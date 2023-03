Love Island heeft ons de afgelopen maanden vermaakt, met de show die terugkeert naar Zuid-Afrika voor het winterseizoen. De show loopt echter binnenkort ten einde. Als je alle actie op de voet wilt volgen, kun je hier zien wanneer en hoe je de laatste aflevering kunt bekijken.

We hebben ook een methode om de serie in het buitenland te kijken, net zoals je BBC iPlayer in het buitenland kunt kijken, of Amerikaanse zenders als The CW en Netflix US kunt kijken.

Wanneer wordt de finale van Winter Love Island 2023 uitgezonden?

Love Island zal eindigen op Maandag 13 maart 2023 om 21.00 uur GMT op ITV 2.

Er zijn nieuwe afleveringen van Winter Love Island elke weekdag en zondag uitrollen.

Hoe Winter Love Island online te bekijken

Als je het programma niet op tv kunt zien, kun je het ook bekijken op de ITVX-website, via de ITVX-app (voor Android hier of iOS hier), of op TVPlayer.com. Je kunt ook eerdere afleveringen terugkijken op inhalen.

Als je een aflevering wilt downloaden om offline te bekijken, bijvoorbeeld tijdens je woon-werkverkeer, kun je je abonneren op ITVX Premium, dat beschikbaar is met een gratis proefperiode van zeven dagen, gevolgd door een vergoeding van £ 5,99 per maand.

Hoe Winter Love Island in het buitenland te bekijken

Met ITVX kun je Love Island en andere shows inhalen wanneer je in het buitenland bent. Het is echter exclusief voor mensen in het VK.

Er is een manier om dit te omzeilen, maar het is belangrijk erop te wijzen dat deze methoden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van ITV.

Om Love Island vanuit elk land ter wereld te kunnen bekijken, heb je een VPN nodig. Dit is een app die je internetverbinding via een server ergens op internet leidt voordat deze naar de website of dienst gaat die je wilt gebruiken.

ITVX is een in het VK gevestigd platform, dus je hebt een in het VK gevestigde server nodig op je VPN naar keuze. Dit betekent dat u zich kunt aanmelden vanuit elk ander land in het buitenland, zoals Spanje of de VS.

We zijn erin geslaagd om ons aan te melden voor ITVX met NordVPN, dat een breed scala aan servers en betaalbare prijzen biedt. U kunt andere alternatieven vinden in onze verzameling van de beste VPN’s.

Nadat u uw VPN heeft geïnstalleerd, moet u het volgende doen:

Tijd om te voltooien: 5 minuten

Benodigd gereedschap: Laptop of telefoon 1. Zoek een server Gieterij Open uw VPN op uw telefoon, laptop of een ander apparaat en kies een server in het VK. 2. Start ITVX Hannah Cowton / Gieterij Ga naar de ITVX-website of -app op hetzelfde apparaat – het zou je moeten behandelen alsof je in het VK bent. Als het om de een of andere reden niet werkt, probeer dan over te schakelen naar een andere Britse server op je VPN – streamingplatforms zoals ITVX proberen bekende VPN-IP-adressen te blokkeren, dus je moet misschien een aantal verschillende servers proberen voordat je er een vindt die werkt . Het is ook vermeldenswaard dat als u een advertentieblokkering hebt ingeschakeld, ITVX dat mogelijk blokkeert – en aangezien sommige VPN’s ingebouwde advertentieblokkering hebben, moet u dat deel van de software mogelijk uitschakelen. 3. Aanmelden Hannah Cowton / Gieterij Als je dit nog niet hebt gedaan, zorg er dan voor dat je je aanmeldt voor een ITVX-account om te kijken. U moet een geldig e-mailadres, geboortedatum en Britse postcode invoeren. Dan zou je normaal moeten kunnen inloggen.

ITVX kan op elk moment voorkomen dat VPN’s werken, dus het is mogelijk dat het niet altijd werkt. U zou contact moeten kunnen opnemen met de ondersteuning van uw VPN om erachter te komen waarom.

Het is de moeite waard om eerst te controleren of Locatietoegang niet is ingeschakeld in de ITVX-app, omdat dit ook problemen kan veroorzaken bij het gebruik van een VPN. Navigeer naar de instellingen voor ITVX op je telefoon of tablet om te controleren.

De meeste VPN’s werken op desktops of mobiel, en er zijn ook manieren om een ​​VPN te installeren en te gebruiken op apparaten zoals de Amazon Fire TV Stick en gameconsoles.