Phönix. Die US-Metropole Phoenix im Wüstenstaat Arizona hat einen Hitzerekord aufgestellt. Nach Angaben der US-Wetterbehörde NOAA wurden am Dienstag am 19. Tag in Folge Temperaturen von mindestens 43 Grad Celsius gemessen. Das Thermometer zeigte bereits am frühen Morgen 37,8 Grad an, was mehr als die normale menschliche Körpertemperatur ist. In der Nacht sank die Temperatur auf nur noch 34,4 Grad – es war die neunte Nacht in Folge mit mindestens 32 Grad.

Phoenix ist eine der 25 bevölkerungsreichsten Städte der Vereinigten Staaten. Keines von ihnen habe jemals eine so lange Hitzewelle erlebt, sagte der Wetterhistoriker Christopher Burt von der Weather Company. In kleineren Orten in den USA hält die Hitze jedoch deutlich länger an. Im kalifornischen Death Valley beispielsweise habe es an 84 Tagen in Folge einen Rekord mit mehr als 43 Grad gehalten, sagte Russ Vose von der NOAA. Nachts beträgt die Höchsttemperatur hier 47 Tage lang nicht weniger als 32 Grad.

Es ist nicht nur die brutale Tageshitze, die die Bewohner von Phoenix töten kann. Da die Luft nachts abkühlt, hätten Menschen ohne Klimaanlage kaum Erholung von den hohen Temperaturen, die der Körper zum Funktionieren benötigt. „Es ist ziemlich schlimm, wenn man nachts nicht ausruhen kann“, sagte Matt Salerno vom National Weather Service.

RND/AP