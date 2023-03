Nu haar land een ander WK niet had gehaald, was de Ierse Aine O’Gorman klaar.

Na 12 jaar, 100 interlands en een lange strijd voor gelijkheid met haar eigen federatie die de aandacht van de wereld trok, stopte O’Gorman in 2018 met haar internationale carrière.

Vijf jaar later begint ze na te denken over een WK-debuut voor 80.000 fans in en tegen Australië. Maar misschien nog belangrijker is dat haar moed – en die van haar teamgenoten in 2017 – het landschap heeft veranderd voor vrouwen die in de Republiek Ierland spelen.

“Ik heb altijd gedacht dat het mogelijk was om in Ierland een professionele opstelling te hebben”, vertelde ze DW een paar dagen nadat ze op het laatste moment een winnaar had gescoord voor de opnieuw gevormde Shamrock Rovers in de eerste ronde van de nieuw geprofessionaliseerde Women’s National League in vroege Mars. “Ik denk dat er iemand nodig is om de weg te wijzen.”

Hoewel ze verwees naar haar club, de competitie en haar bestuurders, moet de rol van O’Gorman in de wijdverspreide veranderingen die Ierland naar het hoogste podium hebben geleid, niet worden onderschat.

Speler macht

Dat was een van de leidende gezichten en stemmen van de Ierse ploeg die met tegenzin dreigde een wedstrijd tegen Slowakije in 2017 te boycotten uit protest tegen hun behandeling door de Football Association of Ireland (FAI). Spelers klaagden publiekelijk dat ze zich moesten omkleden in openbare toiletten op weg naar wedstrijden en trainingspakken moesten delen met jeugdploegen.

Dat protest en die persconferentie, die wereldwijde media-aandacht trokken, was een van de belangrijkste factoren in een revolutie in het vrouwenvoetbal in Ierland. Vervolgens leidde een reeks institutionele veranderingen, waaronder het aftreden van de controversiële voormalige CEO en lid van het uitvoerend comité van de UEFA, John Delaney, tot een overeenkomst voor gelijke beloning die in 2021 werd ondertekend.

“Als je nog aan het spelen bent, ben je in het moment, je concentreert je gewoon op de volgende wedstrijd, de volgende wedstrijd. Je kijkt niet echt terug op je carrière en bedenkt hoe trots je op dat moment zult zijn. Maar Ik denk dat het niet alleen belangrijk was voor het vrouwenvoetbal in Ierland, maar voor de vrouwensport in Ierland in het algemeen”, aldus O’Gorman.

“De omstandigheden zijn enorm verbeterd, we hebben de volledige steun van de FAI en geweldige sponsors aan boord. Maar het is nog steeds moeilijk te geloven dat we naar een WK gaan.”

Dat geldt met name voor O’Gorman. Na vijf jaar geleden het internationale toneel te hebben verlaten, werd de 33-jarige in 2020 opnieuw verleid door de veranderingen bij de FAI en de toenadering van de Nederlandse coach Vera Pauw. O’Gorman, nu de op twee na speler met de meeste limieten van haar land, werd vorig jaar door Pauw uitgekozen voor de 1-0 overwinning op Schotland vorig jaar die Ierse voetbalgeschiedenis schreef.

Dat Ierland, en O’Gorman, een pad voorwaarts zouden kunnen vinden vanuit de diepten van 2017, lijkt bijzonder relevant in een WK-jaar dat wordt gedomineerd door verhalen van internationale partijen die tegen hun eigen federaties vechten. Frankrijk en Spanje hebben te maken gehad met enorme publieke geschillen tussen spelers en staf, terwijl de spelers van Canada wilden staken tegen hun eigen federatie. Ze werden vervolgens gesteund in hun positie, die enige gelijkenis vertoont met die van Ierland in 2017, door wereldkampioen de VS en Europees kampioen Engeland.

Wereldwijde impact

O’Gorman is teleurgesteld dat zulke prominente landen nog steeds dezelfde veldslagen voeren die zij en haar teamgenoten hebben gewonnen, maar ziet hoop in de Ierse overwinning.

De ploeg van Aine O’Gorman speelt tegen Australië, Nigeria en Canada in de groepsfase van het WK 2023 Afbeelding: Niall Carson/PA Images/imago-afbeeldingen

“Ik denk niet dat we ons echt bewust waren van de impact totdat het allemaal begon en we wereldwijde steun kregen”, zei ze. “Alles is mogelijk, denk ik, als je bij elkaar blijft en hetzelfde doel hebt om hun omstandigheden te verbeteren.

“Het feit dat we zelfs hebben gezien dat de VS door een CBA (collectieve arbeidsovereenkomst) moeten gaan en dat het Canadese team doormaakt wat ze zijn … dat zijn de wereldkampioenen en de Olympische kampioenen. Het laat zien dat je moet blijven pushen en erop verbeteren.”

Het standpunt dat O’Gorman en haar teamgenoten destijds innamen, ging ook over toekomstige generaties, voegde ze eraan toe. Ze was de enige speler in Ierland in de ploeg die Schotland versloeg in die play-off voor iets meer dan 10.000 mensen in Hampden Park in Glasgow, terwijl de rest verspreid was over de Engelse, Duitse, Amerikaanse, Schotse en Australische competities.

Ze hoopt dat dit niet lang het geval zal zijn, nu clubs als Shamrock Rovers “spelers nu meer kansen bieden om in Ierland te blijven en op een goed niveau te spelen.”

Met een paar vriendschappelijke wedstrijden tegen de VS in april, en Zambia en Frankrijk die in juni en juli aan de zijlijn staan, wil Ierland zichzelf graag testen voordat hij het op 20 juli opneemt in Sydney, een stad met een aanzienlijk Iers bevolking.

“We spelen in een stadion met 80.000 zitplaatsen (het Olympisch stadion van Sydney) in de eerste wedstrijd en we verwachten dat waarschijnlijk de helft daarvan vol groen zal zijn. Het wordt dus een heel speciale gelegenheid en een die wij spelers allemaal zijn.” voorbereiden op en hopen op de vlucht naar Australië te zitten.”

Als O’Gorman die lange vlucht maakt, weet ze dat ze haar plek echt verdiend heeft.