Hochrangiger IDF-Offizier, der in Be’eri gegen die Hamas kämpfte, wurde bei Kämpfen im Gazastreifen getötet

Oberstleutnant Salman Habaka, 33, Kommandeur des 53. Bataillons der 188. Panzerbrigade aus dem drusischen Dorf Yanuh-Jat im Westen Galiläas, wurde am Donnerstag im Kampf gegen die Hamas im nördlichen Teil von Gaza getötet.

Habaka ist der ranghöchste Offizier, der bisher bei der Bodenoperation der IDF im Gazastreifen getötet wurde.

Als am 7. Oktober 2.500 Hamas-Terroristen ihren Überraschungsangriff im Süden Israels starteten, war Habaka einer der ersten IDF-Soldaten, die den Kibbuz Be’eri betraten. Er war dafür verantwortlich, Dutzende Terroristen zu neutralisieren und in ihren Häusern und Notunterkünften verschanzte Bewohner zu retten.

Auf dem Weg nach Süden wies er Berichten zufolge einen Teil seines Bataillons an, sich rasch von Hebron im Westjordanland nach Tze’elim im Süden zu verlegen und von dort in die Kibbuzim Kar Aza, Nahal Oz und Be’eri zu ziehen, wo die Hamas lebt Terroristen verübten Massaker. Er führte zwei Panzer nach Be’eri und schloss sich dort mit einem Fallschirmjägerkontingent zusammen.

„Die Szene in Be’eri war sehr schlimm“, sagte er später (Hebräisches Video). „Aber wir sahen, dass wir eine Hauptaufgabe hatten: die verbleibenden Bewohner zu retten und so viele Terroristen wie möglich zu töten … Wir gingen von Haus zu Haus und räumten (die Terroristen) aus.“

Habaka wurde in den folgenden Tagen als Held gefeiert und seine Familie reiste von Westgaliläa zu einem IDF-Sammelplatz im Süden, um ihn zu unterstützen und zu ermutigen, als er sich darauf vorbereitete, mit seinem Bataillon nach Gaza einzumarschieren. Er wurde auch auf einer Reihe lokaler Nachrichtensender und Social-Media-Konten interviewt und teilte seinen Bericht vom 7. Oktober.

Er erzählte Channel 13, dass er nach Süden gerannt sei, als er am Samstagmorgen die ersten Alarmmeldungen sah. Als ihm unterwegs klar wurde, wie beispiellos der Überraschungsangriff der Hamas war, rief er die Panzerbesatzungen seines Bataillons an. „Es war ein Samstag, ein Feiertag; Es war sehr schwer, Leute zum Zutritt zu bewegen“, sagte er.

„Wenn es fahren kann, schießen kann und ein Radio hat, ist es unterwegs“, erzählte er Channel 12 über seine Organisation und die gesammelten Ressourcen. „Unsere Mission bestand darin, das Gebiet zu sichern, die Bewohner aus der Schusslinie zu evakuieren und die Terroristen zu besiegen“, die in Israel eingedrungen waren.

Der Krieg brach nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober aus, bei dem etwa 3.000 Terroristen auf dem Land-, Luft- und Seeweg von Gaza aus über die Grenze nach Israel eindrangen, etwa 1.400 Menschen töteten und etwa 240 Geiseln jeden Alters unter dem Deckmantel einer Flut von Tausenden von Raketen festnahmen auf israelische Städte geschossen. Die überwiegende Mehrheit derjenigen, die bei der Besetzung von Grenzgemeinden durch bewaffnete Männer getötet wurden, waren Zivilisten – darunter Babys, Kinder und ältere Menschen. Ganze Familien wurden in ihren Häusern hingerichtet und über 260 wurden auf einem Festival im Freien abgeschlachtet, viele davon inmitten schrecklicher Brutalität der Terroristen.

„Was wir sahen, als wir (Be’eri) eintraten, war der Stoff für Albträume“, sagte Habaka gegenüber Channel 12. „Häuser in Flammen, umgestürzte Autos, tote Terroristen. Wir haben Terroristen in den Häusern gesehen, ich muss sagen, es sind ein Haufen Feiglinge, die sich in den Notunterkünften verstecken. Für uns war es zunächst schwierig, zwischen Terroristen und Zivilisten zu unterscheiden, also mussten wir vorsichtig sein.“

Habaka hinterlässt eine Frau und einen zweijährigen Sohn sowie seine Eltern, zwei Brüder und drei Schwestern.

Emanuel Fabian hat zu diesem Bericht beigetragen.