relations en Communicatie bij Samsung Electronics Mexico, is ook lid van Women at Samsung (SEM-S). Ze vertelde waarom ze het zo op prijs stelde om voor een bedrijf te werken dat vrouwen actief ondersteunt en gelijkheid omarmt.

“Samsung heeft me ondersteund door me alle middelen te geven om te groeien, niet alleen door me kansen te bieden om te groeien in leidinggevende functies, maar ook door me de tools te geven om mijn doelen te overtreffen”, aldus Maria Fernanda. “Ik kan een empathische teamspeler zijn die bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van mijn andere teamleden.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we met meer sterke vrouwelijke leiders die de volgende generatie vrouwen kunnen inspireren, de genderkloof in de technologie-industrie kunnen dichten”, aldus Maria Fernanda.

Lunch Talk & One Table: feedback van werknemers verzamelen om de ervaringen van vrouwen op het werk te verbeteren

Om een ​​werkomgeving te creëren waar iedereen van kan genieten, organiseert Samsung jaarlijkse evenementen en campagnes voor werknemers over de hele wereld om speciale DEI-dagen te vieren, waaronder Internationale Vrouwendag, Internationale Dag van mensen met een handicap en Werelddag voor culturele diversiteit voor dialoog en ontwikkeling. Voor de Internationale Vrouwendag van dit jaar zullen het management en de vrouwelijke leidinggevenden van Samsung een Lunch Talk-bijeenkomst houden om manieren te bespreken om DEI te verbeteren. Samsung zal ook een One Table-evenement organiseren, georganiseerd door Jong-Hee Han, om te luisteren naar de zorgen van vrouwelijke werknemers, waaronder vrouwelijke ontwikkelaars en werkende moeders, en om manieren te bespreken om vrouwelijk leiderschap te bevorderen.

De ideeën die tijdens de vergaderingen zijn besproken, worden vervolgens aan het DEI-secretariaat geleverd en geïntegreerd in het beheer van de organisatie. De deelnemers en leiders van elke organisatie zullen bespreken hoe Samsung zich consequent kan inzetten voor gendergelijkheid en zullen verschillende meningen aan het management voorstellen, variërend van de mentaliteit van werknemers tot systematische verbetering voor diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Global Women’s Week: viering van diversiteit, inclusie en gendergelijkheid

Ter viering van Internationale Vrouwendag brengen vice-voorzitter Jong-Hee Han en president en CEO Kye Hyun Kyung een boodschap over waarin ze het belang van gendergelijkheid en DEI benadrukken voor alle medewerkers van de DX-divisie. Vicevoorzitter Han onderstreepte de waarde van diversiteit, gelijkheid en inclusie met zijn vastberadenheid om “zich in te spannen om een ​​organisatiecultuur te vormen waarin alle werknemers met verschillende achtergronden het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de organisatie.” Hij benadrukte zijn doel om werknemers te helpen “hun potentieel volledig te ontketenen door middel van gelijke kansen”.

Ongeveer 5.000 leidinggevenden en werknemers van Samsung wereldwijd die geïnteresseerd zijn in DEI, nemen actief deel aan de 33 ERG’s van Samsung, die alles bieden, van netwerken en mentorschap tot onderwijs bij ERG. Deze groepen werken niet alleen hard om de ervaring van Samsung-medewerkers te verbeteren, maar ook om vrijwilligerswerk te doen en iets terug te doen voor de lokale gemeenschap. Onder hen voeren deze grootschalige ERG’s voor vrouwen programma’s uit voor netwerking en loopbaanontwikkeling van vrouwelijke leidinggevenden en werknemers, waarbij wordt gestreefd naar het versterken van de capaciteiten van vrouwen op het werk.

Sinds 2017 houdt One Family Council elk jaar een “Pink Box” liefdadigheidsevenement in Suwon Digital City voor jonge vrouwen uit gezinnen met lage inkomens. Dit jaar wordt er bij 100 tieners een ‘Pink Box’ met doe-het-zelf-sleutelhangers, damesartikelen en bemoedigende boodschappen bezorgd.

Tijdens de week van Internationale Vrouwendag houden overzeese regionale hoofdkantoren ook vergaderingen met vrouwelijke werknemers, DEI-webinars met externe instructeurs en paneldiscussies, naast het aanbieden van vakanties voor vrouwelijke werknemers, evenementen voor het bezorgen van geschenken en meer.

Samsung blijft werken aan het creëren van een ruimte die verder gaat dan alleen een werkplek en die de groei van werknemers bevordert door hen hun potentieel te laten ontketenen. De stap van Samsung om een ​​organisatie te maken waar werknemers en het bedrijf samen kunnen groeien, versnelt de stappen naar een betere toekomst.