Wer im Sommer in Südeuropa Urlaub macht, muss mit ziemlicher Sicherheit mit hohen Temperaturen rechnen – für viele Reisende dürfte das sogar ein Grund sein, warum sie in die Länder rund ums Mittelmeer reisen. Das kommende Wochenende (14. bis 16. Juli) könnte selbst für eingefleischte Sommerfans anstrengend werden.

Nach Angaben der europäischen Raumfahrtagentur Esa könnte es mancherorts bis zu 48 Grad Celsius warm werden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Möglicherweise gibt es sogar einen neuen Temperaturrekord, der für Europa derzeit bei 48,8 Grad liegt und im August 2021 in Floridia an der Ostküste Siziliens gemessen wurde.

In welchen Ländern wird es am Wochenende besonders heiß?

In Italien Das Wetter wird am Wochenende durchweg sehr heiß, am extremsten dürfte es aber wieder auf Sizilien sein. Hier erwartet die ESA Temperaturen um die 48 Grad. Die Insel könnte also möglicherweise ihren eigenen Hitzerekord aufstellen.

In Spanien Die Hitze macht den Menschen schon seit einiger Zeit zu schaffen, in Andalusien und Murcia wurden in diesem Sommer Temperaturen von knapp 45 Grad gemessen. Für das Wochenende hielt der spanische Wetterdienst Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nur für Teile der Kanareninsel die höchste Hitzewarnung aufrecht. Dennoch werden auf dem Festland Temperaturen über 40 Grad erwartet, was in den letzten Tagen auch auf Mallorca der Fall war.

Menschen in der Türkei Auch am Wochenende sollte man vorsichtig sein und sich gut vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Denn in der Urlaubsregion rund um Antalya werden Temperaturen von bis zu 42 Grad erwartet. Laut dpa zeigt das Thermometer im Westen des Landes Werte an, die bis zu zehn Grad über der für die Jahreszeit üblichen Temperatur liegen.

Bei sehr hohen Temperaturen ist Vorsicht geboten, sonst kann es schnell zu einem Sonnenstich kommen. © Quelle: imago images/Pond5

Wer ist derzeit dabei? Griechenland Reisende müssen damit rechnen, dass beliebte Touristenattraktionen in den heißesten Mittagsstunden geschlossen sind. Damit soll verhindert werden, dass zu viele Menschen der Hitze ausgesetzt werden – darunter auch die Akropolis in Athen. Ab Freitag werden dort Temperaturen jenseits der 41 Grad erwartet. Teilweise soll es klimatisierte Hallen geben, in denen Menschen Schutz suchen können. Ältere Menschen, Kinder und Tiere sollten besonders berücksichtigt werden.

Auch am Wochenende herrschen ähnliche Temperaturen wie in Griechenland und der Türkei Zypern erwartet. Menschen sollten sich nach Möglichkeit vor zu viel Sonne schützen und anstrengende Aktivitäten in der Mittagshitze vermeiden.

Auch in Bulgarien Am Wochenende soll es extrem heiß sein. Am Donnerstag wurde im Land der heißeste Tag seit Jahresbeginn gemessen, in mehreren Städten wurden bis zu 41 Grad erreicht. Meteorologen zufolge bleibt es in Bulgarien auch in den nächsten zehn Tagen sehr heiß, die Behörden haben die zweithöchste Warnstufe ausgesprochen.

Wie heiß wird es dieses Wochenende in Deutschland sein?

Und worauf müssen wir uns am Wochenende in Deutschland einstellen? Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es deutlich kühler. Die Höchsttemperaturen werden für Samstagnachmittag in Nordbayern erwartet, wo das Thermometer auf bis zu 36 Grad klettern kann. Auch in Sachsen, Berlin und Brandenburg könnte es deutlich über 30 Grad warm werden.

In den meisten anderen Gebieten liegen die Temperaturen am Samstag bei etwa 30 Grad – teilweise sogar noch niedriger. Am Sonntag wird es voraussichtlich insgesamt noch einmal deutlich kühler.

Tipps für den richtigen Umgang mit Hitze

Wenn Sie gerade in Südeuropa Urlaub machen, sollten Sie sich unbedingt vor der Hitze schützen, aber auch bei Temperaturen über 30 Grad in Deutschland schadet es nicht, ein paar Empfehlungen zu beachten:

Luftige und helle Kleidung kann helfen, den Körper kühler zu halten.

Aktivitäten und Ausflüge plant man am besten in den frühen Morgenstunden, wenn sich Luft und Boden noch nicht zu sehr erwärmt haben. Dafür eignet sich der Morgen deutlich besser als der Abend, die Mittagshitze sollte man komplett meiden.

Trinken! An sehr heißen Tagen mindestens zwei bis vier Liter, je nach Körpergröße und eigenem Schwitzverhalten. Mineralwasser eignet sich ebenso gut wie Saftschorlen. Übrigens: Auf eiskalte Getränke besser verzichten.

Wenn Sie sich nicht komplett im Schatten aufhalten möchten, ist Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor ein Muss und sollte regelmäßig aufgefrischt werden. Auch eine entsprechende Kopfbedeckung ist ratsam.

Statt fettiger und herzhafter Kost sollten Sie lieber leichte Kost wie Salate, Obst oder Gemüse zu sich nehmen – dabei können vor allem wasserhaltige Lebensmittel wie Gurken oder Wassermelonen helfen.

Im vergangenen Sommer starben in Europa mehr als 60.000 Menschen im Zusammenhang mit extremer Hitze, berichtete das Magazin „Nature Medicine“ vor einigen Tagen. In Deutschland starben mehr als 8.000 Menschen, nach Spanien mit über 10.000 und Italien mit rund 18.000.

