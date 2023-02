CNN

Miljoenen Amerikanen hebben schulden voor studieleningen, die volgens de Federal Reserve Bank of New York eind vorig jaar opliepen tot meer dan 1,6 biljoen dollar.

Het is het resultaat van een decennialange explosie van lenen in combinatie met torenhoge onderwijskosten.

Uit gegevens van de Federal Reserve blijkt dat mensen onder de 30 jaar meer kans hebben op studieschulden dan oudere volwassenen, wat de verlammende last voor een andere generatie Amerikanen onderstreept.

Maar de impact is multigenerationeel. Bijna een kwart van de uitstaande studieschuld is verschuldigd door Amerikanen van 50 jaar en ouder.

Afgestudeerden verdienen meer dan degenen die geen diploma hebben. Volgens gegevens van het Bureau of Labor Statistics verdienden voltijdwerkers van 25 jaar en ouder met een bachelordiploma in 2021 ongeveer $ 27.000 per jaar meer dan degenen met een middelbare schooldiploma en geen diploma.

Maar deze goedbetaalde banen hebben een prijs. In het academiejaar 2020-2021 constateerde de College Board dat 51% van de studenten die afstudeerden aan openbare vierjarige instellingen vertrokken met een federale schuld van gemiddeld meer dan $ 21.000 per persoon. Dat cijfer is iets hoger voor degenen die naar een privé-instelling gingen, met 53% die afstudeerde met een federale schuld van gemiddeld meer dan $ 22.000.

Volgens Mamie Voight, de president en CEO van het Institute for Higher Education Policy, zijn de collegekosten enorm gestegen en sneller dan de inflatie.

In het academisch jaar 1968-1969, gecorrigeerd voor inflatie, kostte het volgens gegevens van het National Center for Education Statistics $ 1.545 om naar een openbare instelling van vier jaar te gaan. Dit is inclusief collegegeld, kosten, kost en inwoning. Dat is vergeleken met $ 29.033 in het schooljaar 2020-2021, blijkt uit gegevens.

Als de onderwijskosten in lijn zouden blijven met de inflatie, zou dat aantal rond de $ 12.000 per jaar liggen.

Het federale vergevingsprogramma voor studentenleningen van president Joe Biden biedt enige verlichting voor miljoenen mensen. Het roept op tot toekenning van maximaal $ 10.000 aan federale schuldverlichting voor studentenleningen voor in aanmerking komende leners. Degenen die op de universiteit een Pell-beurs hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een extra bedrag van $ 10.000.

Maar er is nog geen schuld kwijtgescholden. Het plan werd voor onbepaalde tijd opgeschort terwijl juridische uitdagingen zich een weg banen door de rechtbanken. Het Hooggerechtshof hoort dinsdag argumenten in twee zaken met betrekking tot het vergevingsprogramma, met een beslissing die eind juni of begin juli wordt verwacht.

De studieschuld is niet altijd een crisis geweest. Het moderne federale leensysteem voor onderwijs kwam voort uit een reeks wetgevende stappen om meer mensen toegang te geven tot de universiteit, maar het had enkele onbedoelde gevolgen.

1958: Het eerste federale initiatief

Het National Student Loan-programma, gericht op het uitbreiden van de toegang tot hoger onderwijs, werd gelanceerd in 1958. Het was het eerste federale initiatief voor studieleningen voor studenten die bepaalde vakken studeerden om tijdens de studie wetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden te verbeteren. Koude Oorlog.

1965: Wet op het hoger onderwijs

De Higher Education Act van 1965 opende de mogelijkheid om naar de universiteit te gaan voor nog meer mensen, ongeacht de studierichting, maar het creëerde ook een nieuw soort relatie tussen de federale overheid, banken en universiteitscampussen via het Guaranteed Student Loan-programma.

“Het Guaranteed Student Loan-programma is echt het grote originele programma voor studieleningen en het is gemodelleerd naar het hypotheekprogramma”, zegt Elizabeth Shermer, een historicus en universitair hoofddocent aan de Loyola University Chicago, die onderzoek heeft gedaan naar en heeft geschreven over studieleningen.

Het loste voor de regering de uitdaging op om geldschieters te betrekken bij zo’n risicovolle financiële investering: de lening kwam niet van de federale overheid, maar in plaats daarvan verzekerde de regering terugbetaling aan bankiers die bereid waren leningen te verstrekken, zei Shermer.

Door het federale hypotheekprogramma als leidraad te gebruiken, kon de regering directe investeringen in hogescholen vermijden, zei ze, maar hypotheken en studieleningen zijn niet hetzelfde. De federale overheid kan je diploma niet afnemen op dezelfde manier als een bank je huis in bezit kan nemen.

“In plaats daarvan is deze veronderstelling dat het on-Amerikaans is om gratis te rijden, dus zullen we de leningen gebruiken die een land van huurders hebben veranderd in een land van huiseigenaren. Maar net zoals we nu weten hoe het hypotheekprogramma de raciale en genderongelijkheid verergerde, gebeurde hetzelfde met de programma’s voor studieleningen’, zei ze.

Jaren 70: Sallie Mae en een explosie van lenen en onderhandse leningen

De jaren zeventig waren een keerpunt voor de federale schuld. Federale leningen stegen snel door de vorming van nieuwe, onderhandse leningen en de druk om belastingen te verlagen.

De Student Loan Marketing Association, bekend als Sallie Mae, werd opgericht door de herautorisatie van de wet op het hoger onderwijs in 1972.

Gemodelleerd naar Fannie Mae, een programma dat tijdens de Grote Depressie is ontwikkeld en dat het gemakkelijker maakte om hypotheekschulden te kopen en verkopen om een ​​betrouwbaardere financiering voor huisvesting te creëren, begon Sallie Mae particuliere studieleningen aan te bieden, samen met andere financiële producten.

“Het maakt het winstgevender om er deel van uit te maken, omdat je studieschulden kunt kopen en verkopen, net zoals je een hypotheek kunt afsluiten”, zei Shermer.

Dit was het “belangrijkste” moment in de geschiedenis van leningen, zei ze, omdat de beschikbaarheid van financiële hulpproducten voor zowel bedrijven met winstoogmerk als non-profitbedrijven de opkomst van particuliere studieleningen mogelijk maakte.

Dat in combinatie met de stijgende collegegeldkosten in de jaren zeventig betekende dat studenten meer geld nodig hadden om hun opleiding voort te zetten. Omdat er een limiet was aan hoeveel studenten konden lenen in federale leningen, waren onderhandse leningen nodig als aanvulling.

“Het zal echt de verwachting zijn dat je iets moet lenen om door de universiteit te komen,” zei Shermer. “Het is als die perfecte storm,” voegde ze eraan toe.

Een andere reden waarom particuliere leningen belangrijker werden, was de druk in Washington op het Congres om belastingen te verlagen en uitgaven te verminderen, zei ze.

“Zoals elke wetgevende macht weet, als je de kredieten voor hoger onderwijs verlaagt, kunnen hogescholen en universiteiten gewoon verhogen wat ze in rekening brengen. Verhoog gewoon het collegegeld, ‘zei Shermer.

1990: Directe leningen

Om de problemen op te lossen die werden veroorzaakt door het modelleren van studieleningen op hypotheken, werd in 1992 het William Ford Direct Student Loan-programma of het Direct Loan Program ingevoerd. Het verving uiteindelijk het Guaranteed Student Loan-programma. In plaats van de banken alleen maar gerust te stellen dat ze zouden worden terugbetaald, verstrekte het Amerikaanse ministerie van Onderwijs rechtstreeks leningen aan studenten.

“Nadat was ontdekt hoe slecht dit ding werd beheerd – nadat een van de studentenleners failliet ging – kwamen ze op het idee en merkten ze dat het eigenlijk goedkoper zou zijn voor de federale overheid om gewoon rechtstreeks aan studenten en ouders te lenen,” zei Shermer. .

Leningen rechtstreeks aan studenten waren niet alleen kostenefficiënter, maar ze waren ook goedkoper voor leners en gemakkelijker voor campussen om te gebruiken, zei ze.

Andere initiatieven

In de tussenliggende jaren zijn verschillende initiatieven gelanceerd om het aantal wanbetalingen te verminderen. Het Income-Contingent Repayment Plan, of ICR, van 1993 beperkte betalingen voor gekwalificeerde leners tot 20% van hun discretionaire inkomen of 12 jaar vaste betalingen, afhankelijk van wat lager was, volgens het Instituut voor Hoger Onderwijsbeleid en de Lumina Foundation.

Een ander type inkomensgestuurd terugbetalingsplan, het Income-Based Repayment Plan, of IBR, werd in 2007 gecreëerd. Het verlaagde de betalingslimieten tot 15% van het discretionaire inkomen en schold het saldo van de leningen kwijt na 25 jaar van betalingen.

Het Pay As You Earn-programma, gelanceerd in 2010, bood de richtlijnen die veel leners vandaag de dag nog steeds gebruiken: aftopping van betalingen op 10% van het discretionaire inkomen en kwijtschelding van leningen na 20 jaar.

24 augustus 2022: Het Biden-plan

De regering-Biden heeft het federale kwijtscheldingsplan voor studentenleningen aangekondigd, dat, als het wordt toegestaan, tot $ 20.000 aan schuldverlichting zal toekennen.

Biden kondigde ook een nieuw inkomensgestuurd afbetalingsplan aan om de aflossing beter beheersbaar te maken.

Zelfs als het programma voor eenmalige kwijtschelding van leningen door het Hooggerechtshof wordt afgewezen, is het minder waarschijnlijk dat het voorgestelde terugbetalingsplan met dezelfde juridische uitdagingen te maken krijgt.

Het plan zou betalingen beperken tot 5% van het discretionaire inkomen van de lener, een kortere tijd tot vergeving creëren en onbetaalde maandelijkse rente dekken wanneer de saldi laag zijn.

Het ministerie van Onderwijs verwacht later dit jaar te starten met de uitvoering van enkele onderdelen van het nieuwe inkomensafhankelijke afbetalingsplan. Maar eerst doorloopt het voorstel een formeel regelgevingsproces, na meer dan 13.000 openbare reacties te hebben ontvangen, en er kunnen wijzigingen in het voorstel worden aangebracht voordat het van kracht wordt.