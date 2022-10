Hochsauerlandkreis: Fahrer drückt Zivilstreife mit Lichthupe – Anzeige

Auf der Autobahn 46 bei Meschede im Sauerland geriet ein Drücker mit einer zivilen Polizeistreife in Konflikt. Seine Quittung: eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr. Die Zivilstreife bremste am Freitagnachmittag bei einem Tempolimit auf der Autobahn auf 100 km/h ab. Der Fahrer kam mit deutlich höherer Geschwindigkeit von hinten, fuhr dicht auf und „betätigte intensiv die Lichthupe“, teilte die Kreispolizei Hochsauerland am Sonntag mit. Schließlich überholte er rechtswidrig die Zivilstreife.