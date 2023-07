Die italienische Hauptstadt Rom leidet weiterhin unter der aktuellen Hitzewelle. Nach Angaben des Wetterdienstes der italienischen Luftwaffe erreichten die Temperaturen in der Stadt am Dienstagmittag 41 Grad Celsius.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf den Wetterdienst der Region Latium, dass ein neuer Temperaturrekord von 41,8 Grad Celsius (107,2 Fahrenheit) aufgestellt worden sei.

Den neuen Höchstwert meldete eine Wetterstation in den östlichen Vororten der italienischen Hauptstadt. Sollte sich dies bestätigen, würde dies den bisherigen Rekord von 40,7 Grad Celsius vom Juni 2022 brechen.

Unterdessen wird das Hochdruckwettersystem Charon, benannt nach dem Fährmann über den Fluss zum Hades, weiterhin extreme Hitze in die Region bringen.

Das italienische Gesundheitsministerium hat am Mittwoch für 23 Großstädte die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen.

Beamte warnen, dass die extreme Hitze gesunden Menschen schaden könnte, nicht nur den Schwachen. In Rom schickte das Zivilschutzministerium Freiwillige auf die Straße, um den Menschen zu helfen, die mit der Hitze zu kämpfen hatten. An belebten Touristenattraktionen wie dem Kolosseum wurden Wasserflaschen verteilt.

In Teilen der süditalienischen Regionen Apulien, Basilikata und Kalabrien wurde die 40-Grad-Marke erreicht. Auf Sizilien wurden in bestimmten Regionen 43 Grad und in Teilen Südsardiniens 44 Grad gemessen.

Im August 2021 wurde auf Sizilien ein europaweiter Rekord von 48,8 Grad Celsius registriert.