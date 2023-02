“Citizen, en de premiumversie, is niet het wondermiddel. Het zal de problemen van de wereld niet oplossen. Het zal niet voorkomen dat criminaliteit overal ter wereld plaatsvindt. Dat is het niet,’ zegt Chandler. “Maar het is een zeer krachtige manier voor gemarginaliseerde gemeenschappen om hun stem te laten horen.”

“Helaas hebben ze geen Chinese helper”

“Terwijl de idee van Citizen is briljant … Ik kom hier met een gezonde dosis scepsis vanwege het unieke karakter van onze gemeenschap”, zegt OCA’s Kosai. “Een van de dingen waar ik altijd aan denk, is: hoe toegankelijk is het voor leden die het meest kwetsbaar zijn?”

Hij merkt op dat de Aziatische gemeenschap in de VS “50 verschillende etniciteiten en 100 verschillende talen omvat” en dat “verschillende gemeenschappen verschillend omgaan met lokale wetshandhavers rond dit soort openbare veiligheidskwesties.”

Momenteel is Citizen alleen beschikbaar in het Engels. Om echt effectief te zijn, moet het zijn diensten aanbieden in het Chinees of andere Aziatische talen, zegt Jessica Chen, uitvoerend directeur van de Oakland Chinatown Chamber of Commerce. (In een e-mail zei Citizen’s Stone dat het “actief investeert” in natuurlijke taalverwerking die “ons in staat zal stellen de app in realtime in verschillende talen te vertalen”, maar gaf geen details of een tijdlijn over die inspanningen.)

En op puur logistiek niveau kan het moeilijk zijn om een ​​groep te helpen een technologie te adopteren wanneer de leden verschillende niveaus van technische kennis en nieuwskennis hebben, vooral wanneer Engels niet hun eerste taal is. Met name senioren hebben waarschijnlijk ook hulp nodig bij het navigeren door alles, van het aanmelden voor het platform tot het interpreteren van de informatie die het onder hun aandacht brengt.

“Heb ik tijd om het ze te leren? Ben ik de juiste persoon om ze les te geven?” vraagt ​​Chen.

Josephine Hui, een 75-jarige die al vier decennia in Oakland woont en regelmatig naar Chinatown pendelt om als financiële opvoeder te werken, was een van de ouderen die onlangs over de app hoorden tijdens een door Citizen gesponsord evenement dat werd georganiseerd door de Aziatische Committee on Crime, een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met veiligheidskwesties in Oakland, en de Oakland Chinatown Chamber of Commerce. Ze was daar om presentaties over openbare veiligheid bij te wonen van de politie van Oakland.

Josephine Hui, 75, bij een lokaal veiligheidsevenement in Oakland LAM THUY VO

“Ik denk dat (Citizen) een geweldige app is voor alle mensen die op straat lopen”, vertelde ze me daar. “Helaas hebben ze nog geen Chinese helper.”