Hoda Kotb heeft grote dromen voor haar kleine meisjes.

Namelijk haar liefde voor New Orleans doorgeven. In haar coverstory voor Zuidelijk wonen’s uitgave van april 2023, de Vandaag laat anker nadenken over haar tijd als verslaggever in de Big Easy, waarin ze deelt dat ze ooit dochters hoopt Haley Joy6, en Hoop Catharina3, “weten dat ze een andere plek hebben om naar huis te bellen, en dat is New Orleans.”

“Als ze groot zijn, wil ik dat ze begrijpen dat wanneer ze uit het vliegtuig stappen en deze stad binnenlopen, ze een warme omhelzing zullen krijgen”, legt Hoda uit, die nu in New York City woont. “Ik wil zo graag dat dit een deel van hun leven wordt, omdat het zo’n belangrijk onderdeel van het mijne is.”

Herinnerend aan haar herinneringen aan een wandeling door de Franse wijk, terwijl ze een beignet at terwijl ze naar jazzmuziek luisterde, vervolgde de 58-jarige: “Ik wil dat ze dat leven leren kennen, dus ze zullen hier hun hele leven komen en ik denk dat het gaat om uiteindelijk een plek te worden waar ze zich thuis voelen.”