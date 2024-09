In der ungarischen Hauptstadt Budapest Die Überschwemmungen haben nach dem Sturmtief Boris ihren höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Die Fluten erreichten die Stufen des direkt am Fluss gelegenen Parlaments, begannen dann aber wieder zurückzugehen. Es stünden noch einige „schwierige Tage“ bevor, in denen „das Hochwasser unter Kontrolle gebracht werden muss“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán.

Orbán besuchte Helfer, die die Hauptstadt unter anderem mit Sandsäcken vor den Fluten schützen. Nördlich von Budapest, in der Donaustadt Szentendre, standen untere Stockwerke von Häusern unter Wasser, die Bewohner flohen in Kanus.

Vor einer Woche hatte der Sturm Boris mit extrem starken Regenfällen verheerende Überschwemmungen in Polen, Österreich, Tschechien, Rumänien und weiteren Ländern Mittel- und Osteuropas verursacht. In den überfluteten Gebieten starben mindestens 24 Menschen.

