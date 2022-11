Hochspannung zum Achtelfinale: Schwächendes England enttäuscht gegen USA

England hat bei der WM den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der Mitfavorit schwächelt gegen die USA, die eine Sensation verdient hätten. Dies führt zu einem Showdown im Kampf um die K.o.-Runden in Gruppe B.

Der hochgehandelte Mitfavorit England kassierte den ersten WM-Rückschlag und muss noch auf das Achtelfinale warten. Beim 0:0 gegen den Iran konnte das Team von Cheftrainer Gareth Southgate den 6:2-Torjubel zum Auftakt gegen den Iran nicht wiederholen USA in Al-Khor am Freitagabend. Harry Kane und Co. scheiterten bei der leistungsgerechten Auslosung vor 68.463 Zuschauern im Al-Bait-Stadion als erste Mannschaft bei der WM in Katar für das Achtelfinale.

Harry Kane rutschte mit hängendem Kopf vom Platz: „Es war nicht unsere beste Leistung, wir haben einfach den Schlüssel nicht gefunden“, sagte der Kapitän der Three Lions. Und US-Trainer Gregg Berhalter sagte: „Wir haben uns gegenseitig das Leben schwer gemacht. Wir sind stolz auf unsere Leistung, aber unsere Arbeit ist noch nicht getan.“

Vor dem explosiven Duell zwischen Großbritannien und Wales im Gruppenfinale am Dienstag (20 Uhr) ist die Ausgangslage der Engländer, die auch ihr drittes WM-Spiel gegen die USA nicht gewinnen konnten, noch hervorragend. Ein Punkt reicht sicherlich zum Weiterkommen, auch eine knappe Niederlage würde definitiv reichen. Gleichzeitig geraten die USA im politisch hochbrisanten Duell mit dem Iran stärker unter Druck: Nach bisher zwei Unentschieden bringt nur ein Sieg das Ticket für die K.-o.-Runde. Bei einem dritten Unentschieden oder einer Niederlage wäre das Turnier für das von Christian Pulisic angeführte US-Team vorzeitig beendet.

Ein sichtbares Zeichen gegen das FIFA-Verbot der bunten Kapitänsbinde, wie die Hand-zu-Mund-Geste der DFB-Elf, setzten die Drei Löwen jedenfalls nicht auf dem Platz. Kane und seine Teamkollegen knieten wie gewohnt als Zeichen gegen Rassismus nieder, und das FA beleuchtete das Wembley-Stadion in London am Abend in Regenbogenfarben. Den Verbänden waren von der FIFA sportliche Sanktionen angedroht worden, sollten sie die mehrfarbige Armbinde mit der Aufschrift „One Love“ tragen. Daraufhin zogen sich alle Verbände kurzfristig zurück.

Die USA treffen England hart

Auf dem Platz knüpfte England zunächst an den Glanzstart vom Montag an. Auf der rechten Seite mit Kieran Trippier und Bukayo Saka gab es immer wieder Räume in der Offensive. Kapitän Kane, der immer noch auf sein erstes Turniertor wartet, wurde zunächst bei einem Schuss geblockt und später bei einem Seitenstoßversuch rechtzeitig unterbrochen. Wie schon im ersten Spiel war Kanes Rolle frappierend: Der 29-Jährige von Tottenham Hotspur, der Wayne Rooney als Englands Rekordtorschütze bei der WM ablösen kann, fiel immer wieder zurück und spielte wie eine getarnte Zehn. Viele Angriffe liefen über ihn.

Doch die USA leisteten deutlich mehr Widerstand als ihr Auftaktgegner Iran – und trauten sich im weiteren Spielverlauf auch offensiv mehr. Cheftrainer Berhalter entschied sich für ein offensives 4-3-3, bei dem Haji Wright den Ex-Bremer Josh Sargent in der Startelf ersetzte. Doch für die gefährlichen Szenen sorgte das sehr präsente US-Mittelfeld um Kapitän Tyler Adams. Weston McKennie (26.) schoss direkt übers Tor, Pulisic kam im direkten Duell mit seinen Premier-League-Kollegen noch näher: Sein ungebremster und wuchtiger Schuss donnerte gegen die Latte.

Das Unentschieden zur Halbzeit war nach dem Kopfball von Pulisic und Englands eigentlichem Spielmacher Mason Mount leistungsgerecht und ließ kurz vor der Pause weitere Chancen liegen. Mounts scharfer Schuss wurde von US-Keeper Matt Turner hervorragend pariert. Nach dem Wechsel blieben die USA mutig und aggressiv.

Trotz vieler Ballbesitzphasen tat sich England schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Auch die US-Fans machten sich im gut gefüllten Stadion bemerkbar und feuerten ihr Team lautstark an. Englands Schlussmann Jordan Pickford wurde immer wieder auf die Probe gestellt, unter anderem nach einer der vielen Pulisic-Ecken, die er gerade noch entschärfen konnte.