M3GAN, de pop wiens onnatuurlijke dansbewegingen ongeëvenaard blijven, maakte haar debuut met een PG-13-rating in januari. Nu komt er een niet-geclassificeerde versie van de Blumhouse-horrorhit naar digitaal, dvd en streaming.

Zou het een andere spectaculaire Sia-cover kunnen verbergen?

M3GAN (de film) introduceert de pas wees geworden Cady (Violet McGraw) en haar tante Gemma (Allison Williams), die ook robotica is bij een speelgoedbedrijf. Gemma koppelt haar nichtje aan een prototype van een levensechte AI-pop genaamd M3GAN, en al snel ontspoort het speelgoed.

De filmmakers hebben niet gespecificeerd wat er anders zal zijn in de ongecensureerde versie, maar schrijver Akela Cooper vertelde onlangs aan de Los Angeles Times dat het originele script “veel gorier” was. Een tweet van de marketingmensen van de film belooft te laten zien “wat er werkelijk is gebeurd”.

Releasedatum M3GAN-streaming

Zowel de bioscoopversie als de ongecensureerde versie debuteren op vrijdag 24 februari op streamingdienst Peacock.

Hoe de bioscoopversie te bekijken

Het is nu al mogelijk om de bioscoopversie thuis te bekijken. De versie die in de bioscoop werd uitgebracht, had de classificatie PG-13 en kost $ 20 om te huren en $ 25 om te kopen bij Prime Video, En .

Je kunt ook nog steeds kijken hoe M3GAN een kind op handen en voeten achtervolgt in theaters.

Hoe de niet-geclassificeerde versie te bekijken zonder Peacock

M3GAN Unrated zal volgens de site van de film ook digitaal worden uitgebracht op 24 februari. (De site specificeert niet hoeveel de niet-geclassificeerde versie zal kosten, of dat deze zowel te huur als te koop zal zijn.)

Als je een fysiek exemplaar nodig hebt, kun je op 21 maart de niet-geclassificeerde versie van M3GAN op dvd en Blu-Ray krijgen.

Wat zal er in de niet-geclassificeerde versie staan

De niet-geclassificeerde versie van M3GAN heeft volgens de website van Peacock nog nooit eerder beeldmateriaal gezien. Ik nam contact op met Universal Pictures voor meer details en hoorde niet meteen iets terug.

Komt er een vervolg?

Een vervolg op M3GAN staat gepland om op 17 januari 2025 in de bioscopen te verschijnen en zal volgens Variety Williams en McGraw bevatten.