19:49 Uhr | DRK ruft zu Spenden für Hochwasseropfer auf

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet um Spenden für Hochwasseropfer und Hilfsprojekte in Polen und anderen Regionen Osteuropas. Es sei davon auszugehen, dass weitere Hilfeleistungen aus den Nachbarländern angefordert würden, teilte das DRK mit. Eine erste Hilfslieferung im Wert von 13.500 Euro aus Sachsen sei in der Nacht zum Montag in Polen eingetroffen. Dem polnischen Roten Kreuz seien eine Feldküche, Hygienesets und Feldbetten übergeben worden, hieß es. Das Kommando- und Lagezentrum des DRK Sachsen sei wegen der angespannten Lage in Osteuropa in erhöhter Alarmbereitschaft. Für schnelle und unbürokratische Hilfe sei ein Spendenkonto eingerichtet.

19:17 | Schwarze Elster in Neuwiese erreicht Warnstufe 2

Der Wasserstand am Pegel der Schwarzen Elster in Neuwiese im Landkreis Bautzen hat die Alarmstufe 2 erreicht. Prognosen hatten dies ursprünglich erst für die kommende Nacht vorhergesagt. Aktuell liegt der Wasserstand bei 2,32 Metern, Tendenz leicht steigend.

19:03 | Notruf für völlig durchnässte Frau

Die am Sonntagabend in die Neiße in Görlitz gestürzte Frau wurde fast einen Kilometer weit vom Fluss mitgerissen. Nach Angaben der Görlitzer Polizei konnte sich die 46-Jährige flussabwärts an einem Wehr festhalten und sich bis zum Ufer retten. Die Frau sei „vermutlich unvorsichtig“ dem Hochwasser des Flusses in der Nähe eines Hotels an der Görlitzer Neiße zu nahe gekommen. Sie wurde am Montagmorgen mit Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Besitzer der „Vierradenmühle“ in Görlitz waren schockiert, als eine Frau aus dem Wasser auf ihre Terrasse stieg, berichtet Eigentümerin Ewelina Cerobska. Sie und ihr Mann hätten die durchnässte Frau plötzlich am Tor der unteren Terrasse gesehen und sofort einen Krankenwagen gerufen, berichtet Cerobska. Zwar hat die Polizei noch nicht bestätigt, dass es sich um dieselbe Frau handelt, die den Unfall hatte, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich um die 46-Jährige handelt.

18:12 Uhr | Dresdner Oktoberfest wird nicht im Flutkanal aufgebaut

Am 26. September startet das Dresdner Oktoberfest. Eigentlich sollte in den nächsten Tagen mit dem Aufbau der Festzelte in der Flutrinne begonnen werden. Aufgrund des Hochwassers ist dies jedoch nicht möglich. „Das Oktoberfest hat in Abstimmung mit der Messe einen höher gelegenen Standort angestrebt und wird meines Wissens nicht in der Flutrinne aufbauen“, erklärte René Herold, Chef des Umweltamtes, in einer Pressekonferenz.

17:46 | Eingestürzte Carolabrücke hat kaum Auswirkungen auf den Wasserstand

Der eingestürzte Teil der Carolabrücke, der in der Elbe liegt, hat nach Einschätzung der Stadt derzeit keine Auswirkungen auf den steigenden Wasserstand. „Es lässt sich klar feststellen, dass der Wasserstand durch den Brückenteil nicht beeinflusst wird“, sagte der Leiter des Dresdner Umweltamtes, René Herold. Das zeige der Wasserstand am Pegel Dresden, der flussabwärts an der benachbarten Augustusbrücke liegt.

Es lässt sich klar feststellen, dass der Wasserstand durch den Brückenteil nicht beeinflusst wird.

René Herold

Leiter des Dresdner Umweltamtes





Zwar wirke sich der eingestürzte Brückenteil laut Herold auf die Fließgeschwindigkeit der Elbe flussabwärts aus. Das sei aber alles „beherrschbar“. Durch die nächste Flussquerung werde sich das wieder ausgleichen. Flussaufwärts bis zur etwa 2,5 Kilometer entfernten Waldschlößchenbrücke wird sich nach ersten Schätzungen ein Damm von 20 bis 30 Zentimetern bilden, etwas weniger als die bislang berechneten 50 Zentimeter.

17:23 | Dies Aktuell gelten in Sachsen Hochwasserwarnungen:

Alarmstufe 1

Bischofswerda/ Wesenitz, keine Prognose

Neuwiese/ Schwarze Elster, Ebene 2 ab morgen 1 Uhr

Bautzen 1/ Spree, keine Prognose

Lieske/ Spree, Ebene 1 ab morgen 7 Uhr

Gröditz 2/ Löbauer Wasser, keine Prognose Alarmstufe 2

Riesa/ Elbe, Ebene 3 ab Mittwoch 4 Uhr

Dresden/Elbe, Stufe 3 ab morgen 10 Uhr

Zescha/ Hoyerswerdaer Schwarzwasser, keine Prognose

Prischwitz/ Hoyerswerdaer Schwarzwasser, keine Prognose Alarmstufe 3

Schöna/Elbe, Dauerstufe 3

Görlitz/ Lausitzer Neiße, Ebene 2 ab heute 19 Uhr

17:04 | 11 Tote durch Überschwemmungen in Europa

Die Zahl der Todesopfer in den Hochwassergebieten in Polen ist auf vier gestiegen. Die Regierung in Warschau kündigte unterdessen Soforthilfen in Höhe von umgerechnet 230 Millionen Euro an. Damit sollen die von den Überschwemmungen betroffenen Orte und Menschen unterstützt werden, sagte Ministerpräsident Donald Tusk. Die Zahl der Todesopfer bei den Überschwemmungen in Teilen Österreichs, Polens, Rumäniens und Tschechiens ist damit inzwischen auf mindestens elf gestiegen.

16:42 Uhr | Tiere kehren in Gehege in Zittau zurück

Nachdem sich die Hochwassersituation an der Neiße in Zittau seit der Nacht zum Montag entspannt hat, hat der Zoo angekündigt, seine Tiere schrittweise wieder in ihre Gehege zu holen. Sie waren am Wochenende in Sicherheit gebracht worden. Ab morgen will der Zoo wieder für Besucher öffnen.

16:19 | Dampfer der Weißen Flotte im geschützten Hafen

Der Betrieb der Dampfer und Schiffe der Weißen Flotte Dresdens ist auf unbestimmte Zeit eingestellt. „Seit Sonntag haben wir unsere Fahrten eingestellt. Dies gilt bis auf Weiteres, abhängig von der Hochwasserlage“, sagt Pressesprecher Christoph Springer. Die Dampfer und Schiffe bleiben demnach an ihren jeweiligen Liegeplätzen, zwei Dampfer in der Sächsischen Schweiz verbleiben im geschützten Hafen Prossen. Auch um die beiden am Terrassenufer in Dresden gelagerten Salonschiffe bestehe keine Sorge, sagt Springer. „Die Motorschiffe lagen beim ,Jahrhunderthochwasser‘ 2002 bei einem Wasserstand von 9,40 Metern sicher am Terrassenufer.“

15:53 ​​Uhr | Frau aus Görlitz rettet Habseligkeiten aus Keller