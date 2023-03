Studeren in het buitenland biedt een zekere vrijheid. Het is iets waar jonge mensen over de hele wereld van dromen. Toch is het voor veel studenten vaak alleen mogelijk met behulp van een door de staat gesponsorde beurs.

Maar wat als die beurs je helemaal geen vrijheid bood?

Uit een gezamenlijk onderzoek van DW en het Duitse platform CORRECTIV blijkt dat Chinese studenten in Duitsland door de Chinese staat onder repressieve regels worden geplaatst. Dit geldt met name voor jonge wetenschappers en academici die met beurzen van de China Scholarship Council (CSC) naar Duitsland komen.

CSC-wetenschappers moeten vooraf een verklaring ondertekenen dat ze niet zullen deelnemen aan activiteiten die de veiligheid van China “schaden”. Het restrictieve studiebeurscontract vereist dat ze zich regelmatig melden bij de Chinese ambassade, en iedereen die deze voorwaarden overtreedt, wordt onderworpen aan disciplinaire maatregelen.

Minstens 30 Duitse universiteiten hebben CSC-wetenschappers uit China verwelkomd. Sommige instellingen zijn zelfs officiële partnerschappen aangegaan met de raad, die rechtstreeks verantwoording aflegt aan het Chinese ministerie van Onderwijs.

Twee pagina’s uit een blanco contract van de China Scholarship Council uit 2018, gepubliceerd door de Johns Hopkins University in de VS Afbeelding: DW

Banden smeden, van München tot Beijing

Zo sloot de Ludwig Maximilian Universiteit van München (LMU) in 2005 een overeenkomst om studenten op te leiden tot doctoraal niveau. Tot nu toe hebben 492 CSC-wetenschappers aan dit programma deelgenomen.

“De CSC is tot nu toe een van de belangrijkste academische partners van de LMU in China geweest”, reageerde de universiteit toen ze om commentaar werd gevraagd.

In een video die op de website van de universiteit werd geplaatst ter gelegenheid van de 15e verjaardag van hun samenwerking, vierden ambtenaren de CSC als “een van de hoekstenen van de internationale betrekkingen” en spraken ze hun “hartelijke dank” uit.

In een ander voorbeeld hebben zich sinds 2009 in totaal 487 doctorale CSC-studenten ingeschreven aan de Vrije Universiteit van Berlijn (FU). De universiteit zegt een “bevoorrechte samenwerking” te hebben met de CSC, die het beschouwt als “een geprefereerde gastinstelling voor CSC-wetenschappers”. .”

Helpt Europa mee het Chinese leger te moderniseren? Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

‘Niet bewust van intimidatie’

Sinds de start van dergelijke partnerschappen zijn er weinig of geen vragen gerezen over de China Scholarship Council als partner.

“Tot op heden zijn we niet op de hoogte van overeenkomsten tussen de Chinese geleerden en de Chinese regering”, aldus de LMU. Het merkte ook op dat het nooit meldingen had ontvangen van pogingen om Chinese geleerden te intimideren.

“Academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting zijn fundamentele waarden voor de LMU, die we ook laten zien door het voorbeeld te geven en communiceren naar de internationale studenten”, aldus het.

In Berlijn vertelde de FU aan DW en CORRECTIV dat ze geen specifieke personen kende die dergelijke contracten hadden ondertekend. “Het is echter bekend dat de geleerden aan het einde van de beursperiode naar China moeten terugkeren, anders moeten ze blijkbaar het beursgeld terugbetalen.”

De FU benadrukte ook dat het “de academische vrijheid van haar leden verdedigt tegen buitenlandse invloeden”. Maar hoe realistisch is dit, zeker als het uit China komt?

China beschouwt internationale uitwisseling als een belangrijk onderdeel van zijn wereldwijde strategie, zoals te zien is op deze foto uit 2016, toen de toenmalige vice-premier van China, Liu Yandong, naar Berlijn reisde en Chinese studenten ontmoette aan de Vrije Universiteit in Berlijn Afbeelding: Rainer Jensen/dpa/foto alliantie

Bovenal loyaliteit aan de staat

CORRECTIV en DW hebben kopieën verkregen van een aantal CSC-contracten uit verschillende jaren en uit verschillende landen. De meest recente is uit 2021 en was voor een promovendus die aan een Duitse universiteit studeerde. Het document, negen pagina’s lang in het oorspronkelijke Chinees, is voor dit onderzoek vertaald en vergeleken met de andere contracten. Verschillen waren minimaal.

De centrale inzet is er een van absolute trouw aan de Chinese staat. De CSC-wetenschapper belooft “een gevoel van verantwoordelijkheid en missie te ontwikkelen om terug te keren naar China en het land te dienen.” Ze tekenen dat ze “zich niet zullen bezighouden met activiteiten die de belangen en veiligheid van het moederland schaden”.

Bovendien zal de geleerde “bewust de eer van het moederland beschermen, (en) de leiding en het beheer van ambassades (consulaten) in het buitenland gehoorzamen.” Dit omvat het melden bij de Chinese ambassade of het dichtstbijzijnde Chinese consulaat binnen tien dagen na aankomst in Duitsland en het onderhouden van “frequent contact”.

Zij zijn verplicht hun studievoortgang regelmatig te documenteren en te rapporteren aan de ambassade of het consulaat, waarbij ook informatie over derden kan worden ingewonnen. De geleerde is verplicht om “persoonlijke informatie en mentorinformatie onmiddellijk bij te werken” – verwijzend naar professoren en ander academisch personeel.

In 2019 riepen Chinese studenten in Keulen op om Hongkong formeel op te nemen in het vasteland van China. Pro-Beijing-demonstranten hoeven niet bang te zijn voor gevolgen van de Chinese staat Afbeelding: Jens Krick/Flashpic/foto alliantie

Een aansprakelijkheid voor gezinnen

Gedurende ten minste twee jaar na hun terugkeer moet de geleerde in China wonen om ‘het land te dienen’. Het contract, dat zich door een garantieclausule ook uitstrekt tot familieleden en vrienden, loopt pas af nadat aan deze toezegging is voldaan.

Voor elke CSC-wetenschapper moeten vooraf twee persoonlijke garantstellers worden genoemd. Het is hen verboden om China voor meer dan drie maanden achter elkaar te verlaten voor de duur van de beurs.

Als een clausule van het contract wordt geschonden, zijn de borgstellers hoofdelijk aansprakelijk.

Dergelijke hachelijke situaties kunnen zich al voordoen als de academische prestaties van de wetenschapper onvoldoende zijn of als de beurs “zonder goede reden” voortijdig wordt beëindigd. In dergelijke gevallen wordt naast het financieringsbedrag een boete in rekening gebracht. Een beurs van vier jaar betaalt het equivalent van ongeveer € 75.000 ($ 80.000).

Alles onder controle

Mareike Ohlberg, een senior fellow die aan China werkt bij het Duitse Marshallfonds, ziet het CSC-contract als een demonstratie van de “manie voor controle” van de Chinese Communistische Partij.

“Mensen worden actief aangemoedigd om in te grijpen als er iets gebeurt dat niet in het belang van het land is”, zei Ohlberg.

Het schaden van de belangen van China wordt in feite beschouwd als de ergst mogelijke schending van het contract.

“Het staat zelfs op de lijst vóór mogelijke betrokkenheid bij misdaden, dus zelfs vóór moord”, merkte ze op. “China maakt zijn prioriteiten hier heel duidelijk.”

Sinds Mao, de oprichter van het moderne China, is geen enkele Chinese president zo machtig geweest als de huidige leider Xi Jinping, die op het punt staat officieel zijn derde ambtstermijn in te luiden op het Nationale Volkscongres. Hij heeft van wetenschap een topprioriteit gemaakt Afbeelding: GREG BAKER/AFP/Getty Images

Wat activiteiten zijn die de belangen van China schaden, wordt echter opzettelijk vaag gelaten, net als de mogelijke persoonlijke en financiële gevolgen, schijnbaar gericht op het creëren van een klimaat van angst.

“Zelfs in het buitenland zijn Chinezen niet vrij, maar moeten ze onder toezicht van de partij blijven”, zei Ohlberg.

Een jonge man die een CSC-contract heeft getekend, vertelde CORRECTIV over zijn angsten en merkte op dat hij nooit zou deelnemen aan een demonstratie in Duitsland omdat de Chinese ambassade “zeer hard” reageert op kritiek.

Hij sprak ook over een nachtmerrie waarin hij weer thuis is en direct op het vliegveld wordt ondervraagd: “Ze vragen me of ik deze persoon of die persoon ken. Ik zeg altijd ja, ja, maar dat ik niet weet wat ze deed.” Interviews met vijf andere Chinese studenten, geen van hen met CSC-contracten, weergalmden soortgelijke angsten.

Toe aan de partijlijn

Volgens de algemeen secretaris van de CSC, Sheng Jianxue, zijn in de afgelopen vijf jaar in totaal 124.000 beursontvangers naar het buitenland gestuurd om te studeren.

Afgelopen december nog benadrukte Sheng dat om het succes van het staatsbeurzenprogramma te verzekeren, “we er in de eerste plaats op moeten aandringen onze geest te bewapenen met de socialistische ideologie in Chinese stijl van (de Chinese president en partijleider) Xi Jinping.”

DW en CORRECTIV hebben de China Scholarship Council in Beijing en de Chinese ambassade in Berlijn benaderd met specifieke vragen over het controversiële beursprogramma. Tot nu toe zijn de vragen onbeantwoord gebleven.

‘Vrij denken onmogelijk’

Kai Gehring, de voorzitter van de commissie voor onderwijs en onderzoek van het Duitse parlement, zegt dat de CSC-contracten “niet verenigbaar” zijn met de Duitse basiswet, die academische vrijheid garandeert.

“Verplichte loyaliteit aan het eenpartijstelsel en patriottische sentimenten, evenals gezinsaansprakelijkheid in geval van vermeende contractbreuk, maken gezamenlijk, onafhankelijk onderzoekswerk gekenmerkt door nieuwsgierigheid, vrij denken en creativiteit onmogelijk”, zei hij.

De Chinese ambassade in Berlijn moet nog reageren op meerdere verzoeken van DW en CORRECTIV Afbeelding: picture-alliance/dpa/W. Rothermel

Maar welke instelling is verantwoordelijk voor het optreden tegen dergelijke beperkende overeenkomsten?

In antwoord op vragen van DW en CORRECTIV zei het Duitse federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) dat het zich ervan bewust was “dat de China Scholarship Council ideologische conformiteit eist van zijn bursalen.”

De Duitse Academic Exchange Service (DAAD), die ook beurzen toekent en al jaren samenwerkt met het CSC, voerde aan dat de CSC-contracten de realiteit van China weerspiegelen, “waarin universiteiten al jaren steeds meer aan ideologische eisen moeten voldoen”.

De Duitse organisatie merkte echter op dat zij niet op de hoogte was van specifieke clausules in de CSC-contracten.

Academische vrijheid waarborgen

In Duitsland beschermt de grondwet de wetenschap en de academische wereld tegen politieke beïnvloeding. Het ministerie van onderwijs zei daarom dat het aan de universiteiten is om actie te ondernemen.

“Vanuit het standpunt van de BMBF is het belangrijk dat gastinstellingen in Duitsland zich bewust zijn van de mogelijke beperkingen die CSC-wetenschappers kunnen ondervinden, en ervoor zorgen dat de academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting die zijn vastgelegd in de basiswet ook ten volle kan worden genoten door deze groep mensen.”

De LMU in München en de FU in Berlijn hebben verklaard dat ze ernaar streven precies dat te doen – toch hebben individuele professoren DW en CORRECTIV verteld over de angst van hun Chinese studenten voor mogelijke surveillance en aanklacht.

Beveiligingsbronnen vertelden DW dat ze ook een “gedwongen verbinding” van Chinese studenten met de Chinese staat hebben waargenomen, met name via CSC-beurshouders.

Sinds begin dit jaar verschijnen er ook in Zweden berichten over de problematische CSC-contracten , Denemarken en Noorwegen. De eerste universiteiten daar hebben inmiddels gereageerd – door hun samenwerking met het CSC op te schorten.

Aanvullende rapportage door een DW-collega die om veiligheidsredenen niet genoemd wil worden.

Bewerkt door: Lewis Sanders en Sandra Petersmann