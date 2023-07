Ein Baum brennt vor einem beschädigten Haus in der Nähe von Loutraki. © Petros Giannakouris/AP/dpa

Viele Bewohner mussten evakuiert werden. Starke Winde und steigende Temperaturen erschweren die Situation.

2023-07-17 21:44:00

Nach einer langen Trockenperiode sind am Montag im Großraum der griechischen Hauptstadt Athen mehrere große Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Der Katastrophenschutz ordnete die Evakuierung zahlreicher Bewohner an, Kinder-Sommerlager in mehreren Dörfern im Osten Athens und in der Nähe des Badeortes Loutraki im Westen der Hauptstadt waren betroffen.

Auch dort brannten Häuser nieder, wie das Staatsfernsehen zeigte. Nach einem relativ regnerischen und kühlen Frühling sind es in Griechenland in diesem Jahr die ersten großen Vegetationsbrände.

Die Bedingungen seien schwierig, vor allem wegen der starken Winde, sagte Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Rande des EU-Lateinamerika-Gipfels vor Journalisten in Brüssel. Der Staatsapparat tut alles, um die Brände einzudämmen. „Ich möchte an unsere Bürger appellieren, den Anweisungen des Bevölkerungsschutzes Folge zu leisten“, sagte er. Oberste Priorität bei der Brandbekämpfung ist der Schutz von Menschenleben. Erst dann käme der Schutz von Eigentum und Umwelt zustande. Die Brände seien auch eine Folge der immer stärker spürbaren Klimakrise, fügte er hinzu.

Die Temperaturen werden voraussichtlich steigen

„Wir bekämpfen rund 20 Wald- und Buschbrände, die auch bewohnte Regionen bedrohen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfunk. Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Autobahn Patras-Athen nahe der Stadt Loutraki vorübergehend gesperrt.

Der Zivilschutz hatte bereits am Wochenende gewarnt: Nach mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad und einer längeren Trockenperiode setzten am Montag starke Winde ein. Die Brandgefahr ist groß – und aufgrund des starken Windes auch die möglicherweise schnelle Ausbreitung von Bränden.

Am Montag war es landesweit noch weitgehend erträglich bei etwa 35 Grad, zuvor hatten die Thermometer am Wochenende unter anderem auf Kreta und Athen 44 Grad angezeigt. Die nächste Hitze steht unmittelbar bevor, sagten Meteorologen. Ab Mittwoch steigen die Temperaturen wieder und am kommenden Wochenende werden es vielerorts wieder über 40 Grad sein. Unter anderem in der Metropole Athen sollen die Temperaturen auf bis zu 44 Grad steigen.