De Brit Awards zijn terug voor 2023 en met optredens van Stormzy, Lizzo en Harry Styles wordt het een avond om nooit te vergeten.

Hier is alles wat u moet weten, inclusief de tijd, tv-zender, artiesten en genomineerden. We hebben ook alle informatie die u nodig heeft om de prijsuitreiking van buiten het VK te bekijken.

Wanneer zijn de Brit Awards 2023?

De Brit Awards vinden plaats op Zaterdag 11 februari om 20:30 GMT bij The O2 in Londen. Als je in de Britse hoofdstad woont (of bereid bent naar beneden te reizen), dan zijn de tickets voor het evenement nu te koop.

Op welke zender is de Brit Awards 2023?

In het VK worden de Brit Awards vertoond op ITV1 en duurt de uitzending iets meer dan twee uur. Je kunt vanaf 19.30 uur GMT ook backstage-dekking krijgen op ITV2 met interviews met artiesten, genomineerden en gastpresentatoren.

De verslaggeving over de rode loper wordt ook live gestreamd op YouTube, TikTok, Twitteren en Facebook voor iedereen buiten het VK.

Helaas lijkt het er niet op dat internationale zenders de hoofdshow zullen uitzenden. Als u zich echter niet in het VK bevindt en toch wilt afstemmen, is er een manier.

Hoe de Brit Awards 2023 online te bekijken

Geselecteerde optredens zullen beschikbaar zijn om te bekijken op YouTube nadat de show voorbij is, maar je wilt de hele ceremonie op televisie bekijken, dan kan dat via de ITV-inhaalservice. Als je in het VK bent, is het vrij eenvoudig om ITV1 online via verschillende apparaten te bekijken. Gebruik gewoon ITVX.

Degenen buiten het VK moeten een VPN gebruiken om toegang te krijgen tot ITVX. VPN’s leiden uw internet naar een andere server elders op internet. Dit betekent dat u op sommige websites geografische beperkingen kunt omzeilen. Met andere woorden, u kunt zich buiten het VK aanmelden voor ITVX.

We zijn erin geslaagd om een ​​account aan te maken met NordVPN, dat snelle prestaties, een goed aanbod aan servers en concurrerende prijzen biedt, vooral als je je aanmeldt voor het tweejarige abonnement. Er is echter nog steeds de mogelijkheid om u aan te melden voor een maandelijks doorlopend lidmaatschap.

Dit zijn de exacte stappen die u moet nemen:

Tijd om te voltooien: 5 minuten

Benodigde hulpmiddelen: VPN, ITVX-website of -app, smartphone of laptop/pc 1. Meld u aan voor NordVPN Jim Martin / Gieterij Als je een pc gebruikt, ga dan naar de NordVPN-website, log in op je account en download vervolgens de pc-app onder het gedeelte ‘Downloads’. Als je een smartphone of tablet gebruikt, zoek dan naar NordVPN in de app store. 2. Installeer de NordVPN-app Jim Martin / Gieterij Als je een pc gebruikt, ga dan naar de NordVPN-website, log in op je account en download vervolgens de pc-app onder het gedeelte ‘Downloads’. Als je een smartphone of tablet gebruikt, zoek dan naar NordVPN in de app store. 3. Maak verbinding met een Britse server op uw VPN Dominik Tomaszewski / Gieterij Veel VPN’s hebben meerdere servers om uit te kiezen, dus als de ene niet werkt, kun je een andere proberen. 4. Start ITVX Hannah Cowton / Gieterij Ga naar de ITVX-website of -app op hetzelfde apparaat – het zou je moeten behandelen alsof je in het VK bent. Als het om de een of andere reden niet werkt, probeer dan over te schakelen naar een andere Britse server op je VPN – streamingplatforms zoals ITVX proberen bekende VPN-IP-adressen te blokkeren, dus je moet misschien een aantal verschillende servers proberen voordat je er een vindt die werkt . Het is ook vermeldenswaard dat als u een advertentieblokkering hebt ingeschakeld, ITVX dat mogelijk blokkeert – en aangezien sommige VPN’s ingebouwde advertentieblokkering hebben, moet u dat deel van de software mogelijk uitschakelen. 5. Meld u aan voor ITVX Hannah Cowton / Gieterij Als je dit nog niet hebt gedaan, zorg er dan voor dat je je aanmeldt voor een ITVX-account om te kijken. U moet een geldig e-mailadres, geboortedatum en Britse postcode invoeren. Dan zou je normaal moeten kunnen inloggen. 6. Ga naar het tabblad ‘live’ wanneer The Brits wordt uitgezonden Hannah Cowton / Gieterij De Britten worden uitgezonden op ITV1, dus klik gewoon op ‘Live kijken’ in die sectie. Nadat de show is afgelopen, zouden The Brits ook nog beschikbaar moeten zijn om in te halen.

Wie organiseert de Brit Awards 2023?

Mo Gilligan keert terug om de ceremonie te organiseren na een succesvolle run vorig jaar. Hij heeft ook gepresenteerd op The Masked Singer, The Big Breakfast en heeft zijn eigen Netflix-komediespecial.

Wie zijn de artiesten van de Brit Awards 2023?

Zoals gebruikelijk is er een breed scala aan artiesten die het podium betreden, waaronder een aantal artiesten die dit jaar in de prijzen vallen. Deze omvatten:

Lewis Capaldi

Stormachtig

Lizzo

Harry Styles

David Guetta, Becky Hill en Ella Henderson

Nat been

Kat verbrandt

Sam Smith en Kim Petras

Wie zijn de genomineerden voor de Brit Awards 2023?

Hieronder zie je alle genomineerden voor de verschillende Brit Award categorieën:

Lied van het jaar

Aitch & Ashanti – ‘Baby’

Cat Burns – ‘Ga’

Dave – ‘Sterrenlicht’

Ed Sheeran & Elton John – ‘Vrolijk Kerstfeest’

Eliza Rose – ‘BOTA (slechtste van allemaal)

George Ezra – ‘Groen Groen Gras’

Harry Styles – ‘Zoals het was’

Lewis Capaldi – ‘Vergeet mij’

LF-systeem – ‘Bang om te voelen

Sam Smith & Kim Petras – ‘Onheilig’

Album van het jaar

De 1975 – ‘Grappig zijn in een vreemde taal’

Natte Been – ‘Natte Been’

Harry Styles – ‘Harry’s huis’

Stormzy – ‘Dit bedoel ik’

Fred Again – ‘Het werkelijke leven 3’

Artiest van het jaar

Centraal Cee

Opnieuw Fred

George Ezra

Harry Styles

Stormachtig

Groep van het jaar

De 1975

Arctische apen

Bad Boy Chiller-crew

Nova tweelingen

Nat been

Beste nieuwe artiest

Centraal Cee

Griff

Vreugde Crookes

Kleine Simz

Zelfvertrouwen

Internationale artiest van het jaar

Beyonce

Burna jongen

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Snel

Internationale groep van het jaar

Zwartroze

Drake en 21 Savage

EHBO doos

Fontaine DC

Gabriëls

Internationaal lied van het jaar

Beyoncé – ‘Breek mijn ziel’

David Guetta & Bebe Rexha – ‘Ik ben goed (blauw)’

Vuurjongen DML & Ed Sheeran – ‘Peru’

Encanto-film – ‘We praten niet over Bruno’

GAYLE – ‘abcdefu’

Jack Harlow – ‘Eerste klas’

Lizzo – ‘Over verdomde tijd’

Lost Frequencies & Callum Scott – ‘Waar ben je nu’

One Republic – ‘Ik maak me geen zorgen’

Taylor Swift – ‘Antiheld’

Nieuwe artiest

Korey radicaal

Mimi Webb

Rina Sawama

Sam Ryder

Nat been

Beste dans

Becky heuvel

Bonobo

Calvijn Harris

Eliza Roos

Opnieuw Fred

Beste rock/alternatieve act

De 1975

Arctische apen

Nova tweelingen

Tom Grennan

Nat been

Beste pop/r&b-act

Kat verbrandt

Charlie XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Beste hiphop/grime/rap