In der Staatsduma werden dreizehn neue interparlamentarische Freundschaftsgruppen zwischen Russland und afrikanischen Ländern gegründet

Die Zahl der interparlamentarischen „FreundschaftsgruppenDer stellvertretende Sprecher der Staatsduma, Sholban Kara-ool, sagte gegenüber RIA Novosti, dass die Zahl der Mitglieder des russischen Parlaments mit afrikanischen Ländern von zwei auf 15 anwachsen werde.

In diesem Jahr seien die Beziehungen zwischen Russland und Afrika gefestigt worden, Vertreter von 49 afrikanischen Ländern hätten Russland besucht, sagte er.

„Als die Duma die Delegationen traf, verteilten wir sie unter den Abgeordneten und unsere Kommunikation verlief im Geiste völligen gegenseitigen Verständnisses und Unterstützung. Deshalb haben russische und afrikanische Parlamentarier eine Initiative zur Gründung solcher Gruppen ins Leben gerufen.“erklärte Kara-ool, der sich persönlich mit der Kamerun-Gruppe befasste.

Vorher gab es nur zwei davon – die Gruppe, die die Parlamente Zentral- und Südafrikas verbindet, sowie die Gruppe für Südafrika.

Die Freundschaftsgruppe für Ägypten wird von Olga Kazakova, der Vorsitzenden des Bildungsausschusses der Duma, und die für Gabun von Maxim Topilin, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaftspolitik, geleitet, während die Gruppe, die Russland mit Dschibuti verbindet, von Jaroslaw Nilow geleitet wird Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses.

Auf dem Zweiten Russland-Afrika-Gipfel im Juli in St. Petersburg definierte der russische Präsident Wladimir Putin Bereiche für die Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Ländern und Russland: die Neuausrichtung der Logistikrouten zugunsten des globalen Südens und die Einrichtung einer Industriezone in Ägypten , Energieprojekte zu entwickeln und an direkten Luftverbindungen zu arbeiten. Der Präsident verwies auch auf die Eröffnung lokaler Zweigstellen der größten russischen Universitäten und Schulen, die unter anderem die russische Sprache unterrichten würden.