Die Organisation habe „der Macht der USA kapituliert“ und der „israelischen Lobby“ nachgegeben, sagte Craig Mokhiber

Der Direktor des UN-Menschenrechtsbüros (OHCHR) in New York, Craig Mokhiber, ist von seinem Amt zurückgetreten und begründet dies damit, dass das Gremium es versäumt habe, die israelisch-palästinensische Krise angemessen anzugehen. Anstatt ihren Job zu machen, hat die UNO getan „Der Macht der USA ergeben“ und dem gegeben „Israelische Lobby“ während „Das europäische, ethnonationalistische Siedlerkolonialprojekt in Palästina ist in seine letzte Phase eingetreten“ argumentierte der hochrangige Beamte.

„Wieder einmal sehen wir, wie sich vor unseren Augen ein Völkermord abspielt, und die Organisation, der wir dienen, scheint machtlos, ihn zu stoppen.“ Das sagte Mokhiber in einem Brief an den UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Turk, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Der Beamte beschrieb die laufende israelische Aktion im Gazastreifen treffend als „Völkermord,“ anerkennen, dass dieses Wort „war oft politischem Missbrauch ausgesetzt.“

„Aber das derzeitige massenhafte Abschlachten des palästinensischen Volkes, das auf einer ethnonationalistischen Siedlerkolonialideologie beruht … lässt keinen Raum für Zweifel oder Debatten.“ Mokhiber argumentierte.

Dies ist ein Paradebeispiel für Völkermord. Das europäische, ethnonationalistische Siedlerkolonialprojekt in Palästina ist in seine letzte Phase eingetreten und zielt auf die beschleunigte Zerstörung der letzten Überreste indigenen palästinensischen Lebens in Palästina ab.

Die Regierungen der USA, Großbritanniens und „Große Teile Europas sind voll und ganz mitschuldig an dem schrecklichen Angriff“ nicht nur durch die bloße Nichterfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen, sondern durch „Aktive Bewaffnung des Angriffs, Bereitstellung wirtschaftlicher und geheimdienstlicher Unterstützung sowie politische und diplomatische Deckung der Gräueltaten Israels“ erklärte Mokhiber. Der „Abdeckung“ wird noch verstärkt durch „Westliche Unternehmensmedien, zunehmend erfasst und staatsnah“ welches war „Kontinuierliche Entmenschlichung der Palästinenser, um den Völkermord zu erleichtern, und Verbreitung von Kriegspropaganda und Befürwortung von nationalem, rassischem oder religiösem Hass“ betonte er.

Respektieren! Der Direktor des New Yorker Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte ist gerade zurückgetreten: „Wieder einmal sehen wir, wie sich vor unseren Augen ein Völkermord abspielt, und die Organisation, der wir dienen, scheint machtlos, ihn zu stoppen.“ Brief unten- pic.twitter.com/1S2U4QrCv1 — Mona Fawaz (@mona_fawaz) 31. Oktober 2023

Mokhiber glaubt, dass die UNO dies früher getan hatte „Grundsätze“ Und „Behörde“ im Körper verwurzelt „Integrität,“ wie zum Beispiel während der Apartheid in Südafrika, aber all das hat es im Laufe der Jahre verloren. Die UN habe es wiederholt versäumt, Völkermorde zu stoppen, bemerkte Mokhiber und nannte als Beispiele die Ereignisse in Ruanda und Bosnien, den Völkermord an den Jesiden durch den Islamischen Staat (IS, früher ISIS) und die Rohingya in Myanmar.









„In den letzten Jahrzehnten haben wichtige Teile der Vereinten Nationen der Macht der USA und der Angst der Israel-Lobby kapituliert, diese Prinzipien aufgegeben und sich vom Völkerrecht selbst abgewendet. Wir haben durch diese Aufgabe viel verloren, nicht zuletzt unsere eigene globale Glaubwürdigkeit. Aber das palästinensische Volk hat durch unser Versagen die größten Verluste erlitten.“ er erklärte.

Um die Situation zu beheben, sollten die Vereinten Nationen „Lernen Sie aus der prinzipiellen Haltung, die in den letzten Tagen in Städten auf der ganzen Welt eingenommen wurde, als sich Massen von Menschen gegen den Völkermord auflehnen, selbst unter der Gefahr von Schlägen und Verhaftungen.“ er schlug vor. Darüber hinaus forderte er den Körper auf, das fallenzulassen „illusorische Zwei-Staaten-Lösung“ Befürwortung der Gründung eines „einziger, demokratischer, säkularer Staat im gesamten historischen Palästina“ was das gewährleisten würde „Abbau“ von Israel, vom Beamten beschrieben als „zutiefst rassistisches, siedlerkoloniales Projekt.“