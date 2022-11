Hochul unterzeichnet teilweises Verbot des Kryptowährungsabbaus im New Yorker Gesetz

„Als erste Gouverneurin aus dem Bundesstaat New York seit fast einem Jahrhundert erkenne ich an, wie wichtig es ist, wirtschaftliche Möglichkeiten in zurückgelassenen Gemeinden zu schaffen“, sagte die demokratische Gouverneurin aus Buffalo in dem Memo, das ihrer Zustimmung beigefügt war.

„Ich unterzeichne dieses Gesetz, um auf New Yorks landesweit führendem Climate Leadership and Community Protection Act, dem aggressivsten Klima- und sauberen Energiegesetz der Nation, aufzubauen und gleichzeitig unsere unerschütterlichen Bemühungen zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Schaffung von Arbeitsplätzen im Hinterland fortzusetzen New York.“

Das neue Gesetz wird auch eine Studie des staatlichen Umweltministeriums auslösen, um die Auswirkungen der Kryptowährungs-Mining-Industrie auf die Umwelt zu untersuchen.

Die Maßnahme wurde in diesem Jahr in den Hallen des State Capitol heiß diskutiert, wobei Umweltgruppen den Gesetzgeber und Hochul dazu drängten, das Gesetz zu unterstützen, und die Industrie Hochul aufforderte, es abzulehnen.

„Danke, Gouverneur Hochul, dass Sie sich dafür eingesetzt haben, die New Yorker vor Mobbern von Unternehmen zu schützen, die Gemeinden wie meine in den Finger Lakes ausbeuten wollen“, sagte Yvonne Taylor, Vizepräsidentin von Seneca Lake Guardian, einer Umweltgruppe, die auf die Schließung von New York gedrängt hat eine lokale gasbetriebene Kryptowährungseinrichtung. „Die Kryptoindustrie wird jammern, dass dies ein Schlag ist, aber das ist es nicht.“

Der Gesetzentwurf ist trotz seiner bahnbrechenden Schritte eng gefasst. Die rund ein Dutzend Betriebe des Staates, die Strom aus dem Netz beziehen, wären nicht betroffen, ebenso wenig wie Einzelpersonen, die Kryptowährungen oder andere Blockchain-Aktivitäten kaufen oder schürfen. Und das Moratorium für neue oder erneuerte Genehmigungen gilt nicht, wenn das Unternehmen bereits Unterlagen für den Betrieb in New York eingereicht hat.

Dennoch hat das Gesetz in der Branche Bedenken geweckt, dass es dazu führen würde, dass andere Staaten diesem Beispiel folgen und der Branche schaden würden, die unter den Anlegern bereits eine schwierige Phase durchgemacht hat.

Im Juni der Staat eine Schlüsselerlaubnis verweigert für einen gasbetriebenen Kryptowährungs-Mining-Betrieb in den Finger Lakes und sagte, dass die Greenidge-Anlage zu viel Umweltverschmutzung ausspuckte, um den Planeten zu erwärmen, um nach dem Klimagesetz des Staates erlaubt zu sein. Aber das Unternehmen kämpft gegen die Entscheidung, und die Anlage geht weiter zu bedienen.

Unternehmensgruppen rissen Hochul für die Unterzeichnung des Verbots ins Gesetz.

„Der Business Council ist nicht der Ansicht, dass der Gesetzgeber versuchen sollte, das Wachstum und die Expansion eines Unternehmens oder Sektors in New York kategorisch einzuschränken“, sagte die Gruppe in einer Erklärung. „Wir planen, sie weiter zu engagieren und sie über diese Branche und die Vorteile, die sie für die lokale, regionale und staatliche Wirtschaft bietet, aufzuklären.“