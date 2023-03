Hopelijk komt er ooit een einde aan de oorlog in Oekraïne. Maar zelfs als dat gebeurt, wanneer de dodelijke explosies van alle raketten en bommen ophouden, zal hun destructieve potentieel nog lang niet uitgeput zijn.

De granaten, mijnen en andere explosieve schoten hebben gebouwen verwoest en daardoor is asbest in het milieu vrijgekomen. Ze hebben ook raffinaderijen getroffen, waardoor olie en andere chemicaliën in de grond- en watersystemen kunnen lekken. Om nog maar te zwijgen van de munitie zelf, die giftige elementen bevat. Deze bijtende chemicaliën zijn blijven bestaan.

Het persbureau Reuters meldde dat minstens 10,5 miljoen hectare landbouwgrond in Oekraïne besmet was met chemicaliën, met gevolgen voor de wereldwijde voedselzekerheid.

Als die chemicaliën eenmaal in de bodem en het grondwater terechtkomen, kan het slechts een kwestie van tijd zijn voordat ze via planten, dieren en drinkwater op de mens worden overgedragen.

Tenminste, dat is wat toxicologen zeggen dat zou kunnen gebeuren. Ze weten niet helemaal zeker hoe het milieu omgaat met deze giftige stoffen, of welk effect ze op de mens kunnen hebben.

Explosieven en zware metalen

“We zijn nog maar net begonnen met het omgaan met de munitie die in de oceanen is achtergebleven”, zegt Edmund Maser, directeur van het Instituut voor Toxicologie aan de Universiteitskliniek in Kiel, Duitsland.

Veel vragen blijven onbeantwoord. Maar het onderzoek van Maser heeft hem en zijn team al tot één conclusie geleid: giftige chemicaliën zijn slecht nieuws voor organismen.

In de Duitse delen van de Noordzee en de Oostzee ligt naar schatting 1,6 miljoen ton roestende munitie op de zeebodem.

Terwijl deze munitie degradeert en corrodeert, komen er giftige chemicaliën vrij in het water, waardoor het ecosysteem in gevaar komt. Die gifstoffen kunnen uiteindelijk terechtkomen in vis en andere zeevruchten die mensen eten.

TNT is kankerverwekkend

Tot de gevaarlijkste elementen in munitie behoren de explosieven zelf en de zware metalen. Dat omvat Trinitrotolueen, beter bekend als TNT, een nitroaromatische verbinding die bekend staat om zijn explosieve kracht.

“We weten door experimenten met ratten en muizen dat TNT giftig is”, zei Maser, die ook heeft waargenomen hoe TNT uit de gezonken munitie giftig is voor het oceaanleven.

“TNT compromitteert het vermogen van het zeeleven om zich voort te planten, te groeien en zich te ontwikkelen”, zei Maser. “We weten ook uit deze onderzoeken dat TNT en andere explosieven kankerverwekkend zijn.”

Kwik, arseen en lood vernietigen cellen

Sommige zware metalen, zoals arseen en cadmium, zijn kankerverwekkend.

“De ontstekers bevatten vooral zware metalen, zoals kwik in de vorm van een fulminaat waardoor de TNT sneller explodeert”, aldus Maser. Een fulminaat werkt als een soort katalysator.

Als zwaar metaal is kwik ook schadelijk voor zenuwcellen: “Het kan leiden tot geboorteafwijkingen bij ongeboren baby’s”, zei Maser.

Lood heeft vergelijkbare effecten en kan ontwikkelingsstoornissen of miskramen veroorzaken.

Kateryna Smirnova, een onderzoeker aan het Sokolovsky Institute for Soil Science and Agrochemistry Research aan de National Academy of the Sciences van Oekraïne, zei dat bodemmonsters van Kharkiv – een van de belangrijkste slagvelden in het oosten van het land – al hogere concentraties lood hadden aangetoond. en cadmium.

Smirnova’s collega, Oksana Naidyonova, microbioloog aan het Sokolovsky Instituut, legde uit dat zware metalen een negatief effect hebben op bacteriën in de bodem.

“Ze remmen de ontwikkeling van planten en de toevoer van micronutriënten, wat leidt tot fysiologische defecten en hun vermogen om ziekten te weerstaan ​​vermindert”, zei Naidyonova.

Oorlog in Oekraïne: onderzoekers op de vlucht Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Maar de chemicaliën blijven niet noodzakelijkerwijs in de grond. TNT zou bijvoorbeeld door de wind kunnen worden meegevoerd en verder weg kunnen worden verspreid, zei Maser. Regen kan zelfs sommige van de stoffen die dieper in de grond worden aangetroffen, bereiken.

“De elementen kunnen dan in het oppervlaktewater terechtkomen en beken, rivieren en meren verontreinigen”, zei hij.

Op basis van zijn onderzoek in de Noordzee en de Oostzee zei Maser dat het mogelijk was dat de munitiechemicaliën in Oekraïne in de voedselketen terecht zouden komen.

“We zijn bezorgd dat mensen gevaar lopen als ze besmette vis eten”, zei hij.

Als de regen wegvloeit, waardoor de chemicaliën in het grondwater kunnen sijpelen, “zou het drinkwater het risico lopen besmet te raken”, voegde Maser eraan toe.

Als het water op deze manier vervuild raakt, kunnen planten kwik en andere chemicaliën consumeren. Als deze planten toevallig gewassen zijn zoals tarwe of groenten, dan zouden dezelfde chemicaliën op onze borden terechtkomen.

Zal de bodem van Oekraïne voor altijd giftig zijn?

Maser denkt dat de oorlog de Zwarte Zee – voor de zuidkust van Oekraïne, waar veel is gevochten – in een vergelijkbare staat zal achterlaten als de Noord- en Oostzee als deze oorlog voorbij is. Hij zei dat het een zee vol giftige munitie zal zijn die gemakkelijk wordt vergeten.

Zijn team zoekt naar manieren om het giftige TNT uit het water te halen. “We hopen dat bacteriën het kunnen”, zei hij. Maar de onderzoekers moeten nog een exemplaar vinden dat systematisch kan worden ingezet.

De toxicoloog zei dat het mogelijk is om de bovenste laag grond in Oekraïne te verwijderen en verschillende processen te gebruiken om de zware metalen en TNT te extraheren. Dergelijke methoden zijn echter duur en duren lang.

Miljarden schade in de grond

De experts waarmee DW contact opnam van het Sokolovsky-instituut in Oekraïne zeiden dat ze de totale schade schatten op meer dan $ 15 miljard (€ 14 miljard). Maar ze benadrukten dat dit een voorlopige berekening was.

Hoe dan ook, als we het hebben over het verwijderen van zware metalen, bedoelen we alleen het verplaatsen van ze van de ene locatie naar de andere, waar ze minder snel schadelijk zijn voor mensen en andere levende wezens. Zoals Maser ons vertelde, zijn zware metalen voor altijd zware metalen: “Je kunt ze niet kwijtraken.”

Dit artikel is vertaald uit het Duits.