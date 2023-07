Seoul, Südkorea

CNN

—



China und Russland entsenden diese Woche beide hochrangige Delegationen nach Nordkorea. Dies ist eine seltene Flut diplomatischer Aktivitäten für das abgeschiedene Land, das sich auf den 70. Jahrestag des Endes des Koreakrieges vorbereitet.

Nordkorea hat während der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen abgeriegelt und damit die Isolation eines Landes, das bereits zu den am stärksten abgeschotteten Orten der Welt gehört, noch vertieft – nun steht ein Besuch seiner engsten Verbündeten für einen Moment von historischer Bedeutung an.

Laut einer Erklärung von Hu Zhaoming, Sprecher der Abteilung für internationale Verbindungen des Zentralkomitees, wird der Beamte der Kommunistischen Partei Chinas, Li Hongzhong, Mitglied des zentralen politischen Entscheidungsausschusses der Partei und eine Führungsposition im obersten Gremium des Parlaments innehaben, diese Woche eine Delegation nach Pjöngjang leiten.

Es wird angenommen, dass es sich bei dem Besuch um die hochrangigste Delegation aus China seit der Coronavirus-Pandemie handelt.

Li werde an den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Waffenstillstandsabkommens teilnehmen, das den Koreakrieg beendete, und sein Besuch erfolgt auf Einladung Nordkoreas, heißt es in der Erklärung.

„Der Besuch wird von Bedeutung sein für das, was er über Pekings Unterstützung für Nordkorea sowie über Pjöngjangs Bereitschaft aussagt, die Grenzbeschränkungen aus der Zeit der Pandemie zu lockern“, sagte Leif-Eric Easley, Professor für internationale Studien an der Ewha Womans University in Seoul.

Eine russische Delegation unter der Leitung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu wird vom 25. bis 27. Juli anlässlich des 70. Jahrestages ebenfalls Nordkorea besuchen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

„Dieser Besuch wird dazu beitragen, die militärischen Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea zu stärken und wird eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein“, sagte das Verteidigungsministerium.

Auch die nordkoreanische Staatszeitung KCNA berichtete über den bevorstehenden „feierlichen Besuch“ zum Jahrestag am 27. Juli, den Nordkorea „Tag des Sieges“ nennt.

Sowohl Russland als auch China sind Pjöngjangs langjährige Verbündete.

Im Herbst 1950 schickte China eine Viertelmillion Soldaten auf die koreanische Halbinsel, um seinen nordkoreanischen Verbündeten zu unterstützen und die vereinten Streitkräfte Südkoreas, der Vereinigten Staaten und anderer Länder unter dem Kommando der Vereinten Nationen zurückzudrängen.

Mehr als 180.000 chinesische Soldaten starben im Koreakrieg, dem Krieg, den Peking als „Krieg zum Widerstand gegen die US-Aggression und zur Hilfe für Korea“ bezeichnet.

Auch die Sowjetunion unterstützte Nordkorea während des Krieges und über die Jahrzehnte hinweg war Moskau ein treuer Verbündeter Nordkoreas, insbesondere da beide eine gemeinsame Feindseligkeit gegenüber dem Westen haben.

Easley stellte jedoch fest, dass Südkorea für seine Gedenkfeierlichkeiten zum Jahrestag des Waffenstillstands eine viel größere internationale Unterstützung erfährt, wobei Vertreter aus 22 Ländern erwartet werden.

Der chinesische Besuch und die Zeremonien zum 70. Jahrestag des Waffenstillstands von 1953, der die Kämpfe auf der koreanischen Halbinsel beendete, kommen inmitten köchelnder Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea und seinem Verbündeten USA.

Pjöngjang hat häufig Raketen getestet, die aufgrund von Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verboten waren, und die USA und Südkorea haben mehrfach militärische Mittel wie atomwaffenfähige U-Boote und Bomber stationiert.

Nord Korea Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs (JCS) setzte das Unternehmen am späten Montag sein rasantes Tempo bei den Raketentests fort und feuerte zwei ballistische Kurzstreckenraketen (SRBMs) aus der Region Pjöngjang in die Gewässer vor der Ostküste der Halbinsel ab.

Nach Angaben des JCS wurden die Raketen gegen 23:55 Uhr Ortszeit abgefeuert und flogen etwa fünf Minuten oder 400 Kilometer (248 Meilen), bevor sie ins Wasser fielen.

Nach Angaben des Sprechers der südkoreanischen Marine, Jang Do-young, hat das Angriffs-U-Boot USS Annapolis der US-Marine am frühen Montag den Marinestützpunkt Jeju auf der Insel vor der Südküste Südkoreas angelaufen.

Das U-Boot hielt auf der Insel an, um während einer Einsatzmission militärische Vorräte aufzufüllen, sagte Jang.

Der Besuch der Annapolis folgt auf die weitaus provokantere Ankunft des atomwaffenfähigen Raketen-U-Boots USS Kentucky im südkoreanischen Hafen Busan letzte Woche.

Nordkorea sagte, der Besuch des „Boomer“, eines U-Bootes mit ballistischen Raketen der Ohio-Klasse, das bis zu 20 Raketen und 80 Atomsprengköpfe tragen kann, in Busan habe eine „rote Linie“ überschritten und sagte, dass solche Provokationen zu einer drastischen Reaktion Pjöngjangs führen könnten.

„Ich erinnere das US-Militär daran, dass die immer größere Sichtbarkeit des Einsatzes des strategischen Atom-U-Boots und anderer strategischer Vermögenswerte unter die Bedingungen des Einsatzes von Atomwaffen fallen kann, die im Gesetz der DVRK über die Nuklearstreitkräftepolitik festgelegt sind“, heißt es in einer von staatlichen Medien veröffentlichten Erklärung des nordkoreanischen Verteidigungsministers Kang Sun Nam.

Die Beziehungen wurden durch die Entscheidung eines US-Soldaten letzte Woche, die Grenze zwischen Nord- und Südkorea in der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Nationen zu überqueren, noch komplizierter.

Es wird angenommen, dass Pvt Travis King, dem Disziplinarmaßnahmen drohten und der am Tag vor seiner Flucht in die USA zurückkehren sollte, der erste US-Soldat seit 1982 war, der Nordkorea überquerte.

Am Montag sagte der stellvertretende Befehlshaber des Kommandos der Vereinten Nationen (UNC), General Andrew Harrison, dass ein „Gespräch“ mit Nordkorea über King begonnen habe.

Zwei US-Beamte teilten CNN mit, Nordkorea habe zugegeben, Kontakt von der UNC erhalten zu haben, einer multinationalen Streitmacht, zu der auch die Vereinigten Staaten gehören, die während des Koreakrieges 1950–53 auf der Seite Südkoreas kämpften.

Aber Pjöngjang scheint Washington nicht direkt zu antworten.

Das US-Außenministerium habe keine Antwort auf seine Nachrichten zu King erhalten, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, am Montag. Er sagte auch, dass das US-Militär nach seinem Verständnis keine Antwort erhalten habe.

Auf UNC-Seite sagte Miller, es sei sein Verständnis gewesen, „dass es seit letzter Woche keine neuen Mitteilungen mehr gegeben hat, Mitteilungen, die in den ersten Tagen stattgefunden haben“, aber dass die nordkoreanische Regierung den Empfang der Nachricht bestätigt habe.

„Mir sind keine neuen Mitteilungen bekannt, außer denen, die in den frühen Morgenstunden, in den ersten Tagen, nachdem er die Grenze überquert hatte, erfolgten“, sagte Miller am Montag bei einem Briefing des Außenministeriums.

King wurde seit seiner Einreise nach Nordkorea am vergangenen Dienstag nicht mehr öffentlich gesehen oder gehört, und Nordkorea hat auch nichts über den Status oder Zustand des vermissten Soldaten gesagt.

Seine Gründe für den Grenzübertritt in einen der autoritärsten Orte der Welt – und ein Land, mit dem die USA keine diplomatischen Beziehungen unterhalten – blieben bisher ein Rätsel.

Easley, Professorin an der Ewha Womans University, sagte, eine schnelle Reaktion Pjöngjangs zum Status des Königs sei unwahrscheinlich, insbesondere angesichts der Gedenkfeierlichkeiten zum Waffenstillstand.

„Nordkorea wird sich wahrscheinlich nicht mit Travis Kings Fall befassen, bis sein Verhör und seine Quarantäne abgeschlossen sind und nachdem das Kim-Regime seinen sogenannten Tag des Sieges gefeiert hat“, sagte Easley.