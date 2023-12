Hoe de marine zijn P-8A Poseidon uit het water haalde in Hawaï

‘We gaan het naar een wasrek hier aan de zuidkant van het vliegveld slepen. We gaan al het zoute water van de bodem ervan spoelen. … En dan, ten slotte, slepen we naar de laatste parkeerplaats”, zei admiraal Lenox op de persconferentie van vandaag. Het „onderzoeksteam zal de controle over het vliegtuig overnemen en hun onderzoek voortzetten. … Bovendien zal Maritime Patrol Wing 10 (sic; Patrol and Reconnaissance Wing 10) de controle over het vliegtuig overnemen, en ze zullen beginnen met wat naar verwachting een redelijk gevecht zal zijn.“ uitgebreid bergings- en herstelproces voor dat vliegtuig.“

De marine heeft goede hoop dat de P-8A uiteindelijk weer in gebruik kan worden genomen, maar de volledige omvang van de schade aan het vliegtuig blijft onduidelijk. Zout water, waar de jet ongeveer twee weken in heeft gestaan, kan door corrosie ernstige schade aanrichten. De motoren van het vliegtuig stonden de hele tijd grotendeels onder water, wat tot grote schade aan ventilatorbladen en andere interne componenten had kunnen leiden. De onderkant van de Poseidon is ook bekleed met antennes en openingen, en het is onduidelijk hoeveel water er mogelijk in het wapenruim of andere ruimtes in het vliegtuig is gesijpeld. De neuskegel van het vliegtuig en de radar daarachter ontbreken ook en het is niet duidelijk wat de staat van die onderdelen nu zou kunnen zijn.