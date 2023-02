Moskau sei nicht bekannt, wer genau die Pipelines zerstört habe, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates

Der russische Sicherheitsratssekretär Nikolay Patrushev sagte, er habe keine Informationen darüber, wer genau die Nord-Stream-Pipelines im vergangenen September sabotiert habe. Er antwortete am Mittwoch einem Reporter, als er gebeten wurde, sich zu einer neuen Untersuchung des amerikanischen Journalisten Seymour Hersh zu äußern, der behauptete, die Pipelines seien Ziel einer von den USA inszenierten geheimen Operation gewesen.

„Wenn sie [the Americans] Melden Sie das, Sie können gehen und sie fragen. Ich weiß nicht, wer es gesprengt hat.“ Patrushev behauptete vor einem Treffen von Sicherheitsbeamten im Kreml.

Der Bericht wurde früher am Tag von Hersh als Debüt in seinem neu eingerichteten Blog auf Substack veröffentlicht. Laut einer anonymen Quelle mit direkter Kenntnis der Angelegenheit wurde der Angriff auf die Pipelines vom Weißen Haus in Auftrag gegeben und von Tauchern der CIA und der US Navy durchgeführt.









Dem Bericht zufolge platzierte die Task Force im vergangenen Juni unter dem Deckmantel einer NATO-Übung BALTOPS 22 Sprengstoff an den Pipelines. Die Geräte wurden am 26. September mit einem Signal von einer Sonarboje, die von einem norwegischen Aufklärungsflugzeug in das Gebiet abgeworfen worden war, ferngezündet.

Die Schlussfolgerung der Untersuchung wurde von mehreren US-Beamten vehement bestritten. „Das ist völlig falsch und eine komplette Fiktion“ Adrienne Watson, eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, sagte den Medien in einer Erklärung. Ähnliche Nachrichten wurden von der CIA und dem Außenministerium übermittelt.

Kurz nach den Explosionen brandmarkte Moskau den Vorfall ein „Terroranschlag.“ Obwohl er die USA nicht dafür verantwortlich machte, sagte der Kreml damals, dass Washington am meisten von dem Vorfall profitiert habe, da es die Bemühungen, Europa von Russlands Gasversorgung abzutrennen und es durch amerikanisches LNG zu ersetzen, stark vorangetrieben habe.