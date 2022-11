Hochrangiger Beamter in der russischen Frontregion Cherson tot – RT Russia & Former Soviet Union

Ein hochrangiger russischer Beamter in der Frontregion Cherson, Kirill Stremousov, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, bestätigte die örtliche Pressestelle am Mittwoch gegenüber den Medien. Stremousov, der stellvertretende Leiter der Region, sprach oft im Namen der Regionalverwaltung, insbesondere wenn es um die Situation in der Stadt Cherson ging.

Er informierte regelmäßig über seine sozialen Medien und sprach regelmäßig mit den Medien über die Angelegenheiten der Region.

Russland hat im vergangenen Monat die Region Cherson eingegliedert, nachdem die Einwohner dort in einem Referendum dafür gestimmt hatten, sich von Kiew zu lösen und in Russland aufgenommen zu werden. Kiew wies den Stimmzettel als ab „Schein“ und setzte seinen militärischen Vorstoß in Richtung der Hauptstadt der Region fort.

Cherson liegt am rechten Ufer des Dnjepr und ist relativ nah an ukrainischen Stellungen. Die Regionalverwaltung forderte Zivilisten auf, die Stadt aufgrund der Bedrohung durch ukrainische Streitkräfte zu verlassen, und hat ihr Hauptquartier auf die andere Seite des Flusses verlegt.

