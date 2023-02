Genomineerden voor een van de meest gewilde prijzen van de avond, Beste vrouwelijke acteur in een miniserie of televisiefilm, zijn: Amanda Seyfried (de drop-out)Emily Blunt (Het Engels)Jessica Chastain (George & Tammy), Julia Garner (Anna uitvinden) En Niecy Nash-Betts (DAHMER – Monster: het verhaal van Jeffrey Dahmer).

Voor de mannelijke categorie hebben we Steve Carell (De patient), Taron Egerton (Zwarte vogel), Sam Eliot (1983), Paul Walter Hauser (Zwart Vogel) En Evan Peters (DAHMER — Monster: het verhaal van Jeffrey Dahmer.)

Als het om het grote scherm gaat: Stephanie Hu kreeg haar eerste solo-nominatie voor Opmerkelijke Prestaties door een Vrouwelijke Acteur in een Bijrol voor haar optreden in Alles overal tegelijk. Ook voor de prijs is Angela Bassetdie de Golden Globe mee naar huis nam voor Black-Panther: Wakanda voor altijd in januari, Hong Chau (De walvis), Kerry Condon (De Banshees van Inisherin) En Jamie Lee Curtis (Alles overal tegelijk).

En voor Outstanding Performance by a cast in a movie zijn enkele van de grootste namen van Hollywood in de race. Genomineerd zijn de casts van De Banshees van Inisherin, De Fabels, Vrouwen praten, Alles overal tegelijk En Babyloninclusief Brad Pitt En Margot Robbie.