Druk op play om dit artikel te beluisteren Ingesproken door kunstmatige intelligentie.

KYIV — 54 dagen lang hebben Russen Roman Baklazhov gevangengezet, een zakenman en vrijwilliger voor voedselbezorging uit de Zuid-Oekraïense stad Kherson. In hun poging hem te breken, elektrocuteerden ze hem en dwongen hem zichzelf een nazi te noemen.

“De meesten van ons droegen de hele tijd maskers. Ik zou mijn misbruiker niet kunnen herkennen”, vertelde de 41-jarige aan POLITICO. “Naast marteling dwongen ze ons om het Russische volkslied te leren en pro-Russische boeken te lezen.”

Gevangenen werden gedwongen pro-Russische literatuur te lezen in eenzame opsluitingscellen en kregen vaak niet te horen hoe lang hun detentie zou duren en wat er buiten hun gevangenismuren gebeurde, zei Baklazhov. Onderzoekers vonden pro-Russische slogans, gedichten en liedjes geschreven op de muren van de cellen.

Achter al deze misstanden gaat een koude berekening schuil: de wens om de Oekraïense identiteit uit te roeien.

Wayne Jordash, managing partner van het internationale mensenrechtenadvocatenkantoor Global Rights Compliance, noemt zichzelf een geharde aanklager voor oorlogsmisdaden, maar zelfs hij werd getroffen door het methodische, vooropgezette patroon achter de oorlogsmisdaden van het leger van het Kremlin tegen Oekraïners.

Hij leidt het Mobile Justice Team, een advieseenheid van zijn firma die nauw samenwerkt met Oekraïense aanklagers.

Jordash keerde onlangs terug uit het bevrijde deel van de Kherson-regio, waar zijn team de Oekraïense aanklagers hielp bij het analyseren van nieuw bewijsmateriaal over ten minste 20 martelkamers die de Russen gedurende acht maanden bezetting op de rechteroever van de Kherson-regio hadden bezet. Aanklagers verzamelden ook verklaringen van meer dan 1.000 slachtoffers van onwettige detentie en marteling door de Russische veiligheidsdiensten in de bezette gebieden van de Kherson-regio.

“Deze misdaden zijn niet incidenteel, ze zijn niet het resultaat van buitensporig geweld of militaire eenheden die hun eigen agenda volgen (zoals in sommige andere conflicten)”, vertelde Jordash aan POLITICO.

De advocaat zei dat de misdaden tegen de menselijkheid een centraal onderdeel vormen van de militaire strategie van Rusland.

Volgens hem van het Kremlin werkwijze bestaat uit drie fasen.

Eerst komt het aanvallen van alle leiders, of het nu militaire commandanten, politici, journalisten of vrijwilligers zijn – de Russen schakelen iedereen uit van wie wordt aangenomen dat ze in staat zijn de burgerbevolking te weerstaan ​​of te beschermen. Dit wordt gevolgd door een proces van filtratie, waarbij de bevolking wordt geïsoleerd en voortdurend in de gaten wordt gehouden en voortdurend veiligheidscontroles ondergaat om er zeker van te zijn dat er geen weerstand zal zijn. Ten derde komt de verwijdering van alles wat Oekraïens is: de vernietiging van boeken, symbolen en culturele artefacten, de heropvoeding van kinderen die het Russische leerplan gebruiken, en nog veel meer.

“Dat bereik je niet zonder onwettige detentie, marteling, het doden van burgers, gedwongen ontheemding, ontvoering van kinderen. Maar dit zijn de middelen waarmee Rusland zijn militaire doelstellingen zal bereiken”, zei Jordash. “Je kunt dit ontwerp en de reikwijdte van wreedheid tegen burgers niet hebben zonder als doel Oekraïne als natie aan te vallen. En dat vind ik ongebruikelijk voor een gewapend conflict. Het rekenniveau is verbluffend.”

Begin maart 2022 verbaasden de inwoners van Kherson de wereld door de straat op te gaan om zich te verzetten tegen de bezetting. Zelfs nadat het Russische leger de stad had ingenomen, protesteerden de bewoners tegen de indringers. In april begonnen de Russen met geweld de aanhoudende protesten uiteen te drijven door op ongewapende burgers te schieten.

Al snel verdwenen de protesten. Terwijl de bezetters een marionettenregering vestigden en de controle over het internet en de informatieruimte overnamen. Al snel verschenen video’s van inwoners van Kherson die zich verontschuldigden voor hun verzet tegen het Russische leger. Oekraïense leraren werden gedwongen het Russische curriculum te gebruiken, terwijl boeken in het Oekraïens systematisch werden vernietigd.

In september hielden de Russen een vervalst referendum in de bezette regio en kondigden aan dat 78 procent van de lokale bevolking voor aansluiting bij Rusland had gestemd. Toen Oekraïne echter in november de rechteroever van de Kherson-regio bevrijdde, vierden de lokale bevolking dagenlang de ontzetting. Al snel ontdekten Oekraïense en internationale onderzoekers en het Mobile Justice Team, dat sinds april 2022 in Oekraïne werkt, meer bewijs van mensenrechtenschendingen en martelingen in de regio tijdens de Russische bezetting.

Het nieuwe bewijsmateriaal, dat het team deze week heeft vrijgegeven, onthult dat de martelkamers van Kherson werden beheerd door verschillende Russische veiligheidsdiensten, waaronder de FSB en de Russische gevangenisdienst. “Financiële gegevens die een direct verband aantonen tussen de martelcentra en de Russische staat zijn ook ontdekt door het parket van de procureur-generaal van Oekraïne”, zei het team in een verklaring aan POLITICO.

Voordat de Russen de regio ontvluchtten, probeerden ze het bewijs van hun misdaden te vernietigen. Onderzoekers ontdekten dat banden waren verbrand in een van de detentiecentra om bewijsmateriaal te verdoezelen. Er bleven echter enkele graffiti van gevangenen en de nummers op deuren waar Oekraïense gevangenen werden vastgehouden.

Volgens het Mobile Justice Team vertelden overlevenden van lokale martelkamers in de Kherson-regio onderzoekers over afranselingen, marteling met elektrische schokken en waterboarding als de meest gebruikelijke tactieken die worden gebruikt door Russische gevangenisbewakers die proberen ze te doorbreken.

Brutaal patroon

Het team van Jordash begon vorig jaar met het onderzoeken van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne na de de-bezetting van de regio Kiev en is sindsdien actief in alle recent bevrijde gebieden. Dat hielp hen een patroon van Russische acties te begrijpen. Volgens Jordash is de situatie in Kherson anders dan in de regio Kiev, omdat die veel langer bezet was.

“Als je kijkt naar wat er gebeurt in het door Rusland bezette gebied, zie je dat, afhankelijk van de duur van de bezetting, het verloop van het criminele plan verschilt. In Kherson zie je een echte illustratie van wat de Russische politieke en militaire leiders van plan waren voor Oekraïne als geheel’, zei Jordash.

Lokale leiders werden gedood, verwijderd of gevangengezet. De Russische bezetters creëerden een systeem van detentiecentra, waar ze iedereen konden onderbrengen die ze als ‘problematisch’ en een bedreiging voor hun heerschappij beschouwden. Dat waren mensen die banden hadden met het Oekraïense leger, de politie of de autoriteiten, en zelfs hun verre verwanten. Het kan iedereen zijn geweest die de Russen ervan verdachten samen te werken met Oekraïense troepen, zei Jordash.

“Iedereen kan in detentiecentra verdwijnen op basis van de meest ongegronde verdenking van welke activiteit dan ook. Niemand was veilig’, voegde de advocaat eraan toe. Meer dan 400 mensen worden als vermist beschouwd in Kherson.

Als het oorspronkelijke plan om de bevolking te onderwerpen en te controleren, en haar identiteit te verwijderen, mislukte, ontketenden de Russen geweld tegen de lokale bevolking, zoals in Bucha, dicht bij Kiev. “Dat kan betekenen dat het oorspronkelijke plan is gewijzigd in een plan om de bevolking fysiek te vernietigen”, zei Jordash.

Een kronkelende weg naar gerechtigheid

Het team van Jordash helpt nu Oekraïense aanklagers om zaken op te bouwen voor internationale rechtbanken.

Het zal echter moeilijk zijn om Russen voor de rechter te brengen voor tal van oorlogsmisdaden. De Russische regering ontkent herhaaldelijk elke verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en beweert dat het bewijs van de moorden in Bucha en vele andere steden na de bevrijding door de Oekraïense autoriteiten is geënsceneerd, ook al hebben tientallen internationale onderzoekers en journalisten bewezen dat de Russische oorlogsmisdaden in Bucha echt waren.

Het duurt meestal lang om een ​​oorlogsmisdadenzaak te onderzoeken en op te bouwen, aangezien er meestal tientallen, zo niet honderden handlangers bij betrokken zijn.

“Het is mogelijk om misdaden te documenteren op een manier die de Russische verdediging volledig vernietigt dat het ofwel niet is gebeurd of in scène is gezet of andere ongeloofwaardige verklaringen die ze gebruiken om hun onvergeeflijke misdaden te verontschuldigen,” zei Jordash.

Wat volgens de advocaat belangrijker is, is het identificeren van de ketenen van de verantwoordelijken, niet alleen op de grond, maar ook van de commandanten die bevelen gaven aan de troepen en die misdaden pleegden.

“Deze onderzoeken zijn lang en moeilijk, maar goed te doen. De moeilijkste vraag is of je de commandanten die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden te pakken kunt krijgen. En dat is, vermoed ik, een generatiestrijd. Ze zijn in Rusland of zijn dood, hoe dan ook, ze komen niet snel naar de rechtszaal”, zei Jordash.

Om Vladimir Poetin verantwoordelijk te houden, is het niet voldoende om alleen oorlogsmisdaden te documenteren in plaatsen als Kherson of Bucha. Onderzoekers moeten het bewijzen door de verbanden tussen Poetin en zijn misdaden vast te stellen.

‘Poetin heeft vrijwel zeker niet de opdracht gegeven voor de verkrachtingen in Bucha of de martelingen in Kherson. Maar hoe waarschijnlijk is het dat hij doorging met het geven van politieke en militaire leiding die tot deze misdaden leidde en dat hij ervan op de hoogte was en ermee instemde? Dit zijn grote vragen die tijd vergen om vast te stellen, ‘zei Jordash. “Als we Poetin willen betrekken in de mate van zijn verantwoordelijkheid, dan moeten we geduld hebben.”

Baklazhov, die tijdens de bezetting zijn gezondheid en zaken verloor, gelooft niet dat de mensen die hem martelden ooit zullen worden berecht.

“Er kan echter van alles gebeuren. Nu ben ik de groep andere martelingsslachtoffers aan het verzamelen en hen over te halen om te praten. Velen van hen willen niet eens met rechercheurs praten, omdat ze het niet nog een keer willen meemaken.”