Sinds 1 oktober begint het wintersemester, maar het eerste semester zal niet lang duren. Particuliere klanten kunnen genieten van de marktplaats, maar ook van nieuwe micro-appartementen.

Prijs voor WG-Zimmer in Unstädten sindsdien gestegen

Bafög-Wohnhilfe reicht nur in twee steden voor de Miete

Kan Hamburg Olympia?



In de Wohnheimen van de Studierendenwerke übersteigt Nachfrage das Angebot weiterhin in deutlich, wie een Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Particuliere WG-Zimmer aangezien er geen alternatief is, en de Durchschnittspreise enorm is toegenomen. Was ook ton?

Trend zu Microappartementen

Een wachtende markt sinds particuliere studentenhuisvesting. Laut einer Recherche des Marktforschungsunternehmens Savills sinds januari 2022 is in de 30 grootste Universitätsstädten knapp 74.000 particuliere micro-appartementen für Studierende – Tendenz toenemen. Private Offerer stelt demnach bereits 2021 beef 46 Prozent aller Wohnplätze in diesen Städten voor. Aktuellere Zahlen liegt alles nicht vor.

Een aanbieder van Microapartments heeft «iLive». Das Unternehmen mit Sitz in Aalen hat bundesweit 19 Standorte – in Hessen in Frankfurt, Darmstadt en Offenbach. Het open huis van 2024 aan de Frankfurter Adickesallee is nog steeds open met 1020 Zimmern, de grootste micro-appartementen-anlage voor studenten in heel Europa, legt manager Daniel Kovac uit.

De „iLive“ omvat een lounge met een bar, een tafel en een porseleinen muur, meer tuinen met tuinen, een strand en hangmatten, een voetbalplatform op het dak en een woonkamer op de binnenplaats. De natuurlijke prijs is: het kleinste appartement (18 kwadratmeter) kost 865 euro, het grootste appartement (43 kwadratmeter) kost 1.230 euro. 400 Zimmer omdat u ervoor betaald heeft zonder dat u 400 Euro hoeft te betalen.

Samenwonen dus teuer wie nie

Voor het kleinere geld dat je ontvangt, profiteer je van thuiswonen in de studieomgeving – en dat zal je in je toekomst helpen. Het Studierendenwerk Frankfurt zum Beispiel is voor 70.000 Studierendenden in acht Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet zumtändig en kann gerade mal 3.441 Wohnhemplätze vergeben.

Omdat we een Zimmer in een woonomgeving hebben, wonen we hier sindsdien: WG-Zimmer en een Duitse middelbare schoolinstelling kosten 489 euro in Monat, het Moses Mendelssohn Institut mitteilte. Na München (790 Euro) is Frankfurt met 680 Euro voor de tweede vakantie. Während WGs im Bundesdurchnitt binnen een jaar kost nu 17 euro, de prijs stijgt in Frankfurt met 50 euro.

WG-Speeddating in Kassel

In Nordhessen zijn de kansen om in een woonruimte te wonen die niet zo slecht is: er zijn ruim 1000 woonruimtes in Kassel en Witzenhausen zur Verfügung. Wer nicht fündig wird, wird in Nordhessen gut unterstützt.

Tijdens het eerste semester van het organiseren van het studieprogramma in Kassel en WG-Speed ​​Dating: „Naast het evenement brengen we onze studenten met hun gesprek en de WG-tactische relatie met onze privé online woonruimte“, zul je het kunnen begrijpen hoe te spreken.

Voor uw Australische studies vindt u een «Be-Welcome-Türöffner-Service» in Kassel, beiden nemen contact met ons op. „Een student-medewerker kan leren van zijn telefoon en zijn storingen, zodat hij voor het einde van het semester kan worden opgevangen.“

Studi-Hostel in Frankfurt

In het Rhein-Main-Gebiet zijn de levensomstandigheden bijzonder goed. Dat is de hoge prijs van de instellingen voor hoger onderwijs: in de Zuständigkeit des Frankfurter Studierendenwerks daalden 70.000 studenten van acht hogere scholen. Ruim 3000 dagen geleden uit de Warteliste.

Das Studierendenwerk Frankfurt zal de Zahl der Platze bevoorraden: in Wiesbaden zullen we een nieuw huis met 435 locaties laten bouwen, en een huis in Frankfurt zal volledig sanitair zijn. “We hebben nog meer projecten uitgevoerd sinds we betrokken zijn bij de verdere planning”, aldus een enkele toespraak. “In het wintersemester is de opening van een studentenhostel in Frankfurt gepland, zodat studenten meer tijd aan hun studie kunnen besteden.”

Bettenbörse in Frankfurt

„Viel je wenige Wohnheimplätze, kaum kale Wohnungen en WG-Zimmer – de Rahmenbedingungen, um zu Beginn des Studiums zu passende Wohnungen vinden, sind beschlecht“, weiß der Frankfurter AStA – en kam je het idee een „Bettenbörse“. U kunt comfortabel studeren of wonen in een woonkamer en genieten van uw vrije tijd bij WG-Bett of op een bank in uw woonkamer. “Dit is al heel lang een geweldige avond”, begrijpen de organisatoren.

Sanieren, erweitern, nieuw bauen

Zahlreiche Studentenwohnheime sind in die Jahre. In het najaar Orten werden de huizen schoongemaakt. Vaak wonen we in de omgeving terwijl we daar zijn – etwa in Marburg. Der Neubau von Wohnheimen is naturel met gevoel voor bekendheid. “Het afgelopen jaar waren we hier actief”, aldus een spreker bij de Studierendenwerks Marburg. In de stad zijn de afgelopen jaren drie nieuwe woningen bewoond, en één dag in Planung.

