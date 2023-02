CNN

—



Meer dan drie decennia na zijn baanbrekende reis rond de wereld vaart het Maiden-racejacht opnieuw over de volle zee – en verandert daarbij de levens van jonge vrouwen.

Maiden, aangevoerd door de Britse zeeman Tracy Edwards, werd in 1990 de eerste volledig vrouwelijke bemanning die de wereld rond zeilde – een mijlpaal voor een sport die maar langzaam vrouwen in de kudde verwelkomde.

“Het is moeilijk te onthouden dat mensen behoorlijk agressief waren omdat ze niet wilden dat we de wereld rond racen”, vertelt Edwards aan Don Riddell van CNN Sport. “Het was het echte laatste bolwerk van mannelijke dominantie in een sport.”

De bemanning won uiteindelijk twee van de zes etappes van de Whitbread Round the World Race – nu bekend als de Volvo Ocean Race – en werd tweede overall in haar klasse, waarmee ze de seksistische opvattingen trotseerde die destijds doordrongen waren van het zeilen.

“Een van de krantenkoppen, die mijn favoriet moet zijn, was: ‘Maiden is gewoon een blik vol taarten'”, zegt Edwards, eraan toevoegend dat dezelfde journalist later naar de bemanning verwees als “een blik vol slimme, snelle taarten”. .”

Snel vooruit 33 jaar geleden en Maiden staat nog steeds voor “de empowerment van vrouwen, de kracht van vrouwen en waartoe vrouwen in staat zijn”, aldus Edwards.

Nadat het jacht in zijn oude glorie is hersteld, toert het sinds 2018 de wereld rond, onlangs voltooide het een reis van Dakar, Senegal, naar Kaapstad, Zuid-Afrika.

Het doel van de tour is om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor onderwijs voor meisjes, waarbij wordt geprobeerd – met name in ontwikkelingslanden – om hen tot hun 18e in het onderwijs te houden.

Maiden weer zeewaardig maken was geen sinecure. In 2014 kreeg Edwards te horen dat het schip in verval was geraakt en aan het rotten was op de Seychellen.

Dat bracht de oorspronkelijke bemanning van de Whitbread Round the World Race van 1989-1990 ertoe een inzamelingsactie te starten. Samen met de steun van prinses Haya Bint al-Hussein, de dochter van wijlen koning Hoessein van Jordanië, konden ze Maiden terugbrengen naar het VK en een herstelproject starten.

“The Maiden Factor” – de naam die aan de non-profitorganisatie is gegeven – maakt deel uit van de nalatenschap van de oorspronkelijke bemanning.

Tussen 2021 en 2024 wil Maiden 90.000 zeemijl varen en 60 bestemmingen in meer dan 40 verschillende landen aandoen.

“Ik zie dat mensen meer gaan dromen en begrijpen dat we als mens grenzeloos zijn”, zegt Lungi Mchunu, een lid van de huidige Maiden-crew.

“Ik wil gewoon dat ze kunnen dromen en weten dat ze alles kunnen proberen. Als het niet voor u werkt, is dat prima; je blijft bewegen, je vindt iets dat beter bij je past.

Mchunu, geboren in Zuid-Afrika, werkte als bankier en was doodsbang voor de zee voordat ze in 2017 het zeilen ontdekte. Sindsdien heeft ze niet alleen haar angst overwonnen, maar is ze ook de eerste Afrikaanse vrouw geworden die naar het noordpoolgebied zeilde.

“Om de een of andere vreemde reden voel ik me thuis, zelfs als de golven vijf of acht meter hoog zijn”, zegt Mchunu.

“Ik voel me het meest op mijn gemak op zee … Zelfs toen ik werd gered in het noordpoolgebied, was het niet eng. Ik was gewoon oké, denk ik… Ik leer een kant van mezelf kennen waarvan ik het bestaan ​​niet kende.’

Mchunu’s ultieme droom is om solo de wereld rond te zeilen, en Maiden stelt haar in staat om dat doel te bereiken, net als zoveel andere vrouwen.