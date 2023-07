Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe sprach NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Angehörigen der Opfer Mut zu. „Bei dem Hochwasser vom 14./15. Juli 2021 kamen in #NRW 49 Menschen ums Leben“, twitterte der Regierungschef am Freitagmorgen. „Das ganze Land denkt an sie und ihre Lieben, besonders heute.“ Die Flutkatastrophe verursachte viel Leid und Zerstörung. „Ich hoffe, dass die Zeit den Menschen hilft, ihre Wunden zu heilen“, betonte Wüst. Vor zwei Jahren löste die größte Naturkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens Überschwemmungen, Sturzbäche und teils extreme Hochwasser aus.