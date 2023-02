Amerikaanse bedrijven zorgden in 2022 voor 50 procent van Europa’s voorraden vloeibaar aardgas, samen met 12 procent van de olie. Russische olie- en gaszendingen naar het continent zijn met de helft verschrompeld, geteisterd door boycots, sancties en een EU-prijsplafond. Wereldwijde olie- en gashandelsroutes zijn hertekend en de ontwikkeling van hernieuwbare energie heeft een enorm financieel en politiek schot in de arm gekregen.

De ommekeer heeft de rol van de Verenigde Staten als ’s werelds grootste energieproducent, wiens voet aan de grond in Azië ook het afgelopen jaar is versterkt, opnieuw in de schijnwerpers gezet. Tegelijkertijd werken de EU en de regering-Biden nauwer samen om de volgende generatie schone energie te ontwikkelen – een die Rusland niet omvat – een transitie die de komende jaren sterk zal leunen op Amerikaanse fossiele brandstoffen.

“Europa’s energiescheiding van Rusland is bijna voltooid”, zegt Andrew Lipow, president van olie-industrie en marktadviesbureau Lipow Oil Associates. “We zien een permanente verandering in de manier waarop Europa in de toekomst zijn energie krijgt. Een resultaat is dat het Amerikaanse en Europese energiebeleid nauwer met elkaar verweven gaan raken.”

De reactie van Europa op de poging van zijn grootste energieleverancier om de kaart opnieuw te maken, heeft een schokgolf door de wereldmarkten gestuurd. Deze werden het sterkst gevoeld op het continent, waar de elektriciteits- en aardgasprijzen maar liefst 15 maal zo hoog stegen, wat regeringen ertoe aanzette om meer dan 800 miljard dollar uit te geven om de financiële lasten van de consument te verlichten.

De snelle herschikking van olie- en overzeese gastransporten begon na de invasie van februari 2022 en zette zich voort door het opleggen van prijsplafonds op Russische transporten die eind vorig jaar en eerder deze maand werden opgelegd – verschuivingen die nog jaren voelbaar zullen zijn.

“De energiewereld is veranderd”, senator. Lisa Murkowski (R-Alaska) zei vorige week tijdens een hoorzitting van de Energy and Natural Resources Committee over de nasleep van de invasie. “Het is veranderd in het hier en nu.”

“Het is verbazingwekkend wat er is gebeurd”, zei adjunct-secretaris van Energie Andrew Light tijdens dezelfde hoorzitting. “Deze energiestrijd zal doorgaan. Het verandert de wereld.”

De Amerikaanse export van fossiele brandstoffen, met name vloeibaar aardgas, speelde het afgelopen jaar een grote rol bij het bij elkaar houden van de Europese alliantie, zegt Daniel Yergin, vice-voorzitter van S&P Global en auteur van ‘The New Map’, een boek waarin de geopolitiek van energie wordt onderzocht. . Poetin had gehoopt gas te gebruiken als wapen om de Europese steun aan Oekraïne te verbrijzelen, zei hij, een misrekening die tot nu toe niet is uitgekomen.

“De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat de Amerikaanse LNG-export niet alleen van economisch belang is voor energie”, zei Yergin in een interview. “Ze hebben nu ook een strategisch belang gekregen. US LNG is een van de fundamenten geworden van de Amerikaanse en Europese energiezekerheid, onderdeel van de vervanging van Russisch gas en zelfs onderdeel geworden van het arsenaal van de NAVO.”

De VS leverden Europa vorig jaar de helft van hun LNG-voorraad en zullen naar verwachting hun positie als vaste bron van brandstof voor Duitsland en andere EU-lidstaten versterken. Genoeg exportfaciliteiten, met name rond de Golfkust, zullen in de komende drie jaar worden geopend om de exportvolumes bijna te verdubbelen tot 20 procent van de totale Amerikaanse aardgasproductie.

Frank Fannon, een voormalige eerste assistent-secretaris voor energiebronnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder de Trump-regering, zei dat het besluit van Amerikaanse bedrijven om hun meerjarige leveringscontracten zo te structureren dat kopers het gas kunnen verschepen waar ze maar willen, een belangrijke rol heeft gespeeld bij het overwinnen van de omschakeling van Rusland. uit zijn pijpleidingen. Dankzij die marktinnovatie konden Europese kopers de Aziatische bedrijven die de gascontracten hadden, overtuigen om ze naar de EU om te leiden – tegen een prijs.

“Ik zou het onvoorstelbaar vinden dat er een kans zou zijn om de storm in Europa te doorstaan ​​zonder Amerikaans LNG”, zegt Fannon, die nu algemeen directeur is van energie- en geopolitiek adviesbureau Fannon Global Advisors. “Het is absoluut ondenkbaar. Het zijn niet alleen de volumes van Amerikaans gas, maar ook de manier waarop Amerikaanse bedrijven de markt hebben getransformeerd.”

Het verlies van grote markten voor zijn aardgas door Rusland zal de geopolitieke invloed van Poetin blijven schaden en kan verdere gevolgen hebben voor Rusland, voegde Fannon eraan toe. Moskou stemde er vorig jaar mee in om meer aardgas naar China te verschepen, dat een van de grootste afnemers van energie aan het worden is – een feit dat Peking meer invloed kan geven op een Rusland dat steeds meer geïsoleerd raakt van het Westen, zei Fannon.

“Rusland is op weg om een ​​klantstaat van China te worden”, zei Fannon.

Naast de sterke stijging van de gastransporten naar Europa – zowel uit de VS als uit andere producenten, zoals Qatar – zal de zachte winter van dit jaar waarschijnlijk helpen voorkomen dat de stijging van de gasprijzen van vorig jaar, toen de benchmark in Nederland piekte, zich herhaalt tot niveaus van meer dan tien keer de Amerikaanse prijs. Europa’s opslag begon dit jaar met meer dan 80 procent vol, waardoor het veel gemakkelijker wordt om ze bij te vullen tegen de tijd dat de temperaturen dit najaar kouder worden.

Op zich voegt de relatief recente rol van de Verenigde Staten als ’s werelds grootste gasexporteur niet noodzakelijkerwijs geopolitieke invloed toe aan het Witte Huis, zei Ira Joseph, global fellow bij Columbia University’s Center on Global Energy Policy. Dat komt omdat de Amerikaanse regering, in tegenstelling tot haar tegenhangers in het Midden-Oosten en andere energiecentrales, geen directe controle heeft over haar olie- en gasexportindustrie.

Hoewel de regering-Biden publiekelijk zei dat ze druk uitoefende op bondgenoten om hun LNG-ladingen naar Europa om te leiden, is het onwaarschijnlijk dat bedrijven in Japan of elders veel overtuigingskracht nodig hadden, gezien hoeveel geld er verdiend zou kunnen worden met de verkoop van hun voorraden Amerikaans gas aan wanhopige Europese bedrijven, zei Joseph.

“US LNG gaat naar Europa omdat ze een hogere prijs betalen”, zei Joseph. ‘Het is hier geen Marshallplan voor aardgas. Er is geen American Inc. die LNG exporteert.”

Op de oliemarkt is de export van ruwe olie uit de VS in de eerste 11 maanden van 2022 met meer dan 10 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021, volgens de meest recente gegevens van de Amerikaanse Energy Information Administration. De verzendingen bereikten recordhoogtes in het laatste kwartaal van het jaar.

Een deel van de stijging kwam toen de wereldeconomieën op stoom kwamen nadat de verstoringen in de toeleveringsketen door een pandemie begonnen af ​​te nemen. Wat is veranderd, zeiden analisten, was dat de Verenigde Staten een voorkeursleverancier werden voor Europese en Aziatische landen die zich terugtrokken uit Rusland.

Tegelijkertijd zijn Exxon Mobil en andere grote Amerikaanse oliemaatschappijen nog steeds afkerig van het investeren van hun gigantische winsten in nieuwe olieveldprojecten, in plaats daarvan geven ze er de voorkeur aan geld terug te geven aan aandeelhouders. Dat is een signaal dat zelfs met de terugtrekking van Rusland uit de Europese oliemarkten, de goede tijden voor Amerikaanse olie uiteindelijk kunnen vervagen, zei Morgan Bazilian, professor openbare orde aan de Colorado School of Mines.

“Het heeft de schaal van dat Amerikaanse energielandschap min of meer veranderd”, zei Bazilian. “Gaat het duren? Je ziet meer financiële verantwoordelijkheid, maar dat vertaalt zich niet in veel meer olie en gas.”

De toekomst ziet er rooskleuriger uit voor de Amerikaanse LNG-export, die in 2022 zelfs daalde na jarenlang te zijn gestegen. Een explosie in juni dwong Freeport LNG, het Texas-bedrijf dat de op een na grootste LNG-exporteur van het land is, tot sluiting, waardoor 20 procent van de Amerikaanse gastransporten naar het buitenland werd geëlimineerd. Freeport is eerder dit jaar begonnen met het verschepen van gas in beperkte hoeveelheden.

De groeiende vraag naar LNG in Europa heeft ertoe geleid dat Duitsland en andere EU-landen miljarden hebben uitgegeven aan nieuwe aardgasimportterminals. Dat zou in ieder geval op korte termijn de vraag naar meer Amerikaans aardgas moeten voeden, aldus analisten.

Waar LNG mogelijk een grotere invloed heeft in Europa, is het versterken van de meer traditionele rol die de Verenigde Staten in Europa hebben gespeeld – die van militaire beschermer, zei Matt Gertken, senior vice-president voor geopolitieke strategie bij BCA Research.

“Een grotere Europese afhankelijkheid van vloeibaar aardgas brengt een grotere afhankelijkheid met zich mee van maritieme handel en beveiliging van de aanvoerlijnen, waarbij de Amerikaanse marine een onmisbare rol speelt voor Europa”, zei hij.

Toch kan een grotere stroom van olie en gas naar het oosten over de Atlantische Oceaan een fenomeen op relatief korte termijn zijn, aldus analisten. In plaats daarvan versnelt Europa de ontwikkeling van hernieuwbare energie op een manier die zou kunnen leiden tot minder behoefte aan Amerikaanse olie en gas in de niet al te verre toekomst.

Het heeft een aantal LNG-importterminals toegevoegd om meer gas aan te voeren, maar het investeert ook zwaar in waterstofinfrastructuur, elektrische voertuigen en een nieuwe generatie kleine, modulaire kerncentrales – het soort projecten dat de regering Biden in de Verenigde Staten heeft gepusht. Staten. Koolstofafvangtechnologieën om broeikasgassen uit de atmosfeer te verwijderen – sterk gepromoot in de klimaatwet van Biden – zullen naar verwachting ook in Europa vruchtbare grond vinden.

Landen in de Europese Unie hadden al voor de oorlog plannen om op de lange termijn af te stappen van olie en gas. Maar het besluit van Poetin vorig jaar om de Nord Stream-aardgaspijpleidingen af ​​te sluiten, heeft de Europese leiders ervan overtuigd om hun streven naar de productie van zoveel mogelijk eigen energie een boost te geven, zei Maroš Šefčovič, de vice-president van de commissie.

“Het heeft al onze inspanningen versneld om zoveel mogelijk te halen uit inheemse Europese (energie)bronnen, die hernieuwbare energiebronnen zijn”, zei Šefčovič in een interview.