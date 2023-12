Hoe de groeiende politieke macht van Spaanse kiezers in Nevada hoop zou kunnen bieden aan de Republikeinse Partij

Las Vegas

Antonio Munoz herinnert zich dat hij Ronald Reagan als kind bewonderde, in een heel ander Las Vegas dan nu.

“Toen ik hier geboren werd, was het heel klein”, zei Munoz. “De gemeenschappen waren een beetje gescheiden. Je had je Hispanics aan de ene kant van de stad, je Afro-Amerikanen aan de andere kant van de stad. Dan had je de strip en het centrum, dat bestond uit hele kleine resorts, kleine hotels. Maar nu hebben we megaresorts.”

Er is nog iets veranderd. Hispanics vormden slechts 7% van de bevolking van Nevada toen Reagan werd verkozen, maar dat is nu 30%.

“Het is verbazingwekkend hoeveel politieke macht Hispanics hier in de staat Nevada creëren”, zei Munoz tijdens een pauze in zijn restaurant in Vegas, 911 Taco Bar.

Het is een politieke macht met het potentieel om de electorale kaart van 2024 opnieuw vorm te geven. Nevada heeft de Democraat als president gesteund in vier opeenvolgende verkiezingen – maar slechts met 2 punten in 2020. Er zijn aanwijzingen voor een bescheiden opmars van de Republikeinse partij onder Spaanstalige kiezers in de verkiezingsgegevens van zowel 2020 als 2022, en het is niet moeilijk om tekenen te vinden die wijzen op een opening voor deze verkiezingen. verdere Republikeinse winsten in 2024.

CNN reisde naar Nevada – een belangrijk slagveld volgend jaar – als onderdeel van ons project om de campagne van 2024 te volgen door de ogen en ervaringen van kiezers.

Munoz is een onafhankelijke man die zegt dat zijn verkiezingsresultaten ongeveer gelijk verdeeld zijn tussen Democraten en Republikeinen, met een stem van een derde partij in 2016. Hij weigerde te antwoorden toen hem werd gevraagd naar zijn stem in 2020.

“Waarom? Omdat de aard, de aard van de samenleving op dit moment”, zei hij. ‘We zijn een klein bedrijf en ze zullen je aanvallen. Ze zullen je aanvallen alleen maar omdat je een bepaalde kandidaat steunt, en dat is triest.”

Zijn twee volwassen zonen zijn verdeeld, één voor president Joe Biden en één voor voormalig president Donald Trump, die koploper is voor de Republikeinse nominatie in 2024. Munoz zegt dat hij werkelijk besluiteloos is, hoewel hij scherpe kritiek heeft op de toon van Trump over Mexicanen en immigranten.

“Het doet pijn, het doet pijn”, zei Munoz. ‘Weet je, soms spreken we voor onze beurt, misschien doet hij het meer dan anderen.’

Toch zei Munoz: ‘Trump heeft goede dingen gedaan voor bedrijven die ons als klein bedrijf daadwerkelijk hebben geholpen. En ik denk dat Biden hetzelfde voor ons heeft gedaan.’

CNN Antonio Munoz spreekt met John King van CNN in zijn restaurant 911 Taco Bar in Las Vegas, Nevada.

De 911 Taco Bar bevindt zich op een marktplaats genaamd de Mercado – een mix van verkopers in een ruimte die ooit werd bewoond door JCPenney in een winkelcentrum in Vegas. Het restaurant was ‘een droom’, zei Munoz, terwijl hij tien jaar bij de luchtmacht had gediend en daarna zestien jaar als politieagent in Las Vegas had gewerkt. Munoz beschikt ook over 15 tacotrucks voor een cateringservice. Hij zei dat zijn anekdotische bewijzen uit het luisteren in de gemeenschap de opiniepeilingen ondersteunen die suggereren dat Latino-kiezers meer openstaan ​​voor het steunen van de Republikeinen dan in het verleden.

“Ik denk dat het een heel interessant jaar gaat worden”, zei Munoz. “Mensen zijn in de war en als iemand met die solide boodschap naar buiten komt, zou dat geweldig zijn. Op dit moment zie ik het gewoon niet.”

Valeria Gurr is hier het gezicht van de nieuwe competitie.

Ze was een democraat die voor de lerarenvakbond werkte. Nu is Gurr een geregistreerde Republikein die vragen over immigratie of de economie terugbrengt naar de kwestie die volgens haar haar stem voor vrijwel elk ambt zal bepalen.

“Ik zal stemmen op de kandidaat die mijn mening over schoolkeuze ondersteunt”, zei Gurr in een interview bij haar thuis in Henderson, een buitenwijk van Vegas.

Het is een visie die gevormd wordt door haar immigrantenervaring.

‘Ik had maar 600 dollar en hoop’, zei Gurr over toen ze in 2007 uit Chili aankwam. ‘Zonder opleiding zou mijn carrière een baan zijn.’

CNN Valeria Gurr spreekt met John King van CNN in Nevada.

Nu werkt ze aan een doctoraat in openbaar beleid en is ze een activist voor schoolkeuze. Ze brengt haar zesjarige zoon door de stad naar een privéschool omdat ze de plaatselijke openbare scholen als een doodlopende weg beschouwt.

“Het breekt me elke keer als ik kinderen en moeders zie die alleen maar voor hun kinderen willen zorgen en hun enige uitweg uit de armoede is door middel van kwaliteitsonderwijs,” zei Gurr. “Als je in een gebied met lage inkomens woont, moet je je kinderen naar falende openbare scholen sturen.”

In 2020 bracht haar single-issue-test haar ertoe om, onder voorbehoud, op Trump te stemmen.

“Ik heb niet op hem gestemd omdat hij de perfecte kandidaat was”, zei Gurr. “Ik heb op hem gestemd omdat hij onderwijskeuze steunde.”

Ze zei dat de staat van dienst van Trump als president op dit gebied teleurstellend was. Ze zei ook dat ze een verandering van gedachten zou verwelkomen bij de regering-Biden – die prioriteit heeft gegeven aan investeringen in openbare scholen – maar gelooft dat de meeste Democraten bang zijn om de lerarenvakbonden boos te maken.

Ze hoopt dus dat de Republikeinen een nieuwe keuze zullen maken.

“Ik hou van Ron DeSantis, simpelweg vanwege wat hij in Florida heeft gedaan”, zei Gurr over de gouverneur van de Sunshine State. “Persoonlijk zou ik graag zien dat (voormalig gouverneur van South Carolina) Nikki Haley een andere moeder in het Witte Huis zou hebben die de schoolkeuze steunt.”

Rentetarieven en inflatie zijn de dringende problemen voor Zoila Sanchez, al 26 jaar een makelaar in de omgeving van Las Vegas.

“De economie is echt slecht”, zei Sánchez. Ze erkende wel dat de prijzen de laatste tijd iets beter zijn, maar zei dat de rentetarieven aanzienlijk moeten dalen voordat werkende gezinnen zich een nieuw of groter huis kunnen veroorloven.

Ze nam het Biden echter niet kwalijk, daarbij verwijzend naar economische cycli die volgens haar grotendeels buiten de controle van welke president dan ook lagen.

Sanchez is, net als Gurr, een immigrant van de eerste generatie. Ze had geen papieren toen ze vanuit Mexico de Verenigde Staten binnenkwam, maar kreeg amnestie als onderdeel van de wetgeving die Reagan in 1986 ondertekende.

Sanchez is conservatief, religieus en een geregistreerde Republikein. Maar ze heeft bij de laatste vier presidentsverkiezingen op de Democraten gestemd. Barack Obama inspireerde haar, zei Sanchez, en Trump sloeg haar af.

‘Hij is geen Republikein,’ zei ze. ‘Ik weet niet wat hij is. En daarna beledigde hij mij natuurlijk door alles te zeggen wat hij over Mexicanen zei.”

CNN Zoila Sanchez spreekt met John King van CNN in Nevada.

Sánchez stemde twee keer op George W. Bush omdat hij de roep om lagere belastingen en conservatieve opvattingen over veel sociale kwesties vermengde met wat zij als medelevende praatjes over immigranten beschouwde.

“Het bestaat niet meer”, zei Sánchez over die Republikeinse Partij. “Ik zou het geweldig vinden om terug te komen. Ja dat ben ik.”

Net als Gurr is Sanchez een Haley-fan.

“Omdat ik denk dat ze dat echte Republikeinse gevoel, conservatief, terug kan brengen – alles wat het vroeger was.”

In een rematch tussen Biden en Trump zei Sanchez dat ze op Biden zou stemmen.

Maar in een Biden-Haley-wedstrijd “zou ik op Haley stemmen.”

Nevada speelt uiteraard ook een rol in het nominatieproces. Maar Haley’s enige kans is op momentum, niet op afgevaardigden.

De partij houdt begin februari zowel een caucus als een traditionele voorverkiezing, met een tussenpoos van twee dagen.

Haley is niet geregistreerd voor de caucus, die wordt geleid door een staatspartijorganisatie vol Trump-loyalisten. Afgevaardigden voor de nationale GOP-conventie zullen worden toegewezen op basis van de caucusresultaten. Haley zal deelnemen aan de primaire stemming, waar een sterke vertoning media-aandacht en momentum zou kunnen genereren op weg naar latere nominatiewedstrijden, maar geen congresafgevaardigden zal aanbieden.

Het vroege GOP-manoeuvre is allemaal bijzaak voor Carlos Padilla, de afgelopen 30 jaar een banketbakker in het Treasure Island-casino.

“Om zo lang een baan te hebben en er eigenlijk nog steeds van te houden, het is geweldig”, zei Padilla in een interview in zijn appartement in een herenhuis.

Stijgende huren zijn Padilla’s grootste klacht op dit moment, en hij zei dat een groot aantal van zijn collega’s nog steeds niet of slechts parttime aan het werk zijn, ondanks een gigantische comeback voor de reis- en horecabranche na de Covid-19-pandemie. schok waardoor de werkloosheid in Nevada in april 2020 opliep tot 30,1%.

“Bedrijven maken momenteel recordwinsten”, zegt Padilla. “Ze moeten iets doen voor degenen die nu niet werken.”

CNN Carlos Padilla spreekt met John King van CNN tijdens een interview in Nevada.

Padilla is een loyale Democraat en vrijwillig voetsoldaat voor de politiek machtige Culinaire Unie.

Hij heeft het allemaal op deuren horen kloppen, inclusief kleinerende opmerkingen over Biden: “Hij is te oud. Hij zal seniel worden en zijn werk niet meer kunnen doen. Dat is wat ik het meeste heb gehoord.”

Padilla is klaar om te reageren.

“Hij is de meest vakbondsgezinde president die we ooit hebben gehad”, zei hij. “En hij heeft de middenklasse, de arbeidersklasse, echt geholpen.”

De tussentijdse verkiezingen van 2022 waren een gemengd resultaat voor de vakbond en haar bondgenoten; De Republikein Joe Lombardo won de race voor de gouverneur, maar de Democratische senator Catherine Cortez Masto won de herverkiezing in een race die een topdoelwit van de GOP was. Lombardo heeft succes geboekt bij de Latino-kiezers, en Padilla verwacht een harde strijd om Nevada in 2024 blauw te houden.

Als Trump de Republikeinse kandidaat is, voorspelt Padilla dat de gezondheidszorg een groot probleem zal zijn. Trump beloofde onlangs opnieuw te zullen proberen Obamacare in te trekken. Padilla krijgt zijn ziektekostenverzekering via zijn werk – en zijn vakbondscontract – maar zei dat eerdere campagnes hebben bewezen dat het probleem de overhand heeft op ‘mensen uit de arbeidersklasse en dat zij zich geen verzekering kunnen veroorloven’.

Toch ziet hij op zijn minst een bescheiden straaltje Latino-steun richting de Republikeinen.

“Ik heb het gezien. Maar ik heb ook, als ik op deuren heb geklopt en met de Latino-kiezers heb gesproken, ze feitelijk de andere kant op gegaan,’ zei Padilla. “Wij zijn de grootste organisatie die aan de deur klopt. … Dus ik denk dat we een grote invloed hebben op het proberen te voorkomen dat ze die stoel omdraaien.’

Het lijdt geen twijfel dat Nevada volgend jaar tot de zes tot acht strijdtonelen zal behoren.

Biden won in 2020 ternauwernood Nevada, met 50% tot 48%, en Trump verbeterde zijn positie iets ten opzichte van 2016, deels door iets beter te presteren onder de Latino’s.

Munoz, de eigenaar van de 911 Taco Bar, zei dat hij gokt tegen de vroege kansen die een herkansing suggereren.

“Ik denk dat we verrast gaan worden”, zei hij met een glimlach en een knikje. “Ik denk dat we verrast zullen zijn.”